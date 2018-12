Cómo elegir la mejor ropa deportiva

Empieza el calor y podemos aprovechar para hacer actividad física al aire libre. Teniendo en cuenta que las primeras impresiones se forman en apenas unos segundos y que la imagen es la narración de nuestra identidad, compartimos los siguientes tips para elegir las mejores prendas deportivas en base a los distintos tipos de cuerpo.

· Aquellas mujeres que tienen las caderas rectas pero mantienen un ancho similar entre hombros y caderas, pueden intentar que la cintura parezca más angosta y definida. Esto se logra con detalles dentro del outfit, como remeras con diseños y estampas en parte de la prenda. El estampado colocado en forma vertical en la remera llama la atención a la zona del tronco pero, al no ser horizontal, no permitirá que veamos que la cintura no está definida sino más bien en línea recta con la cadera. Los estampados rectos, diagonales o en parte de la prenda serán excelentes aliados para este cuerpo.

· Si tenés similar ancho de hombros y caderas pero querés disimular la zona abdominal y una cintura no tan definida, optá por conjuntos monocromáticos (no hace falta recurrir al negro, hay varios tonos que podemos usar para lograr este efecto) con pantalones rectos y con detalles en la zona del busto.

· Si la prenda superior tiene una línea horizontal, es ideal que esté justo debajo del busto, como si fuera un corte imperio, que dará la sensación de una cintura definida.

· Si naturalmente tenés un cuerpo reloj de arena, con hombros y caderas de ancho similar y una cintura bien definida, tené cuidado de que los detalles como los que venimos mencionando no afecten la silueta que tenés. Por ejemplo, si usás una prenda superior oscura y una prenda inferior considerablemente más clara, podés crear el efecto visual de que tus caderas son más anchas. Un look monocromático será un excelente aliado siempre que marque la cintura definida que tenés.

· Las mujeres que tienen las caderas visiblemente más anchas que los hombros deben intentar agrandar visualmente la zona superior para lograr la sensación de hombros y caderas equilibrados. Si tenés este tipo de cuerpo, optá por un outfit que tenga en la parte superior un color más claro.

· Si, por el contrario, tus caderas son más bien rectas y angostas y tus hombros son más anchos, lo mejor será llevar la atención a la zona de las caderas para visualmente aumentar su tamaño. optar por pantalones y calzas de distinto largo y combinar con una prenda superior en un color más oscuro o que resulte menos llamativa con respecto a la inferior.

Lic. Laura Malpeli de Jordaan

Asesora de imagen certificada por CMB

Directora de Styletto (www.styletto.com.ar)