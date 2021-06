Pescar en la Costanera Norte de Buenos Aires

La Costanera del Río de La Plata de la Ciudad de Buenos Aires tiene una actividad de pesca antigua con excelentes pesqueros para pescar embarcados muy fáciles de ubicar y que están muy cerca de la orilla. Recordamos a los vecinos de este barrio de Palermo que podemos hasta ir caminando, siempre que el día sea agradable ya que nuestro Río, también muchas veces ofrece contingencias climáticas adversas.

Pescar en la Costanera de Buenos Aires

Una zona de correderas muy convenientes se forman desde lo que sería la continuación de la avenida Gral. Paz hasta las tomas de agua frente al Aeroparque Metropolitano. Estas correderas muy rendidoras son más pronunciadas cuando más nos acercamos a estas tomas de agua, por lo cual el resultado de la pesca es mayor.

Se trata de un área muy cerca de la costa, unos trescientos metros. Allí tranquilamente nos podemos topar con doradillos, cachorros de surubí, bagres de ambas clases, armados, bogas o pejerreyes. Cuando nos referimos a bagres de ambas clases básicamente queremos decir que en el camino podemos encontrarnos con los otros también.

Podemos usar una caña con boya o también reeles como el Reel Waterdo, Modelo Cefrin con tres rulemanes y carretel de aluminio o el Reel Waterdog, Modelo Hermes, con un solo ruleman y carretel de grafito.



Más al norte de Palermo, otra zona muy rendidora en cuanto a la pesca variada es la comprendida entre las calles General Roca y Patricios a la altura de Vicente López. Allí se pueden encontrar buenas bogas, bagres, pejerreyes, carpas, chafalotes, lachas y patíes.



Eso sí, dependiendo que tan alto esté, o no, el agua del río más ancho del planeta.

Por supuesto, no todos los peces son aptos para disfrutar a la parrilla o como uno desee, por la contaminación, como el sábalo que no se puede comer ya que anda por barros contaminados. Por el contrario, el pejerrey es el más usual en términos de comida, más aún cuando hay temporada.

En este caso también el área de pesca está muy cerca de la orilla, lo que simplifica nuestra tarea. Ahí desemboca un arroyo entubado conocido como «La Soretera«. Un nombre muy chic que, sin duda, alude al contenido de la materia que allí se descarga.

Lo interesante del tema es que después de haber pescado unas cuantas bogas, y habiéndonos enterado cómo se alimentan, la verdad es que no nos darán muchas ganas de comerlas.



Como mencionamos anteriormente, no todos los peces están aptos para comer, por la contaminación que hay en el río. Entonces, mejor démosles a los gatos del Botánico. Otro consejo es que no intenten darse un bañito por ahí.

La otra es directamente ir al Muelle de Pescadores, un viejo monumento fundado el 3 de agosto de 1903. Este muelle fue construido por una compañía francesa para el atraque de sus lanchas carboneras, cuyas descargas se efectuaban directamente a vagones del ferrocarril, los que luego se deslizaban por unas vías colocadas sobre aquel muelle.

Hoy en día, funciona como El Club de Pescadores que cuenta con una Escuela de Pesca para niños y un Acuario con Peces de Río.



Desde sus orígenes, el club se forjó en torno a ideales que promueven el cuidado y la preservación del medio ambiente, así como el cultivo de la amistad, camaradería y buena fe de sus socios.

Asimismo, el Club cumple con sus obligaciones como parte del entorno urbano y natural de Ciudad de Buenos Aires realizando una actividad cultural abierta a la comunidad.

De todos modos muchos pescadores no miembros tienen quejas de este Club, debido a su alto costo y exclusividad, ya que se necesita que otro miembro formal te invite a ser parte. En otras palabras, el club de pescadores es un espacio muy interesante pero funciona para la elite.

Sobre el Río de la Plata, en la Costanera Norte, se encuentran los famosos CARRITOS de la costanera, también conocidos como los Puestitos de Costanera. Lo forman una franja de restaurantes (antiguamente eran carros tirados por caballos, de ahí su nombre), donde se comen las mejores carnes argentinas al paso en sándwich, con salsa criolla, salsa provenzal y chimichurri a elección, respetando nuestra cultura culinaria del asado.

La bicisenda que vemos en la Costanera, es la misma que nos encontramos en los Bosques de Palermo. Esta misma, brinda 12 Km. de vista al Río ya que recorre todo el frente de la ciudad.

Nace en el Barrio de la Boca, bordea Puerto Madero, Retiro, Costanera Norte, Palermo y La Ciudad Universitaria para luego unirse con la red Interparques y Bicisenda de los Lagos de Palermo.

Entre los meses de octubre y noviembre, el Río de la Plata y su Delta ofrecen grandes bagres de mar en aguas abiertas y una vez instalado el calor de diciembre, la boga es, junto a la tararira, el deleite de todos los ríos y arroyos del Delta. La pesca de pejerreyes en el estuario es algo soñado por los amantes de la especie, debido a los grandes ejemplares que allí se obtienen.

