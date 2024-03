Críticas a las decisiones económicas de Milei despiertan cuestionamientos

Carlos Rodríguez, economista argentino y exfuncionario de Menem, cuestionó las contradicciones de Milei en relación con sus propuestas de campaña.

Las críticas hacia Javier Milei por sus decisiones económicas han cobrado fuerza en el escenario argentino. El economista Carlos Rodríguez, exviceministro de Economía de Menem, expresó duras críticas ante la reinstauración de ciertos impuestos, señalando la contradicción con la promesa inicial del líder libertario de reducir la carga tributaria sobre los ciudadanos.

En medio de la polémica, Milei se defendió de las acusaciones de «golpista» por parte de usuarios libertarios, afirmando que solo estaba advirtiendo sobre las medidas. Sin embargo, estas declaraciones no han logrado calmar las críticas.

Por otro lado, se destaca la preocupación de Rodríguez respecto a la licuación de las jubilaciones, denunciando que su propio beneficio se ha mantenido estático a pesar del avance de la inflación, lo cual sugiere una pérdida de poder adquisitivo para los jubilados.

En cuanto a la política cambiaria, diversos economistas han planteado la necesidad de ajustar el ritmo del crawl para evitar una pérdida de competitividad. Sin embargo, el Gobierno defiende su posición actual, argumentando que el tipo de cambio real se encuentra en niveles razonables para la economía argentina.

La incertidumbre política se refleja en las próximas reuniones entre Milei y los gobernadores, donde se discutirá la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, generando fricciones especialmente con representantes de la oposición.

COLEGIO Cardenal Copello

Al lugar fue llegado por el mandatario a las 7:35 acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también fue alumna de la institución. Además, al lugar llegaron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Antes de ingresar, algunos vecinos que se encontraban en la entrada fueron saludados a la distancia por el Presidente. La presentación fue iniciada por Milei recordando que su vida de estudiante en el colegio fue iniciada en 1977, un año después del inicio de la dictadura militar de 1976. Allí, esos años fueron calificados como “una de las partes más oscuras de la historia argentina” y se aconsejó a los alumnos que lean “las dos partes de la biblioteca y tengan su propia mirada”. Además, la tarea del Ministerio de Capital Humano fue resaltada, afirmando que tiene como concepto “que la asistencia social deje de ser darle el pescado a la gente y enseñarles a pescar”. En primera fila, la ministra Pettovello estaba sentada. También se reveló que se empezó a interesarse por la Economía en 1981, con la crisis del plan del ministro José Alfredo Martínez de Hoz. “Asume un ministro que se llamaba Lorenzo Sigaut y decía que el que apuesta al dólar pierde. Ese evento fue el que me marcó para decidir a esa edad ser economista. La obsesión fue bastante intensa a punto tal que yo quiero eliminar el Banco Central”, resaltó.

Luego, algunos de los maestros que lo marcaron fueron recordados y se resaltaron los “valores” que le transmitió el colegio en el que cursó sus estudios primarios y secundarios. En un momento, cuando hacía una recorrida por las teorías económicas e hizo referencia al comunismo, una alumna de las que se encontraban arriba del escenario como abanderada, sufrió un desmayo y fue asistida por el médico presidencial. “Bueno, como verán, mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre”, bromeó el Presidente.

Otro de los momentos en los que Milei bromeó fue cuando dijo “insignificativa” en vez de insignificante. “No solo Kicillof comete furcios, pero yo estoy con highlights, no estoy leyendo mi discurso”, apuntó ante las risas de los asistentes. La exposición de Milei continuó, en una mezcla de anécdotas y defensa de su programa político. En un momento, se mencionó al “hermano José Luis, que venía de España, muy alto, muy robusto hacia los costados, y que venía y daba clases de sotana. Me dejó marcado de por vida. No puedo evitar emocionarme…”.

Allí, la historia del escudo original del colegio que tiene un animal que, según el Presidente, “tienen la característica de tener una piel muy cara”, fue narrada y se dijo que ese docente les contó “seguro que el ejemplo estaba metaforizado, que es un animalito que lo salen a cazar cuando hay lluvia y los arrinconan en el barro, porque el animalito prefiere morir antes que ensuciarse. Y vaya que estamos dando la pelea”. Enseguida, esa anécdota fue unida con lo que sucede en el Ministerio de Capital Humano, lo que provocó las lágrimas de la ministra Pettovello. “Todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano, que es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción que todas las semanas se instalan en un piso nuevo y hacen un quilombo de novela”.

“Muerto antes que sucio, luchar por el mérito, luchar por la excelencia. Y esos son valores que tomé en una clase de caligafía, pero en el colegio Cardenal Copello, en la comunidad menesiana. Y eso, si algo le tenía que contar, era eso. Lo más valioso es eso, que sean personas íntegras, peleen por sus ideales, no bajen los brazos”, añadió el Presidente.

Cuando la presentación del mandatario se acercaba a la hora, comenzaron las preguntas de los alumnos. Uno le consultó por cómo lograron superávits gemelo en enero y, mientras explicaba cómo lo hicieron y detallaba en qué situación recibieron el país, sorprendió al hablar del aborto y calificarlo de “asesinato”.

“Lo primero que hacen los inmorales de los políticos es financiarlo (el déficit) con deuda, lo cual es extremadamente inmoral. Lo que hacen los políticos es irse de fiesta y pasarles la factura a generaciones que ni siquiera nacieron, y a algunos que además intentan matar, que son los asesinos de los pañuelos verdes. En ese contexto, para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, fiolosófica, desde el liberalismo y además desde lo biológico”, apuntó.

La presencia del Presidente y su hermana fue comunicada por las autoridades de la escuela, quienes días atrás emitieron una invitación dirigida a las familias de su alumnado en la que anunciaron la visita y detallaron cómo será la organización durante esa jornada.

Nos comunicamos con ustedes, ante todo, para darles la bienvenida al ciclo lectivo 2024. Asimismo, les informamos que tendremos el honor de contar en nuestro Colegio con la presencia del Señor Presidente de la Nación Dr. Javier Gerardo Milei y la Secretaria General de la Presidencia Lic. Karina Elizabeth Milei, ambos exalumnos de nuestra Institución”, se lee en el documento difundido desde el establecimiento.

La visita de Milei a la escuela a la que asistió se da un día después de su recorrida por una muestra agropecuaria que se realiza en la localidad bonaerense de San Nicolás, donde defendió el plan económico de su Gobierno y pronosticó que la inflación de febrero rondará el 15%.

El presidente llegó alrededor de las 12 del mediodía y participó de una conferencia privada para empresarios en el Auditorio de Agronegocios de la muestra. En la charla, de la cual también participó el diputado José Luis Espert, el presidente anticipó que prevén levantar el cepo cambiario a mediados de año y que estiman que la inflación del mes de febrero rondará el 15%.

Allí, envió un mensaje al campo: “La libertad les va a permitir volver a ser el motor del crecimiento argentino. La idea es levantar el cepo lo antes posible”, dijo el presidente.

OTRA DE CHUPI

“Me dicen que la información acerca del consumo de champagne en Olivos en la anterior administración era incorrecta”, sostuvo el mandatario. Y en un gesto conciliador, reconoció que “disculparse cuando uno se equivoca es lo que corresponde”.

En un nuevo posteo, Fernández valoró esa “retractación”, pero aseguró: “Descalificar al adversario imputándole falsedades solo degrada a la política. Sería mejor corregir el rumbo y abandonar el discurso del odio”.