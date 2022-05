Aprueban ley para destruir la carrera docente en la Ciudad

Aprueban ley para destruir la carrera docente, con una ajustada votación la Legislatura fascista de Cambiemos, PRO se impuso en el camino para la destrucción de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires. La responsable de dinamitar docentes tiene nombre y apellido. María Soledad Acuña la Nazi educada en el nazismo más profundo en Bariloche de la mano del carnicero Erich Priebke.

Al inicio de la sesión, la diputada Manuela Thourte (UCR-Evolución), autora del proyecto, informó sobre sus principales puntos, entre ellos la creación de «oportunidades de ascender a través de cargos de desempeño en el aula», los «incentivos salariales para quienes realicen cursos de formación» y el incremento de la cantidad de participantes que pueden presentarse a los concursos de ascenso.

«Quien tenga contactos y sea amigo de los funcionarios del Ministerio de Educación tendrá más posibilidades de ascender» le dijo a este medio una maestra de Palermo. «es un horror que los legisladores no escucharon a los gremios ni a los docentes», Otra maestra dijo «Es una ley a medida de las y los empresarios de escuelas privadas», «el pro ya era facho, pero la UCR se debe esconder debajo de la cama de la vergüenza».

La Legislatura aprobó en la sesión ordinaria de este jueves presidida por el Vice 1° Emmanuel Ferrario una serie de modificaciones y agregados al Estatuto Docente de la Ciudad con el objetivo de destruir la carrera educativa, mediante cursos de ascensos, según la amistad y la rosca que denote cada docente, capacitación e incentivos que ponderen el trabajo de chupamedias en el Ministerio de Educación de la Ciudad.

La norma detalla en su primer artículo que “la finalidad de la ley es promover la actualización, formación continua y desarrollo profesional de los/las docentes” y agrega en su art. 2do que “tiene como objeto fortalecer la carrera docente a través de la incorporación de oportunidades de desempeño en el aula”.

También define a la carrera docente como “el recorrido que se inicia con el ingreso por el cargo de menor jerarquía de los escalafones y la posibilidad posterior de ascender a través de cargos de desempeño en el aula, de coordinación, de conducción o de supervisión”.

El texto sobre las bancas, despacho de mayoría de las comisiones de Educación, Legislación del trabajo y Presupuesto tuvo 33 artículos y 17 cláusulas transitorias.

Las modificaciones al Estatuto del Docente fueron aprobadas con 32 votos positivos de VJ, UCR, PS y RU y 27 votos negativos de FdT, LLA, FIT y CF, luego de un debate en el que participaron diputados de todos los bloques.

Velasco sobre la reforma macrista del Estatuto Docente: «Nos deja en deuda con los y las docentes de la Ciudad»

La legisladora Laura Velasco, integrante de la comisión de educación, intervino durante en el tratamiento en el recinto del proyecto de “fortalecimiento de la carrera docente” que el oficialismo de la Ciudad logró aprobar en la sesión de hoy. “Me pongo el guardapolvo para dejar muy explícito desde donde me posiciono, la escuela pública”, aclaró.

“En algún momento tuvimos la expectativa de que se discuta y se tengan en cuenta todas aquellas iniciativas que desde el Frente de Todos veníamos trabajando, entre ellas, titularización; así como las voces de los y las trabajadoras de la educación, pero no fueron incluidas. Se hicieron correcciones pequeñas, pero lo sustancial sigue faltando y nos deja en deuda con más de la mitad de los y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires que no están siendo titularizados. En un proyecto que pretende fortalecer la carrera docente no se titulariza a los profesores y las profesoras de los Institutos de Formación Docente. Enorme contrasentido que expresa, justamente, la hipocresía del planteo”, enfatizó.

Para Velasco, “otra gran deuda tiene que ver con las figuras que aparecen en este proyecto de maestro especialista y preceptor tutor, porque detrás de una aparente valorización pedagógica se esconde la precarización del trabajo docente. Porque no se crean nuevos cargos sino que se agregan tareas”.

“Desde el bloque del Frente de Todos estamos con guardapolvos en las bancas, mostrando todos los proyectos que presentamos, en una posición propositiva que busca mejorar la escuela pública, para cambiarla, para que sea cada vez más inclusiva, más comunitaria, de excelencia, jerarquizada, escuchando todas las voces de la comunidad educativa, los y las trabajadoras de la educación, los y las estudiantes, sus organizaciones gremiales, centros de estudiantes, familias, docentes y no docentes”, agregó.

Y completó: “Lamentablemente tenemos una ministra que no se posiciona desde la educación pública sino desde los medios de comunicación. Soledad Acuña habla pensando en los titulares, en los zócalos y desde allí estigmatiza y desprecia a los y las docentes. Pero no es sólo el discurso sino la propia materialidad de la educación en la ciudad donde no se garantiza el presupuesto para las necesidades de las escuelas. Acuña se ha convertido en la mejor alumna del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. Y no es solamente que no tiene formación o trayectoria docente, sino que no escucha a la comunidad educativa ni se compromete con la escuela pública”.<<