¿Qué son las hierbas para infusión?

Definición de infusión. Una infusión es una bebida obtenida a partir de ciertos frutos o hierbas aromáticas, que se introducen en agua hirviendo. De esta manera, podemos mencionar que el té y el café son infusiones. … Esta infusión contiene una sustancia estimulante que se conoce como cafeína.

¿Qué tipo de infusiones existen?

Tipos de infusiones, propiedades y beneficios

Té El té es la infusión más popular del mundo. …

Valeriana. Tiene grandes propiedades sedantes y relajantes. …

Manzanilla.

Jengibre.

Menta.

Poleo.

Mate.

Tila.

¿Cuál es la mejor infusion para dormir?

Las 5 mejores infusiones para dormir:

Valeriana. Es la reina de la hierbas relajantes, tiene propiedades sedantes y calmantes.

Tila. Otra de las estrellas del firmamento herbáceo relajante.

Manzanilla. La manzanilla tiene muchos usos.

Amapola de California.

Passiflora.

Las hierbas frescas son abundantes a lo largo del verano. Algunas plantas, como la albahaca y el cebollín, pueden cultivarse en macetas durante los meses de invierno. La mayoría de las demás hierbas deben cosecharse hacia fines del otoño y conservarse congeladas, secas o mediante otros métodos. Congelar las hierbas es la mejor forma de conservar su sabor.

Congelación: La mayoría de las hierbas, tales como el perejil, la albahaca, el eneldo, el estragón, el cebollín, la melisa y el tomillo pueden congelarse. Luego de picar las hierbas frescas, es necesario colocarlas en cubeteras y llenarlas con agua. Retirar los cubitos de hielo y colocarlos en recipientes de mayor tamaño o bolsas para freezer. También es posible congelar las hierbas enteras. Envolverlas en papel de aluminio y ejercer presión sobre el mismo antes de utilizarlas.

Secado: Las hierbas comestibles también pueden secarse. Es conveniente llevar a cabo este procedimiento en un cuarto oscuro. Atar las hierbas en ramos y colgarlas para que puedan secarse bien en lugares ventilados. Las hierbas secas conservan su sabor durante aproximadamente un año.

Conservación en sal, al estilo italiano: Colocar hierbas frescas, tales como la albahaca, en capas dentro de frascos o recipientes.

Rociar cada capa con sal y llenar el recipiente con la cantidad de aceite de oliva suficiente como para cubrir las hierbas por completo. Conservar cerrado en forma hermética en el refrigerador.

Conservación en aceite o vinagre: Cortar las hierbas frescas en trozos pequeños, colocarlas en frascos de vidrio y llenar los recipientes con vinagre de vino o aceite.

Las hierbas medicinales no son remedios

Debe tener cuidado al usar hierbas medicinales. Estas son un tipo de suplemento alimentario. No son medicamentos. Estos son algunos datos que debe saber acerca de las hierbas medicinales:

No son reguladas como los medicamentos.

No necesitan someterse a estrictas pruebas antes de venderse.

Es posible que no funcionen como se anuncia.

Las etiquetas no necesitan aprobación. Podrían no mostrar la cantidad correcta de un ingrediente.

Algunas hierbas medicinales pueden contener ingredientes o contaminantes no mencionados en la etiqueta.

Natural no significa seguro

Muchas personas creen que usar plantas para tratar una enfermedad es más seguro que tomar un medicamento. Las personas han estado usando plantas en medicina popular durante cientos de años. Por lo tanto es fácil ver el atractivo. Aunque «natural» no quiere decir seguro. A menos que se tomen de la manera indicada, algunas hierbas pueden interactuar con otros medicanentos o ser tóxicas en dosis altas. También, pueden causar efectos secundarios.

Estos son algunos ejemplos:

La kava es una hierba usada para la ansiedad, insomnio, síntomas de la menopausia y otros malestares. Algunos estudios muestran que puede funcionar para la ansiedad. Pero la kava también puede causar daño hepático grave.

La hierba de San Juan puede funcionar contra una depresión de leve a moderada. Sin embargo, puede interactuar con las píldoras anticonceptivas, antidepresivos y otros fármacos. También puede causar efectos secundarios como malestar estomacal y ansiedad.

Yohimbe es una corteza usada para tratar la disfunción eréctil. La corteza puede causar presión arterial alta, aumento en la frecuencia cardíaca, ansiedad y otros efectos secundarios. Puede interactuar con ciertos medicamentos para la depresión. Tomarla en grandes dosis o durante mucho tiempo puede ser peligroso.

Por supuesto, algunas hierbas han sido probadas y funcionan bien para el propósito pretendido. Muchas también son muy seguras, pero la palabra «natural» no le dirá cuáles son seguras y cuáles no lo son.

Cómo elegir y usar hierbas medicinales de manera segura

Algunos remedios herbales pueden hacerlo sentir mejor y ayudarlo a mantenerse saludable. Pero necesita ser un consumidor inteligente. Utilice estos consejos al elegir remedios herbales.

Ponga atención a las afirmaciones hechas acerca del producto. ¿Cómo se describe el producto? ¿Es una píldora «milagrosa» que «desaparece» la grasa? ¿Funcionará más rápido que el cuidado normal? ¿Es un secreto que su proveedor de atención médica y las compañías aseguradoras no quieren que sepa? Tales declaraciones son señales de alerta. Si algo es demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea.

Recuerde que las «historias de la vida real» no son pruebas científicas. Muchos productos se promueven con historias de la vida real. Incluso si la cita viene de un proveedor, no hay pruebas de que otra persona puede tener los mismos resultados.

Antes de probar un producto, hable con su proveedor. Pídale su opinión. ¿El producto es seguro? ¿Cuáles son las probabilidades de que funcione? ¿Existen riesgos? ¿Interactuará con otros medicamentos? ¿Interferirá con su tratamiento?

Solo compre productos en negocios habilitados por el Gobierno que tengan una certificación.

Las compañías con estas certificaciones están de acuerdo en probar la pureza y la calidad de sus productos.

NO le dé suplementos herbales a los niños ni los use si tiene más de 65 años de edad. Hable primero con su proveedor.

NO use remedios herbales sin hablar primero con su proveedor si está tomando cualquier medicamento.

NO los use si está embarazada o amamantando.

NO los use si va a tener una cirugía.

Siempre dígale a su proveedor sobre los remedios herbales que use. Pueden afectar los medicamentos que toma, así como el tratamiento que recibe.