Como complementar el tratamiento médico del cáncer.

Compartí :-) .







Construir comunidad y brindar apoyo es el objetivo de los grupos de autocuidado para pacientes con cáncer y sus familiares. Un espacio gratuito que brinda herramientas, distención y acompañamiento profesional en la Ciudad de Buenos Aires.

A comienzos del 2018 a Noemí su médico le diagnosticó cáncer. Comenzó su tratamiento de acuerdo a lo recomendado por su profesional, pero sin embargo ella sentía que necesitaba complementar este tratamiento con otras prácticas que la ayudaran a sobrellevar esta enfermedad. Fue así como se acercó a Cáncer con Ciencia de la Fundación Sales y los grupos de autocuidado que brinda la organización en forma gratuita para los pacientes y sus familiares. “Vine acá el primer sábado de marzo pensando que buscaba la palabra de una psicooncóloga que me diera fuerzas, herramientas para manejar este tema doloroso y que asusta”, dice Noemí. Y agrega “después de haber tenido contacto con la Fundación me enteré de que había otras actividades que fueron tan terapéuticas como el primer sábado que vine. Actividades de gimnasia, de reiki, de nutrición. Me ha hecho mucho bien. Uno recibe muchos beneficios, beneficios espirituales y de profesionales que indican cómo manejar el tema para uno que está un poco desorientada”, cierra Noemí.

Esta es una de las experiencias que todos los sábados por la mañana, en el Colegio Champagnat de la Ciudad de Buenos Aires, se suceden entre los pacientes y sus familiares que concurren a los grupos de autocuidado.

Estos grupos abordan la temática del cáncer con una mirada integral sobre la persona y su entorno, complementando el tratamiento indicado por el profesional médico con terapias alternativas, contención psicooncológica, ejercitación y nutrición. Pero por sobre todos estos aspectos, con la comunión de un espacio en común en donde la solidaridad y la ayuda mutua son el hilo conductor entre los profesionales y los asistentes. Una comunidad de construcción terapéutica.

Una de las actividades que se desarrollan es la de gimnasia relax y masajes que se encuentra a cargo de María Cecilia Ardoy. “Trabajamos, fundamentalmente, sobre las cualidades físicas como movilidad articular, flexibilidad muscular, la respiración y la postura. Sobre una armonización general del cuerpo. Como se realiza con música, llega a lugares de la persona de mucha sensibilidad. Generalmente la gente que asiste a la actividad ingresa de una manera y sale de otra”, dice la responsable de estas actividades.

También, cada sábado, se brinda un espacio de diálogo con el Dr. Miguel Samec quien es el encargado evacuar las dudas o inquietudes que puedan tener los pacientes acerca de sus tratamientos o de los efectos adversos que éstos conllevan. “También despejo dudas sobre algún estudio, sobre alguna particularidad en cuanto a su enfermedad. Es decir trabajo en la contención del paciente oncológico, siempre teniendo en cuenta que el paciente se trata con otro profesional que lo está siguiendo. Lo que hacemos en el grupo de autocuidado es tratar de resolver o despejar las dudas o las inquietudes que puedan tener los pacientes”.

Otra de las actividades que se brindan es el reiki, práctica desarrollada a partir de 1922 en Japón y que rápidamente se extendió a todo el mundo. “Es una técnica donde se trabaja para poder ayudar a la persona a activar su energía, a conectarse con su propia auto-sanación”, dice Alicia Pavan quien lidera la actividad. “Es una técnica inofensiva, se puede trabajar junto con los médicos, no tiene contraindicaciones, se puede hacer con cualquier tratamiento. Lo importante es que da fortaleza, trabaja en el cuerpo, trabaja en la mente y acaricia el alma”, finaliza Pavan.

Todas estas actividades, que son totalmente gratuitas, tienen como objetivo brindar un marco de contención y desarrollo del estado de mejora tanto para los pacientes como para su entrono. O como dice Ardoy “la persona que asiste hace un pacto con la vida, con si misma, con querer estar mejor”.

Para mayor información e inscripción: 0810-333-0045 / info@cancerconciencia.org.ar

Links a testimonios:

Reiki: https://www.youtube.com/watch?v=hSQvMs7rCrI

Medicina: https://www.youtube.com/watch?v=TJz9YFHcRJM

Gimnasia y Relax: https://www.youtube.com/watch?v=wGcljt8Ur1E

Testimonio de Noemí: https://www.youtube.com/watch?v=UX1CDol0MZU