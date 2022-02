Cuidacoches violentos atacan y roban en Palermo

Aterrorizan la zona hace más de 10 años

Ocurrió en Bulnes y Libertador, en el barrio de Palermo. El cuidacoches le dejó a la dueña del auto un papel en el parabrisas con la explicación de por qué reaccionó de esa manera. Son una banda que está en la zona del Hospital Fernández. Son muy violentos. Rayan autos, pegan, rompen y roban. Ante la mirada de la Comisaría 14 y el Jefe comunal que no hace nada.

El Comisario de la 14 envió un chat a grupos de vecinos.

Bulnes y Libertador recomiendo verificar la presencia de trapitos que secuestran autopartes a cambio de propinas. Hoy se hizo saber de un caso en que le sacaron el Limpiaparabrisas a una chica porque no cumplió con volver a pagarle después de estacionar. Creo que es imprescindible que haya prevención policial en las zonas conocidas de trapitos. Sobre todo prepotean a las mujeres exigiendo pagos por cuidar el auto correctamente estacionado.

Buen día a todos. Libertador y Bulnes tiene presencia de forma diaria y no se permite la presencia de trapitos. Respecto al comentario sobre ese hecho en particular fue realizado por redes sociales y no de forma presencial. Estamos tratando de ubicar al damnificado para poder proceder y realizar las pertinentes. Si alguno lo conoce, y gusta colaborar, encantado en que le pasen mi contacto para quw se comunique conmigo y poder asisitirlo. Gracias

A pesar de que la actividad de los cuidacoches y los limpiavidrios en la Ciudad de Buenos Aires está prohibida por ley desde diciembre del 2018, los vecinos siguen siendo víctimas de la denominada “mafia de los trapitos” y son muchos los que sufren las consecuencias al no dejarse extorsionar.

Mi novia estacionó el auto en Bulnes y Libertador. Un trapito le pidió plata pero como no tenía efectivo prometió dársela al regreso. Cuando volvió encontró un cartel explicando por qué le había robado el parabrisas. Increíble. pic.twitter.com/pGdD9uCNK8 — Pablo (@PabliSiciliano) February 2, 2022

No pagar la tarifa que ellos pretenden por estacionar en un lugar público puede terminar con el auto rayado, abollado, el vidrio roto o incluso algún faltante. Esto último es lo que le pasó a una joven en el barrio porteño de Palermo, a quien un cuidacoches le robó los limpiaparabrisas por no darle una propina.

“Mi novia estacionó el auto en Bulnes y Libertador. Un trapito le pidió plata pero como no tenía efectivo prometió dársela al regreso. Cuando volvió encontró un cartel explicando por qué le había robado el parabrisas. Increíble”, contó Pablo Siciliano en su cuenta de Twitter, cuyo posteo se hizo viral. (ACLARACIÓN: lo que en realidad quiso poner fue “limpiaparabrisas”).

Pero eso no fue todo, el trapito le dejó en el parabrisas un papelito manuscrito donde le explicó los motivos de su accionar y le manifestó su enojo porque su novia no había cumplido con su palabra. “Les dije que a las 5 me iba. Cuando vuelvan les cobro el lavado y les devuelvo los parabrisas”, escribió el hombre, quien además se tomó el atrevimiento de lavarle el auto sin el consentimiento de la dueña.

No me asombra son delincuentes y patoteros estacione 5 segundos a subir una caja me salió de atrás de un contenedor un trapito me pidió plata le expliqué que no estaba estacionado, por ende me negué a darle dinero, su reacción fue esta y la policía de @horaciorlarreta gracias ! pic.twitter.com/kVxPOXKaD8 — Na (@Nadia2081) February 3, 2022

No tenía plata para darle al “trapito” y fue víctima de una impensada represalia: le “secuestró” los limpiaparabrisas

Ocurrió en Bulnes y Libertador, en el barrio de Palermo. El cuidacoches le dejó a la dueña del auto un papel en el parabrisas con la explicación de por qué reaccionó de esa manera

Las reacciones a su tuit fueron inmediatas y abundaron ejemplos, con fotos incluidas, de situaciones similares. “No me asombra, son delincuentes patoteros. Estacioné 5 segundos a subir una caja, me salió de atrás de un contenedor un trapito y me pidió plata. Le expliqué que no estaba estacionada, por ende me negué a darle dinero. Su reacción fue esta y la policía de @horaciolarreta gracias”, relató Nadia junto a una imagen donde muestra que el hombre le rompió el espejo del lado del conductor.

Por más que la actividad de los trapitos sea ilegal operan en gran parte de la Ciudad y no parece tener solución a la vista. Lo más preocupante es que ahora toman represalias contra los conductores que se niegan a pagar el dinero exigido por el estacionamiento y la escalada de violencia es cada vez mayor. Sobre todo, si las damnificadas son mujeres porque las terminan intimidando o extorsionando para lograr su cometido.

Una encuesta difundida a mediados del año pasado por la ONG Defendamos Buenos Aires, advirtió que en los primeros 6 meses de 2021 se produjeron 3.000 denuncias contra los trapitos por robo, hurto, extorsión, lesiones y daños.

