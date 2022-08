Festival de Cine Coreano en Buenos Aires entre el 1 y el 7 de septiembre en el Cinemark Palermo, Beruti 3399, del barrio porteño de Palermo.

Desde las antípodas del planeta, Argentina y Corea se combinan a través del cine. La tradicional pantalla del HAN CINE esta vez tendrá lugar en CineAr PLAY como parte de las actividades en camino hacia la 35° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, con apoyo del INCAA y el soporte técnico de ARSAT, en una iniciativa para reforzar los lazos entre ambos países.

El primer festival en Argentina dedicado exclusivamente al cine coreano abre sus puertas para a que los espectadores de todo el país puedan disfrutar de 20 grandes producciones de forma gratuita, reunidas a partir de una selección amplia, diversa y de calidad.

Algunos de los filmes que se podrán ver en esta edición son «El lector de rostros» y «Un taxista: los héroes de Gwangju» (ambos protagonizados por el actor Song Kang-ho, conocido en nuestro país por su labor en Parásitos), «Escuadrón de alta velocidad», «Gangnam Blues», «Minoría de edad» y «Área de seguridad compartida», el clásico thriller de de Park Chan-wook, situado en la frontera entre las dos coreas. La programación también incluye los policiales «Diario de un asesino» y «Crímenes ocultos».

El Festival de Cine Independiente de Seúl tendrá este año una participación especial en el Han Cine, presentando cinco títulos seleccionados por el equipo del Festival de Cine independiente de Seúl.

Se trata de las taquilleras «El gran golpe» y «Asesinato», el film de animación «Un perro valiente», el thriller financiero «Dinero sucio», y la comedia «Llaves cruzadas».

La inauguración del festival tendrá lugar el lunes 2 de noviembre a las 20 horas, con una transmisión en vivo con las autoridades de las instituciones involucradas y especialistas sobre el tema. Los largometrajes del HAN CINE se podrán ver bajo modalidad de “video on demand” (VOD) a través de CineAr Play web y sus aplicaciones, hasta el domingo 22 de noviembre, de forma libre y gratuita, sólo para espectadores en territorio argentino.

El festival es organizado por el Centro Cultural Coreano de la Embajada de la República de Corea y este año el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata lo acoge a través de la plataforma CineAr Play, con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), del Festival de Cine Independiente de Seúl, y el soporte técnico de ARSAT.

Una docena de películas recientes de Corea del Sur conforman la novena edición del Han Cine -Festival de Cine Coreano en Buenos Aires, que regresa a la presencialidad y se desarrollará entre el 1 y el 7 de septiembre en el Cinemark Palermo, Beruti 3399, del barrio porteño de Palermo.

«Este es el año del 60 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y Argentina y el eje de esta edición del Han Cine es profundizar el vínculo audiovisual entre ambos países», cuenta la productora del festival, Fabiana Lee.

«Las películas programadas reflejan la diversidad de géneros y estilos que tiene el cine coreano y, de ese modo, podemos mostrar las distintas aristas que tiene la industria en Corea y también vincularnos con distintos tipos de públicos», completa.

El noveno año del festival del Han Cine coincide con la presentación del libro «Cine coreano en Argentina, una historia de película», un volumen compilado por el encargado de relaciones institucionales y prensa del Centro Cultural Coreano, Gabriel Pressello.

El libro compila historias, reseñas, análisis e ilustraciones que repasan el vínculo entre Corea del Sur y la Argentina en el cine pero que tiene diferentes entradas que comprenden además de películas y autores, el fenómeno de la gastronomía y el K-Pop, entre otros temas.

El libro está disponible de forma gratuita en formatos digitales (se puede descargar aquí) y habrá partidas impresas para bibliotecas.

La lista de los autores/as de «Cine coreano en Argentina, una historia de película»: Bowha Han, Gabriel Pressello, Andrés Duprat, Jorge Bechara, Diego Brodersen, Ángela Chae, Javier Porta Fouz, Andrés Di Tella, Quintín, Fernando Juan Lima, Marcelo Alderete, Paula Félix Didier, Sung Moon, Christian Basso, Alejandro Cacetta, Benjamín Naishtat, Tamae Garateguy, Sofía Ferrero Cárrega, Jung Eun Lee, Diego Lerer, Mariano Ojeda, Diego Batlle, Leonardo D’Espósito, Rolando Gallego, Diego De Ángelis, Pablo Manzotti, Hugo Sánchez, Javier Ponzone, Crítico Cítrico, Juan Manuel Álvarez Branda, Manuel Mamud, María Fernanda Mugica, Hernán Panessi, Natalia Trzenko, Ayelén Zabaleta, Marcela Soberano, Tomás Linch, Federico Poore, Horacio Marmurek.

Ilustradores/as: Maia Debowicz (portada), Martín Domínguez, Villy Villian, Juan Fuji, Bianca Montelpare, Peti López, Alejandro Vigilante.

En cuanto al Han Cine, la novena edición tendrá como película de apertura a Escape de Mogadiscio (2021), de Ryoo Seung-wan, un relato basado en hechos reales ocurridos durante la Guerra Civil somalí, con el intento de fuga realizado por trabajadores de las embajadas de Corea del Norte y del Sur que quedaron atrapados durante el conflicto.

Esta edición incluye una importante cantidad de películas de acción, entre las que se cuentan Entrega especial (2022), de Park Dae-min con la actriz Park So-dam, una de las protagonistas de la exitosa Parasite; Identidad perdida (2021), de Yoon Jae-geun; Rehén (2021), de Pil Gam-sung; y Linaje policial (2022), de Lee Kyu-man.

También se verá el último gran éxito de taquilla de Corea del Sur, The Roundup (2022), de Lee Sang-yong, con la estrella coreana Don Lee como protagonista, que llevó 12 millones de espectadores.

«El criterio que manejamos es el de tener estrenos, películas de los últimos años y también que sean de directores relevantes o películas que incluyan actrices y actores reconocidos», destaca la programadora Fabiana Lee.

La grilla de este año incluye también Introducción (2021), del maestro Hong Sang-soo (El día después, La mujer es el futuro del hombre, Haewon, la hija de nadie, La mujer en la playa); El secreto del matemático (2022), de Park Dong-hoon con Choi Min-sik (el protagonista de la extraordinaria Old Boy); y Cartas al presidente»(2021), de Lee Jang-hoon.

Completan la programación las comedias Quizás amor (2021), de Cho Eun-ji, Hundidos (2021), de Kim Ji-hoon; y el drama Diez meses (2021), de Namkoong Sun, seleccionada por el Festival de Cine Independiente de Seúl.

Los doce títulos de esta edición del Han Cine en Buenos Aires dan cuenta de la diversidad y la fuerza del cine coreano, que tiene como particularidad que año tras año desde hace por menos dos décadas, convoca de manera masiva al público de su país.

«El cine fue un área fuertemente afectada por la pandemia pero sin embargo el retorno a las salas fue intenso y el público sigue consumiendo cine nacional», analiza Lee, que destaca los doce millones de entradas que vendió «The Roundup», «una cifra muy alta, sobre todo si se tiene en cuenta que la población surcoreana es bastante similar a la de Argentina».

Soñando con hacer una estación de paso para su hermana y los aldeanos que no tienen más remedio que viajar diariamente por las peligrosas vías del tren, Joon-kyung envía muchas cartas al presidente, pero sin respuesta. Ra-hee, que está enamorada de Joon-kyung, hace todo lo posible para ayudarlo a conocer al presidente. (FILMAFFINITY)

Proyección:

Jueves 1 de Septiembre | Cinemark Palermo | 22:40 hs

Domingo 4 de Septiembre | Cinemark Palermo | 16:40 hs

Diez Meses (Ten Months) de Sun Namkoong – Corea del Sur | 2020 – 92 minutos

Un día, Mirae, una ingeniera de videojuegos de veintitantos años, siente nauseas. Para su sorpresa, descubre que la resaca era, en realidad, una señal de su embarazo. Negación, pánico y mensajes contradictorios de amigos, familia y la ley empujan a Mirae a un frenesí de emociones. (FineCut)

Proyección:

Domingo 4 de Septiembre | Cinemark Palermo | 12:00 hs

Miércoles 7 de Septiembre | Cinemark Palermo | 15:00 hs

El Secreto del Matemático (In Our Prime) de Park Dong-hoon – Corea del Sur | 2022 – 117 minutos

Cuenta la historia de Lee Hak-seong (Choi Min-sik, I Saw the Devil), un genio con las matemáticas que desertó de Corea del Norte. Debido a la discriminación hacia los norcoreanos, debe ocultar su pasado y consigue un empleo de guarda en una prestigiosa escuela secundaria. Allí conoce a Han Ji-woo (Kim Dong-hwi, Journey to the Shore), un adolescente que le pedirá que le enseñe matemáticas, con el que forjará una hermosa amistad. Pero su relación estará en peligro tras un incidente en la escuela. (FILMAFFINITY)

Proyección:

Sábado 3 de Septiembre | Cinemark Palermo | 00:15 hs

Miércoles 7 de Septiembre | Cinemark Palermo | 19:45 hs

Entrega Especial (Special Delivery) de Park Dae-min – Corea del Sur | 2022 – 109 minutos

Eventos inesperados se desarrollan cuando Eun Ha, una conductora con una tasa de éxito del 100% en la entrega de cualquier cosa que valga el dinero, decide llevar a niño en su automóvil. (FILMAFFINITY)

Proyección:

Viernes 2 de Septiembre | Cinemark Palermo | 17:00 hs

Domingo 4 de Septiemrbe | Cinemark Palermo | 14:15 hs

Escape de Mogadishu (Escape from Mogadishu) de Ryoo Seung-Wan

Corea del Sur | 2021 – 121 minutos

En 1991, Mogadiscio, capital y ciudad más poblada de Somalia, estaba pasando por una guerra civil. El personal y las familias de la embajada de Corea del Sur, aislados sin poder comunicarse, aguantaron como pudieron. Una noche, el personal de la embajada de Corea del Norte llamó a la puerta pidiendo ayuda. El objetivo de ambas embajadas era huir de la ciudad. (FILMAFFINITY)

Proyección:

Jueves 1 de Septiembre | Cinemark Palermo | 20:00 hs

Sábado 3 de Septiembre | Cinemark Palermo | 21:40 hs

Martes 6 de Septiembre | Cinemark Palermo | 21:50 hs

Hundidos (Sinkhole) de Kim Ji-hoon – Corea del Sur | 2021 – 117 minutos

Un ciudadano corriente, Dong-won, y su familia se mudan a una casa adquirida tras años de duro trabajo. Él decide invitar alegremente a sus compañeros para una fiesta de inauguración, pero las fuertes lluvias de la noche anterior crean un socavón gigante y, en tan solo un minuto, toda la casa se ve totalmente envuelta. Cientos de metros por debajo del agujero, Dong.won, su vecino Man-su y los desafortunados invitados deben buscar la salida. (FILMAFFINITY)

Proyección:

Viernes 2 de Septiembre | Cinemark Palermo | 14:30 hs

Domingo 4 de Septiembre | Cinemark Palermo | 19:15 hs

Miércoles 7 de Septiembre | Cinemark Palermo | 17:15 hs

Identidad Perdida (Spiritwalker) de Yoon Jae-geun – Corea del Sur | 2020 – 108 minutos

Cada doce horas, un hombre despierta en el cuerpo de una persona distinta, sin saber dónde se encuentra e incapaz de recordar quién era originalmente. Este espíritu errante empieza entonces una búsqueda desesperada de la propia identidad, donde todo le resulta extraño, incluida la misteriosa mujer que afirma reconocerle, y la organización secreta que ha empezado a perseguirlo. (FILMAFFINITY)

Proyección:

Viernes 2 de Septiembre | Cinemark Palermo | 00:00 hs

Martes 6 de Septiembre | Cinemark Palermo | 17:00 hs

Introducción (Introduction) de Hong Sang soo – Corea del Sur | 2021 – 66 minutos

Youngho navega entre su sueño de convertirse en actor, sus dilemas amorosos y las expectativas de sus padres: un acupuntor de prestigio con quien mantiene una relación distante, y una madre inquieta que le anima a centrarse en su carrera. Cuando su novia Juwon decide viajar a Berlín para estudiar diseño de moda, Youngho la sorprende con una visita. (FILMAFFINITY)

Proyección:

Sabado 3 de Septiembre | Cinemark Palermo | 20:00 hs

Lunes 5 de Septiembre | Cinemark Palermo | 20:10 hs

Linaje Policial (The Policeman’s Lineage) de Lee Kyoo-man – Corea del Sur | 2022 – 119 minutos

Dos policías con diferentes métodos se unen para investigar un caso que pone patas arriba a la fuerza policial. (FILMAFFINITY)

Proyección:

Sábado 3 Septiembre | Cinemark Palermo | 17:30 hs

Lunes 5 de Septiembre | Cinemark Palermo | 22:10 hs

Quizas Amor (Perhaps Love) de Eun-ji Jo – Corea del Sur | 2021 – 113 minutos

“Se revela la agitada vida de un autor de best-sellers. Una genial pareja divorciada. Una inesperada pareja secreta. Profesor alcohólico y su alumno. Un vecino misterioso. Relaciones extraordinarias, enredadas y retorcidas. ¡Sus vidas privadas expuestas! “

Proyección:

Sábado 3 de Septiembre | Cinemark Palermo | 15:00 hs

Martes 6 de Septiemrbe | Cinemark Palermo | 19:20 hs

Rehen (Hostage) de Hwang Jung-min – Corea del Sur | 2021 – 94 minutos

Después del estreno de una película, un actor famoso es secuestrado en medio de Seúl. Pensando que es una broma, el actor está relajado, pero cuando se enfrenta a la crueldad, se da cuenta de la gravedad de la situación. Intenta encontrar una ruta de escape mientras los secuestradores exigen un enorme rescate en 24 horas. Entonces comienza la lucha, que es muy diferente a lo que ha visto en las películas. (FILMAFFINITY)

Proyección:

Viernes 2 de Septiembre | Cinemark Palermo | 19:30 hs

Lunes 5 de Septiembre | Cinemark Palermo | 18:00 hs

The Roundup de Lee Sang-yong – Corea del Sur | 2022 – 106 minutos

Ma Seok-do se dirige a un país extranjero para extraditar a un sospechoso. Sin embargo, descubre casos de asesinato adicionales y se entera de un asesino que había cometido crímenes contra turistas durante muchos años. (FILMAFFINITY)

Proyección:

Viernes 2 de Septiembre | Cinemark Palermo | 21:40 hs

Domingo 4 de Septiembre | Cinemark Palermo | 22:00 hs

Miércoles 7 de Septiembre | Cinemark Palermo | 22:15 hs

Para comprar las entradas anticipadas por favor dirigirse a: https://www.cinemarkhoyts.com.ar/