Escolazo. Por culpa del escolazo.

Escolazo Instante en que se produce la trampa. El lunfardo es un producto de las lenguas de las corrientes inmigratorias de finales del siglo XIX y principios del XX y nace en el hacinamiento de los conventillos por la necesidad de comunicarse. Pero sería tiempo después que a este tipo de habla popular se lo conocería como “lunfardo”.

En psiquiatría, la pasión por el juego se conoce como ludopatía, forma parte de los trastornos obsesivos-compulsivos y todo especialista que ha tenido que lidiar con pacientes de estas características, sabe lo difícil que es encarrilarlo hacia una vida normal. La enfermedad es devastadora.

La palabra “lunfardo” tiene su origen en el gentilicio “lombardo”, término que llegó a ser sinónimo de ladrón porque los lombardos fueron, en el siglo XVIII, usureros y prestamistas, actividades por entonces impopulares. Con el tiempo, lombardo derivó en lunfardo. Sin embargo, más tarde se descubrió que el lunfardo era compartido por grandes sectores de la población y que, lejos de ser un código marginal, había sido incorporado a la vida cotidiana y difundido a través de expresiones artísticas como el tango o el sainete.

Existen aproximadamente 6 mil términos, pero se trata de un número dinámico: algunos surgen y otros caen en desuso. La Academia Porteña del Lunfardo estima que aparecen unas 70 palabras por año.

Aunque no de manera consciente, todos nos apoyamos en el lunfardo para comunicarnos. «Pibe», «macana», «chamuyo»,»laburo», «mina», «banquina», «guita», «trucho», «chabón» y «gil», son tan solo algunas de las palabras que el colectivo popular utiliza a diario. Y si bien el lunfardo es un fenómeno portuario y rioplatense, que hace a la identidad de Buenos Aires, lo cierto es que se ha extendido por vastas regiones de la Argentina e incluso ha trascendido las fronteras.

Es interesante señalar que en la Real Academia Española existe la palabra timba que significa casa de juego o juegos de azar. La poesía tanguera abunda en tal forma sobre el escolazo, que uno no sabe por dónde empezar y desde ya se ve obligado a realizar una selección, lo que implica incurrir en la imperfección de ignorar letras valiosas. Por culpa del escolazo, es una milonga de Mario Cecere y Roberto Grela, plagada de términos lunfardos y por lo tanto una de las canciones favoritas de Edmundo Rivero, tan habitué a esta jerga porteña.

Por culpa del escolazo

Edmundo Rivero

Por culpa del escolazo

Me quedé bien en la via,

Las cosas que mama mía

Me tuve que apechugar!

Ya no podía empilchar,

Andaba misho de fasos,

Y al no gustarme el pechazo

Ni los grupos pa’filar,

Para poder escabiar

Del whisky me fui al quebracho.

Ya no aporté más al feca,

Ni a la barra de la esquina,

Le rajaba hasta a las minas

Por si había que garpar.

No faltó pa’completar

Aquella cancha barrosa,

Cuando una mina rasposa

Que mi bulín compartía

Se las tomara un buen día

Al ver fulera la cosa.

Empeñé el zarzo y el bobo,

Refundí hasta la marroca,

Del centro me fui a la boca

A vivir en un altillo;

El aire de conventillo

Me fue ganando de apuro

A fuerza e’marroco duro

Ya no podía tirar

Y…

HOY ABREN EL CASINO Y EL HIPODROMO

En todos los casos, se deberá garantizar renovaciones de 40 m3/h por persona por medio de inyección y extracción de aire forzada y se permitirá complementar renovaciones faltantes con recirculaciones de aire por medio de sistema de filtrado portatil tipo HEPA.

QUE HAYQUE SABER

Cuando sea lugares cerrados, tendrá que tener una capacidad máxima habilitada de un 20% del total, siempre y cuando el establecimiento cuente con renovaciones de 40 m3/h por personas, sin recirculaciones. Esto mismo es lo que se establece para los aires acondicionados de los transportes de larga distancia. Cuando las salas podrán operar entre un 20% y un 30% de capacidad dependiendo de la ventilación que tenga cada una. Cuando la ventilación sea «natural», es decir sin la necesidad de aires acondicionados, se podrá tener un máximo de un 30% de la capacidad.

En las salas de juego no se podrá tomar bebidas o comer alimentos. En cuanto a las máquinas tragamonedas que hay en el Hipódromo Argentino de Palermo tendrán que tener una separación de una máquina entre una y otra habilitada. Esto es para mantener el distanciamiento social entre los jugadores.

Se le sumará que en los juegos de paño, como es el caso de la ruleta o el black Jack, los jugadores y el crupier tendrán que estar separados por un acrílico para evitar que haya mayor exposición. En todo momentos jugadores y personal del casino tendrán que usar barbijo o tapabocas. Tampoco se permitirá el ingreso de las personas que no apuesten dentro de la sala.

