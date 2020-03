Compartí :-) .







Banqueros y AFIP los únicos que tienen coronita, no ayudan nada mientras el Gobierno mira un horizonte negro. Estallidos sociales con mecha corta. Estallidos sociales. La AFIP esa organización negra comandada por los «chupasangres» de los contadores caerá en la desgracia total, pero antes endeudará a los Argentinos grátis.

Banqueros usureros

Con la cuarentena estricta que impuso el gobierno, todo el segmento de cobros en el que participan miles de pequeñas y medianas empresas quedó paralizado, roto.

Bancos no prestan a tasa cero, quieren tazas del 40$ al 60% y del 100% y 130% no lo quieren ni pensar y quieren seguir como si no hubiera pasado nada.

PIDEN PAN NO LE DAN

Están sentados arriba de los billetes que cada vez valen menos. Los bancos privados descartan la idea que impulsan empresarios del sector de las pyme para que el Banco Central de la Repùblica Argentina (BCRA) permita líneas de crédito mediante procedimientos “automáticos” que agilice la llegada de ayuda para pagar salarios.

Paolo Rocca un amigo que no ayuda. Nunca ayudó y ahora menos.

Mientras la empresa Techint Ingeniería y Construcción, la constructora del Grupo Techint, desvinculará a casi 1500 personas que trabajaban en obras privadas en tres provincias de la Argentina. «Nos instruyeron a paralizar esos proyectos en el marco del DNU 297, que establece el aislamiento social», aseguraron fuentes cercanas al grupo empresarial que comanda Paolo Rocca.

Mientras el BCRA emitió una norma que otorga mayores incentivos a los bancos para que potencien las líneas de crédito, a tasas del 24%, para el pago de sueldos de empleados de pequeñas y medianas empresas. La medida es una usura en este contexto.

LA AFIP ESA MANO QUE NO AYUDA

Si creen que con ésta ayuda van a lograr algo… Siamo Fouri.

Una moratoria es una postergación en el pago. Pero en este caso no han existido los ingresos (que posibilitan su pago). El Capitalismo se autodestruyó. Afip en modo usurero.

El Gobierno prorrogó por dos meses el plazo para que pymes, monotributistas, autónomos y entidades civiles sin fines de lucro como cooperativas, consorcios de propietarios, obras sociales, universidades públicas y clubes de barrio adhieran a la moratoria impositiva, aduanera y de seguridad social.

Así lo dispuso mediante el decreto de necesidad y urgencia DNU 316/2020 del Régimen de regularización de deudas publicado en la edición especial de hoy del Boletín Oficial.

La decisión «redobla los esfuerzos del Estado para hacer frente al impacto económico de la pandemia del coronavirus sobre el entramado productivo», explicaron fuentes oficiales. Está claro que el que firmó está resolución está acomodado en todo sentido. NO toman seriamente lo negro que está el panorama.

La norma extiende hasta el 30 de junio el plazo máximo de adhesión (previsto originalmente hasta el 30 de abril) para asegurar que «la posibilidad de ingresar al plan de regularización de deudas no se vea afectada».

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará la normativa necesaria para instrumentar las modificaciones en los próximos días, indicó.

EL Decreto 316/2020 es un pedo en un canasto. Más trámites… Apretá un botón y pone en cuarentena a los contribuyentes. Son recontracaraduras.

¿Vamos a un estallido social?

UN EJEMPLO DE LO QUE VENDRÁ. SUICIDIOS

Thomas Schäfer, el ministro de finanzas del estado alemán de Hesse, se habría suicidado después de estar “profundamente preocupado” por cómo hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus, dijo el domingo el primer ministro del estado, Volker Bouffier.