Antes de la veda.

Consideraciones de una vecina de Palermo.

En esta campaña me he cruzado vecinos cansados, malhumorados, tristes, esperanzados. A todos la política nos atraviesa desde distintos lugares o porque ocupa gran parte de la pantalla televisiva , o porque vas a comprar a la verdulería y de repente no te alcanza para llevar todo lo que esperabas , aumento de tarifas, apretujones en el subte porque se canceló el anterior. El tema es qué lugar de prioridad le damos a esos aspectos, cómo nos permitimos pensar lo que nos pasa, qué herramientas utilizamos para eso.

En Palermo muchos debemos sentirnos privilegiados de vivir en un departamento, de tener trabajo, de cobrar una jubilación que quizás no es la mínima, también tenemos que tener conciencia que hay muchos vecinos que no están en esa situación y merecen estarlo, tenemos que intentar generar al menos un piso de igualdad que nos permita crecer a todos y no solo a unos pocos.

En Palermo somos solidarios, lo veo en las calles, cuidamos a nuestro barrio y buscamos que los lugares que compartimos sean respetados y cuidados. Sin embargo no terminamos de darle fuerza a los instrumentos institucionales que tienen los consejos consultivos comunales, las audiencias públicas, no reflejamos en los votos la realidad de todos los días que nos choca y por la cual los vecinos, ciudadanos que habitan y transitan el barrio padecen la carencia del compromiso social profundo.

En Palermo late la esperanza en las esquinas, brotan por los adoquines, suben por las escuelas, saluda a cada persona en situación de calle, acompaña a cada mujer que todavía se banca las violencias machistas, abraza a cada comercio que está dudando en seguir abierto o no, suena en los centros culturales que resisten hasta las clausuras injustas.

Esa esperanza que late, brota, camina necesita nuevos interlocutoros. Ya vivimos 12 años de negocios inmobiliarios, con la arboleda, el adoquinado y las veredas que ya están haciéndole daño a nuestra identidad como barrio. Necesitamos una comuna en el que vengan aires buenos y con el Frente de Todos queremos que nos den esa oportunidad.

María Paz “Pacha” Carreira Griot

Pre candidata a Jefa Comunal por el Frente de Todos en Palermo.