Budapest encuentra su mejor melodía

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Algo suena mejor en la perla de Europa del Este. Budapest esconde joyas por descubrir y esta suena como una orquesta. El miembro más nuevo de la creciente cartera de hoteles de lujo de vanguardia de la ciudad es un paraíso de estilo vibrante en un edificio histórico ubicado a solo unos pasos de la Basílica. El Aria Hotel ofrece un ambiente único y armonioso creado por el diseñador húngaro Zoltán Varró, con un aire de elegante sofisticación equilibrado por una atmósfera relajada.

Aria es el miembro más nuevo de Library Hotel Collection, y solo el segundo europeo de la cadena que brinda alojamiento independiente y creativo con servicios, diseño y filosofía de alta calidad.

No se cuentan con muchos datos sobre la historia del edificio originalmente de estilo ecléctico en la calle Hercegprímás, pero lo cierto es que durante los últimos años, el otrora gran edificio permaneció vacío y casi en ruinas. Con la creación del Aria Hotel, la fachada se remodeló a su estado casi original, para adaptarse mejor a la escena callejera de Budapest. Al entrar al hotel, hay un amplio patio interior: la recepción no está ubicada en el centro, lo que serefiere a la naturaleza relajada de las instalaciones; de esta manera no habrá conflictos espaciales entre los huéspedes del hotel y el público visitante del restaurante y el bar en la azotea. El mostrador de facturación no es clave, y Aria no es solo un hotel, sino también un lugar de encuentro urbano.

Todo el hotel boutique está construido con temas musicales, lo que ya se nota en el lobby con su piso que parece teclas de piano bajo la inspiración del diseñador Zoltán Varró, quien también fue un visionario de los interiores refinados en lugares como Confitería Gerbeaud, Émile o el restaurante Onyx con una estrella Michelin.

Zoltán asumió el interiorismo completo de este sofisticado, moderno y lujoso hotel, y lo considera uno de sus proyectos más significativos. Definitivamente quería combinar la atmósfera de las casas burguesas de principios del siglo XX con una exclusividad elegante y detallada. Aria se divide en cuatro alas, todas las cuales representan diferentes tendencias musicales: clásica, ópera, jazz y contemporánea. Las habitaciones tienen pequeños balcones que dan al techo de cristal del patio interior. Mirando a través de él se pueden ver las estrellas cuando hace buen tiempo, o admirar las nevadas en invierno.

Las cuatro alas tienen ascensores separados que restringen el acceso de los huéspedes a su propia área de habitaciones, lo que hace que la atmósfera sea mucho más íntima ya que no hay extraños caminando frente a los y todos pueden permanecer en su esfera privada. Caricaturas de Luciano Pavarotti y James Brown, y una suite dedicada a Franz Liszt. El concepto está meticulosamente detallado: cada una de las cuatro alas está dedicada a uno de los cuatro principales géneros musicales: clásica, ópera, contemporánea y jazz. Cada habitación y suite presenta caricaturas del artista internacionalmente aclamado Joseph Blecha para celebrar las leyendas musicales más importantes del mundo, como Maria Callas, Count Basie, Bob Dylan, James Brown y el propio Franz Liszt de Hungría.

El poder y la belleza de la música clásica se expresa a través de muebles de estilo neobarroco que se han modernizado con formas y colores aerodinámicos. Los tonos avellana contrastan con el vivo estallido del turquesa para crear un paraíso de elegancia sofisticada, realzado por el drama de los candelabros de cristal de Murano veneciano, los techos artesonados y un boceto histórico de un violín grabado en las alfombras hechas a medida. Para soñar toda la noche con los acordes de la música de Liszt, Chopin, Bach o Beethoven.

Inspiradas en el ambiente de un club de jazz de la década de 1920, las habitaciones de jazz oscilan con el glamour de Hollywood en forma de focos y escritorios estilo baúl de cromo pulido, combinados con la vanguardista aspereza de los pisos duros, los techos de ladrillos a la vista y las paredes decorativas que se crearon utilizando el ladrillo original del edificio histórico del siglo XIX.

Los aspectos más destacados de las habitaciones Jazz incluyen muebles Art Nouveau y una alfombra hecha a medida con un saxofón grabado. Desde estos cuartos sonríen las leyendas del jazz, desde Billie Holiday hasta Miles Davis y Count Basie hasta BB King.

Elegancia y lujo esperan en el Ala de la Ópera. Estas habitaciones se deleitan con la rica combinación de muebles neobarrocos modernizados con formas y colores aerodinámicos. La combinación de tonos fríos de gris con sensuales lila y orquídea crea una paleta de colores exuberante y un poco decadente. El drama se realza con candelabros de cristal veneciano de Murano, cabeceras de terciopelo con mechones y bocetos de instrumentos musicales históricos grabados en las alfombras hechas a medida. Es el sitio para perderse en una obra maestra con música de Mozart, Handel, Puccini o Verdi.

El espíritu brillante y fresco de la música contemporánea se interpreta visualmente en el ala dedicada a este estilo a través de la inspiración del estilo Pop Art de la década de 1970. Los colores llamativos y los elementos caprichosos que incluyen cabeceras hechas a medida crean un ambiente divertido y moderno. Es posible una noche con las Supremes, los Fab Four, el Príncipe del Pop, el Padrino del Soul o el mismísimo Rey. “La música pop a menudo te dice que todo está bien, mientras que la música rock te dice que no está bien, pero que puedes cambiarlo”. ha sugerido Bono.

Naturalmente, la parte superior del edificio de apartamentos no queda sin usar. High Note Sky Bar no solo complace a los huéspedes del hotel, sino también a los residentes comunes de Budapest, ya que esta disponible para todos, con reserva previa. Después de todo, no hay otro bar en la azotea con una vista tan cercana de la Basílica.

Allí se descubre música lounge, cómodos sofás y un elegante bar, realizado en colaboración con Ivanka. Otro bonito detalle es que el bar de la azotea de Aria está equipado con una ducha exterior, por si alguien quiere refrescarse.

Imposible irse sin sumergirse en este profuso ejercicio de diseño.