¿Cómo comprar en liquidaciones?.

Es cierto: la época de liquidaciones es una muy buena oportunidad para adquirir a precios más bajos prendas que formarán parte de nuestro guardarropas.

¿Por qué, entonces, a veces terminamos comprando varias prendas y casi todas terminan con la etiqueta puesta o casi nunca las usamos?

La clave está en hacer compras inteligentes, es decir ir “comprar con la cabeza fría” siguiendo estos tips:

– Antes de salir a comprar, hacé una lista con aquello que verdaderamente necesitás, como pantalones, un nuevo blazer o calzado. De este modo, enfocás toda tu energía en conseguir estos ítems y no te dejás llevar por alguna prenda que puede resultar más llamativa pero que no te resulta indispensable.

– Tené en claro cuál es tu presupuesto. Al saber que estamos en temporada de liquidación, todo nos parece más barato y podemos terminar gastando más de lo previsto, e incluso comprando prendas que no son las más sentadoras para nuestro cuerpo (sea por el calce, el largo, la textura, el color, etc).

– Cada vez que entres a un local, recorré todo y observá las prendas en vez de empezar a agarrar prendas “por las dudas”. Por cada prenda que te interese, pensá en el uso que le podrías dar y cómo la combinarías con otras prendas que ya tengas.

– Considerá la composición de tu guardarropas en base a tus actividades cotidianas. Si gran parte de las prendas son para el trabajo, no será lo más aconsejable adquirir demasiadas prendas que no puedas usar por no disponer de tiempo.

– Invertí en prendas de calidad que puedas usar por bastante tiempo y evitá gastar demasiado dinero en modas pasajeras ya que después puede resultar difícil incorporarlas al outfit cotidiano.

– Lo ideal es invertir en prendas en tonos neutros para lograr más versatilidad, aunque obviamente si encontrás una prenda sentadora y en otro color que puedas combinar, es interesante aprovechar la liquidación.

– La indumentaria que adquieras debe ser acorde a tu tipo de cuerpo y las partes que te interese destacar.

– Las proporciones también importan: si el torso es corto, por ejemplo, deberemos optar por prendas superiores que no sean demasiado cortas.

– Para prendas y accesorios cercanos al rostro, lo ideal es que los colores pertenezcan a la paleta personal. Un análisis de colorimetría con el sistema patentado que usa Styletto es ideal para conocer los mejores neutros y colores en base al color de ojos, cabello y tez.