Segunda victoria de Cría La Dolfina en el 129° Abierto Argentino de Polo HSBC.

En la cancha 2 de Palermo comenzó el domingo 6/11 la cuarta fecha (segunda por la Zona B) del 129° Abierto Argentino de Polo HSBC, con el encuentro que sostuvieron Cría La Dolfina y La Esquina. El triunfo correspondió al conjunto capitaneado por Diego Cavanagh por 9 a 5, que de esta manera se hizo acreedor a la Copa Termas de Río Hondo.

En un encuentro en donde se destacó la defensa de ambos conjuntos, el equipo de Cañuelas sacó una gran ventaja en la primera mitad del partido, que le alcanzó para llevarse el triunfo, a pesar de estar casi 3 chukkers y medio sin convertir en la segunda etapa. De esta manera Cría LD acumula dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, todo lo contrario de su rival, que buscará en sus dos últimos encuentros conseguir puntos para el Ranking con miras a l Triple Corona 2023.

Cerrarán la jornada, a partir de las 16.30, en la cancha 1, las formaciones de Ellerstina Turismo Felgueres, que hará su debut en el certamen, vs. La Irenita Clinova, partido en el que estará en juego la Copa Centralab.

Los equipos y las progresiones:

Copa Termas de Río Hondo

Cría La Dolfina: Guillermo Terrera (h) 9 (2 goles), Tomás Panelo 8 (1), Diego Cavanagh 8 (6, tres de penal y uno de penal 1) y Alejo Taranco 8. Total: 33.

La Esquina: Pascual Sáinz de Vicuña 6 (2), Cristian Laprida (h) 8, Lucas James 7 e Ignacio Laprida 8 (3 penales). Total: 29.

Cría La Dolfina: 2-0, 4-1, 6-1, 8-2, 8-2, 8-3, 8-4 y 9-5.

Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José I. Araya.

Los equipos para el segundo encuentro de la jornada:

16.30 – Cancha 1 – Copa Centralab

Ellerstina Turismo Felgueres: Facundo Pieres 10, Hilario Ulloa 9, Gonzalo Pieres (h) 9 y Nicolás Pieres 10. Total: 38.

La Irenita Clinova: Facundo Fernández Llorente 8, Tomás Fernández Llorente (h) 8, Bautista Bayugar 8 e Isidro Strada 8. Total: 32.

Jueces: Martín Pascual y Guillermo Villanueva (h). Árbitro: Hernán Tasso.

