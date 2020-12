Compras inteligentes para aprovechar las liquidaciones.

Compartí :-) .









Comenzaron las liquidaciones, que en algunos casos nos permiten adquirir prendas y accesorios de la temporada, a precios más bajos. Sin embargo, no todo lo que es oro brilla ya que algunos descuentos no son tales (por ejemplo, se sube el precio anterior a la liquidación, haciendo que el porcentaje de descuento no sea totalmente real) y, por nuestra parte como consumidores, a veces terminamos gastando más de lo previsto o comprando prendas que raramente usaremos y que quedarán en nuestro armario o placard, ocupando espacio y posiblemente, con la etiqueta.

La clave para aprovechar las liquidaciones está en hacer compras inteligentes:

ü Tené en claro cuál es tu presupuesto

Al saber que estamos en temporada de liquidación, todo nos parece más barato y podemos terminar gastando más de lo previsto, sobre todo si compramos con tarjeta y perdemos noción de lo que vamos gastando.

ü Antes de salir, hacé una lista con aquello que verdaderamente necesitás, como pantalones, un nuevo blazer o calzado.

De este modo, podés canalizar tu energía en conseguir estos ítems antes que en alguna prenda que puede resultar más llamativa pero que no te resulta indispensable.

ü Recorré todo el local observando las prendas. Por cada prenda que te interese, pensá en el uso que le podrías dar y cómo la combinarías con otras prendas que ya tengas. No hace falta que ni bien entres al local empieces a agarrar perchas porque la prenda te parece linda. De hecho, algunas personas sienten culpa por probarse tanta cantidad de prendas, que terminan comprando algo, aunque sepan que no es la mejor opción. Por este motivo, también es preferible primero recorrer, pensar en cómo podrían integrarse estas prendas al guardarropas y luego seleccionar las que llevaremos al probador.

ü Considerá la composición de tu guardarropas en base a tus actividades cotidianas.

Si gran parte de las prendas son para el trabajo, no será lo más aconsejable adquirir demasiadas prendas que no puedas usar por no disponer de tiempo.

ü Invertí en prendas de calidad que puedas usar por bastante tiempo y evitá gastar demasiado dinero en modas pasajeras ya que después puede resultar difícil incorporarlas al outfit cotidiano.

ü Lo ideal es invertir en prendas en tonos neutros para lograr más versatilidad, aunque obviamente si encontrás una prenda sentadora y en otro color que puedas combinar, es interesante aprovechar la liquidación.

ü Adquirí prendas sentadoras para tu tipo de cuerpo y proporciones. El objetivo es siempre lograr una imagen positiva y armónica y las prendas nos ayudan a lograrlo si las adquirimos en base a nuestra morfología.

Las proporciones también importan: si el torso es corto, por ejemplo, deberemos optar por prendas superiores que no sean demasiado cortas.

No caigamos en la tentación de comprar prendas que no son las más sentadoras para nuestro cuerpo (sea por el calce, el largo, la textura, el color, etc) simplemente porque están de oferta o porque hay 2 x 1 ya que por más económico que resulte, no puede calificarse como inversión si no lo vamos a usar (menos aún si no nos termina de convencer cuando estamos en el probador).

Lic. Laura Malpeli de Jordaan























Links interesantes

Palermonline. | On Line en Palermo desde 1999.

Palermo Tour. | Turismo en Palermo.

Palermo Noticias. | Barrio de Palermo.

Noticias Recoleta | Recoleta a fondo.

Belgrano News. | Belgrano mucho más que un Barrio.

Colegiales Noticias | Colegiales. El barrio que crece.

Chaca News | Chacarita. Un sentimiento.

Noticias Abasto | Abasto, historia y futuro.

e Woman | Mujer Verde.

Tech News | Lo último en Tecnología.

Milonga | Tango, Milonga y Vals.

Noticias Capital | Noticias de la Ciudad de Buenos Aires.

Instagram Barrio de Palermo | Instagram Palermo Noticias.

Instagram Barrio de Colegiales | Instagram Colegiales Noticias.

Tweets by palermonline