Cerraron 2.536 comercios durante el mes de enero en Capital Federal + Conurbano Bonaerense

Según la Encuesta Semestral Económica (E.M.E.), elaborada por los 120 colaboradores de la ONG Defendamos Buenos Aires y el Estudio Especializado Miglino y Abogados, el año 2019 arrancó con una profunda recesión, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense donde cerraron 2.536 comercios durante el mes de enero, equivalente a 82 comercios menos cada día, solo en el distrito AMBA (Capital Federal + Conurbano bonaerense).

Los cuatro rubros más afectados:

Construcción:

“Según el INDEC en diciembre el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) registró una baja de 20,5% respecto de igual mes del año anterior. Entre noviembre de 2017 y el mismo mes de 2018, se perdieron 19.000 puestos de trabajo, solo en el sector privado registrado con lo que muchos comercios que viven directamente del consumo de las empresas de construcción como plomerías, ferreterías, mueblerías y otros bajaron la persiana en lugares tan diferentes como Gonzalez Catán y Lomas de Zamora”, dijo Javier Miglino, director de Defendamos Buenos Aires.

Motos y Autos:

“El patentamiento de motos 0 kilómetro cayó 45% en enero y el de autos nuevos, 50,4% con relación a enero 2018; con lo que todos aquellos rubros asociados a los rodados nuevos; como la reparación y venta de vehículos usados; tanto en motos como en autos y con ellos como la gestoría, talleres de reparación de chapa y pintura, talleres de reparación de motos y electricidad, venta de repuestos, venta de accesorios, venta de cubiertas, venta de llantas, etc. Vivieron un desplome importante en zonas como San Martín, Loma Hermosa, Olivos, Morón, Ramos Mejía, Quilmes, San Francisco Solano, Monte Grande y Ezeiza”, dijo Miglino.

Electrodomésticos:

“Las ventas de electrodomésticos bajaron 12% en todo el país durante el año 2018 pero esa caída fue más pronunciada en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires porque hay muchos comercios de tipo unipersonal o pyme (pequeña y mediana empresa con hasta cinco empleados), que solo se dedica a la venta de televisores, heladores, cocinas, acondicionadores de aire, estufas, calefones, equipos de audio, video, computadoras personales y otros. Esos pequeños empresarios debieron afrontar subas de hasta el 100 por ciento en sus costos de mercaderías, más los aumentos de luz, gas, agua, ABL, alquiler y otros. Todo este cocktail explosivo hizo que solo en electrodomésticos hayan desaparecido poco más de 900 comercios en el distrito AMBA en enero 2019”, dijo Miglino.

Textiles:

“La producción textil cayó más del 20 por ciento el año pasado en todo el país y el uso de la capacidad instalada está apenas llega al 40 por ciento, con lo que solo cuatro de cada 10 máquinas textiles está funcionando. Si a eso le sumamos el cierre definitivo de Wrangler y Lee que entre ambas abastecían a varias casas en forma exclusiva pero a cientos de comercios pequeños y de cercanía en localidades tan distantes como Florencio Varela, Quilmes, Lomas de Zamora, Vicente López, Lomas del Mirador, Avellaneda, Villa Domínico, Barrio San José y en Capital Federal: Belgrano, Nuñez, Villa del Parque, Villa Devoto, Palermo, Barrio Norte, Almagro, Flores y Liniers; entre otros, nos muestra que de las cuatro mencionadas ha sido la actividad más afectada por la recesión 2019”, dijo Miglino.

“Durante el mes de enero de enero 2019 tuvimos, tal como es habitual desde 2014, recorriemos los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de tomar nota sobre:

– cuántos locales comerciales cerraron por la recesión

– cuántos empleados fueron despedidos por causa de la recesión

– cuáles fueron los rubros más afectados

“Muchos comerciantes y pequeños empresarios han intentado formar comités de crisis y reestructurar deudas que no pueden pagar, incluso renegociar deudas con bancos (que llegan a cobrar más del 100 por ciento de interés anual), empleados y proveedores e incluso con las empresas prestadoras de servicios, tales como EDENOR, EDESUR, METROGAS, AGUAS ARGENTINAS, etc. Pero más allá de alguna refinanciación puntual, no se pudo evitar el cierre de 2.536 comercios en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires”, dijo Miglino.

“El relevamiento hizo foco en 35 núcleos urbanos de la Capital Federal donde el porteño barrio de Belgrano resultó ser el más afectado, con la pérdida de 56 de sus locales comerciales, 38 de ellos en el barrio conocido como “Las Cañitas” otrora pujante y hoy en franco deterioro. Le siguieron Puerto Madero, hoy muy afectado por la construcción del “Paseo del Bajo”, el Centro porteño que ha visto como muchas oficinas se mudaban o simplemente desaparecían y con ellas se iban también todos los empleados y empleadas que cada mediodía compraban comida, bebidas e incluso en algunos casos indumentaria y zapatos”, dijo Miglino.

El panorama en la Provincia de Buenos Aires:

“Por otro lado en la Provincia de Buenos Aires se recabaron datos en 34 puntos, incluída las ciudad de La Plata. Jústamente en la Ciudad de las Diagonales cerraron en enero 77 comercios. Pero también hubo cientos de cierres entre Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, San Justo, San Martín y Ramos Mejía”, dijo Miglino.

Pérdida de empleos:

“En general los comercios en Buenos Aires dan trabajo directo a cuatro personas, incluído el propietario. De ese modo podemos establecer haciendo un promedio de pérdida de empleos en este mes de enero fue de de 10.144 personas, por el cierre de 2.536 comercios en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires”, dijo Miglino.

Relevamiento en Capital Federal:

1-1- Las Cañitas: 38 comercios menos

(este barrio forma parte de Belgrano).

1 – Belgrano: 18 comercios menos

2 – Puerto Madero: 36 comercios menos

3 – Centro porteño 35 comercios menos

4 – Retiro 34 comercios menos

3 – Barrio Norte / Recoleta: 35 negocios menos

4 – Almagro / Balvanera: 27 comercios menos

5 – Nuñez / Colegiales 26 comercios menos

6 San Telmo 26 comercios menos

7 – Villa Urquiza 21 comercios menos

8 – Saavedra 19 comercios menos

9 – Palermo Soho 28 comercios menos

10 – Palermo Viejo / otros 26 comercios menos

11 – Liniers 28 comercios menos

12 – Flores 25 comercios menos

13 – Floresta 12 comercios menos

14 – Villa Luro 18 comercios menos

15 – Mataderos 14 comercios menos

16 – Villa Devoto 15 comercios menos

17 – Agronomía 15 comercios menos

18 – Congreso 18 comercios menos

19 – Barracas 14 comercios menos

20 – Chacarita 14 comercios menos

21 – Constitución 19 comercios menos

22 – La Boca 15 comercios menos

23 – Parque Avellaneda 13 comercios menos

24 – Parque Chacabuco 14 comercios menos

25 – Parque Chas 8 comercios menos

26 – Parque Chacabuco 12 comercios menos

27 – Paternal 17 comercios menos

28 – Pompeya 16 comercios menos

31 – Villa Lugano 19 comercios menos

32 – Villa Crespo 18 comercios menos

33 – Villa Pueyrredón 15 comercios menos

34 – Villa Soldati 16 comercios menos

35 – Villa del Parque 21 comercios menos

745

Provincia de Buenos Aires:

1 – Lomas de Zamora (Centro) / Banfield 68 comercios menos

2 – Quilmes (Centro) 67 comercios menos

3 – Lanús (Centro) 56 comercios menos

4 – Adrogué ( Centro) 43 comercios menos

5 – Temperley (Centro) 42 comercios menos

6 – Barrio San José 26 comercios menos

7 – Avellaneda 49 comercios menos

8 – Ramos Mejía 43 comercios menos

9 – San Justo 41 comercios menos

10 – Lomas del Mirador 33 comercios menos

11 – Ciudadela 35 comercios menos

12 – Caseros 38 comercios menos

13 – La Plata 77 comercios menos

14- Florencio Varela (centro) 58 comercios menos

15- Gonzalez Catán 39 comercios menos

16 – San Martín (centro) 49 comercios menos

17 – Isidro Casanova 37 comercios menos

18 – Laferrere 36 comercios menos

19 – Morón (centro) 50 comercios menos

20 – Palomar (centro) 30 comercios menos

20 – Castelar (centro) 32 comercios menos

21 – Ituzaingó 23 comercios menos

22 – Pilar (centro) 46 comercios menos

23 – San Isidro 39 comercios menos

24 – Olivos 35 comercios menos

25 – Vicente López 29 comercios menos

26 – Villa Martelli 13 comercios menos

27 – Monte Grande (centro) 39 comercios menos

28 – Berazategui (centro) 48 comercios menos

29 -Burzaco 43 comercios menos

30 – Remedios de Escalada 39 comercios menos

31 – Merlo (centro) 49 comercios menos

32 – Moreno 69 comercios menos

33 – Tablada 49

34 – Tigre (centro) 49 comercios menos

Total: 1.539

Otros barrios (Claypole, Rafael Calzada, Loma del Millón, Haedo, San Fernando, La Lucila, etc.): 252

Total de comercios cerrados en distrito AMBA, Capital Federal más Conurbano bonaerense en enero 2019: 2.536 a un promedio de 82 comercios que bajaron la persiana cada 24 horas.

“Por rubros, lo más golpeado fue indumentaria y calzado de mujer, gastronomía, indumentaria y calzado de hombre, ferreterías, gestoría, talleres de reparación de vehículos, bares y remiserías”, dijo Miglino.