¿Qué significan los sueños para el psicoanálisis?

19 de marzo – Día Mundial del Sueño

El ser humano siempre se ha sentido atraído por todo aquello que no puede controlar. El significado de los sueños no es la excepción, desde hace años son motivo de análisis y diversas teorías intentan descifrarlos. El 19 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño, y en conmemoración a los 80 años de la muerte de Sigmund Freud, el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de Fundación Barceló hace un breve recorrido sobre cómo su teoría cambio el significado.

Durante años los sueños fueron entendidos desde la superstición, relacionándolos con cuestiones ajenas al propio sujeto. Se creía que al soñar determinada situación o ciertos elementos podían significar pobreza, augurio o incluso una disputa familiar, siendo utilizados también como cábala para juegos de apuestas. Con el inicio y desarrollo del psicoanálisis cambia la forma de entender la mente humana incorporando saberes del sujeto y su psiquismo y, por primera vez, se rompe con la creencia popular que rodeaba a los sueños.

La teoría de Freud, basada en la idea de que las mentes guardan recuerdos y emociones en nuestro inconsciente, transformó la manera en que se estudiaba la mente humana, generando una comprensión de los sueños y nuevas significaciones. En una de sus obras célebres La interpretación de los Sueños (1999) los define como representaciones simbólicas de los deseos inconscientes que no podemos reconocer, volviéndose mecanismos que permitirían conocer mejor al sujeto y su vida psíquica.

A pesar de ser un reflejo de sí mismos, los sueños no suelen ser sencillos de entender ni siquiera para el propio individuo. Nélida Cervone, directora de la Carrera de Psicología de Fundación Barceló explica “los sueños sufren deformaciones ligadas a la censura que ejerce el propio sujeto contra la libre expresión de sus deseos. Pueden reflejar desde traumas de la infancia a conflictos cotidianos que no se logran resolver.” Freud creía que recordarlos era un primer paso para expresar emociones y trabajar estos conflictos o deseos reprimidos. Las pesadillas ocurren cuando una parte de lo inconsciente irrumpe al estado de sueño sin ser capaces de reprimir ese contenido doloroso. El ver cosas que queremos ignorar provoca un estado de ansiedad tal que hace que despertemos para que este tipo de revelaciones se detengan.

En la actualidad, desde el Psicoanálisis pero también desde los desarrollos de la Neurología y de la Psicología, basados en la evidencia científica, señalan que los sueños son una especie de procesador que permite ordenar el cerebro después de una jornada de mucha actividad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda dormir 7 horas para que el organismo funcione correctamente. Fundación Barceló brinda algunos consejos para que estas horas de sueño sean realmente reparadoras:

Horarios fijos: el reloj biológico funciona mejor con rutinas y horarios fijos. Se conciliará el sueño con mayor facilidad si nos acostamos y levantamos todos los días a la misma hora.

Hacer deporte: está comprobado que las personas que hacen actividad física duermen mejor. Es importante que el desgaste de energía se realice por la mañana o por la tarde, pero no cerca del horario de sueño.

Anotar los pendientes: hacer una lista de pendientes antes de dormir puede ayudar a sacar esos temas en la cabeza y lograr la tranquilidad mental.

No tomar café: la cafeína es una sustancia estimulante, por lo que se recomienda no consumir café o bebidas con cafeínas después de la merienda.

Cenas ligeras: se recomienda cenar 2 horas antes de acostarse y evitar alimentos que causan indigestión.

Dormir poco o tener una mala calidad de sueño, incrementa el riesgo de hipertensión, enfermedad cardíaca y otras enfermedades Uno de los principales objetivos de la Fundación Barceló es la prevención de la salud y por esta razón, la institución brinda información útil para la comunidad.

