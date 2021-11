¿La maternidad afecta las relaciones de amistad?

La amistad tiene que ver con el sentimiento afectivo que se establece entre iguales, y se funda en los valores morales como la honestidad, la sinceridad, la aceptación del otro y la reciprocidad en el vínculo que se genera entre los amigos/as.

La misma requiere de un trabajo diario, es decir, de un conjunto de acciones que permitan alimentar ese vínculo entre los amigos/as, ya que cuando esto no se da, se corre el riesgo de que se enfríe y se deteriore con el tiempo.

Con la llegada de los hijos, muchas veces aparece el alejamiento y la distancia entre las amigas, ya que disminuyen los llamados; las visitas y los programas que se compartían antes de la maternidad. Cuando los hijos son pequeños, son más demandantes de la atención y del tiempo de la madre, lo cual va a afectar en las diferentes áreas de la mujer, entre ellas, las relaciones con las amigas.

Cuando se tiene un hijo, es normal que se pierdan ganas de estar con amigas que no son madres, porque la mujer siente que no está en la misma sintonía que sus amigas que aún no son mamás, ya que experimentamos necesidades e intereses diferentes.

Esto no es un justificativo para abandonar a las amigas, ni para dejar de alimentar los vínculos afectivos con las amistades.

Algunas sugerencias:

Tener la iniciativa para generar programas o realizar invitaciones, teniendo en cuenta el tiempo del que se dispone;

Llamar por teléfono o utilizar las redes sociales para charlar y estar en contacto con las amigas;

No tener una actitud pasiva, porque surge el aislamiento y la pérdida del grupo.

¿Y si mi amiga fue mamá?

Algunos consejos prácticos que se pueden aplicar para mantener la son:

No dejar de lado a la amiga por no poder compartir los programas que antes se realizaban;

Tener una conducta proactiva, para poder tener una adaptación saludable a la nueva situación;

Tratar de compartir lo que SI se puede con las amigas;

Proponer encuentros o visitas;

No esperar a que la otra persona llame, hacerlo uno para que la relación no se enfríe.

En la actualidad, el ser mamá no debería de ser un impedimento para mantener el vínculo con las amigas, ya que el uso de las redes sociales permite que las personas puedan estar comunicadas constantemente.