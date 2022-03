Barriletes ¿Dónde remontar cometas en Palermo?

Donde Volar Barriletes en Palermo, Hablamos con Ignacio un vecino que le gusta volar su cometa y nos dijo que » remontar cometas es Donde subir por un lugar para alcanzar la parte superior. del aire en una tarde muy agradable y, remontando el barrilete por Palermo, las nubes parecen de mármol transitable».

Hay espacios sin árboles y con viento en la Ciudad de Buenos Aires

El Parque de los Niños es uno de los espacios con viento preferidos para los amantes de los cometas

Es el mejor lugar para volar, ya que hay más posibilidades de viento al estar en la costa.

Ciudad Universitaria de Buenos Aires

Las canchas de fútbol dento del club son una opción, solo para Socios.

Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado

Aquí hay público pero puede haber sectores buenos

Hay Árboles, hay poco espacio y debe haber viento.

Paseo de las Américas

Planetario Galileo Galilei

Plaza Almirante González Fernández

Plaza Intendente Seeber

El KDT, es una opción

Diferentes modelos de barriletes

Existen diferentes modelos de barriletes que se pueden confeccionar con cintas, papeles especiales, materiales y texturas brillosas. Todo depende de la creatividad de quienes están reunidos para confeccionarlo a mano.

Es un artefacto volador más pesado que el aire (aerodino), que vuela gracias a la fuerza del viento y a uno o varios hilos que la mantienen desde tierra en su postura correcta de vuelo. Es un juego tradicional, pero también se realizan competiciones de cometas en las que concurren principalmente adultos; desde 1980 se hacen concursos a la antigua usanza en los que intervienen cientos de participantes.







Las cometas

Las cometas (barriletes) tienen muchos aspectos desconocidos para el gran público, mi objetivo no es construir cometas vistosas, sino recuperar la memoria histórica de lo que ha representado este fascinante objeto volador, esto me ha llevado a intentar escribir una tesis doctoral y fundar la Asociación Al Final del Hilo destinada a difundir los aspectos científicos y didácticos de las cometas.

Debido a su propia construcción lo habitual es desplegar las cometas en lugares abiertos y ventosos, como descampados o playas.

En Colombia normalmente se fabrican con plástico, caña y cuerda. Son para todas las edades de acuerdo a su tamaño. Suelen elevarse entre mediados de julio y principios de septiembre debido a los fuertes vientos que se presentan. Reciben un nombre de acuerdo a su forma, tal como las cometas normales con su forma de hexágono, también están las estrellas, los cajones, papalotes, papagayos, panelones, los bubutes, etc.

DONDE VOLAR BARRILETES EN PALERMO

Plano de Barrilete tradicional Argentino

¿Dónde volar cometas?

El Parque de los Niños es un parque público situado en el barrio de Núñez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado el 6 de octubre de 1999.

El parque posee 32 ha.2 se encuentra ubicado en la ribera del Río de la Plata, por lo que presenta notables vistas a este curso fluvial. Tiene sectores de césped y areneros con reposeras y sombrillas para descansar del fuerte sol del verano, y otras zonas arboladas con senderos y bicisendas para pasear. Para mayor entretenimiento del público, las instalaciones incluyen canchas de tejo, de fútbol playa, de vóley, y se dictan eventualmente clases de gimnasia y de baile.

El parque tiene como característica principal el estar rodeado por el río por un lado y por una zona verde muy arbolada por el otro. Posee internamente varias bicisendas y amplias zonas de césped sin mayor cantidad de infraestructura, la cual se encuentra agrupada en ciertos sectores del parque como es la zona de estacionamiento a la entrada del mismo.

En el año 2004 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires instaló un puente peatonal sobre el arroyo Raggio en el extremo oeste del predio, que comunica a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el partido de Vicente López en la provincia de Buenos Aires.

La costa de este parque es llamada Playa Norte ya que posee un solárium con areneros y sombrillas, si bien desde mediados de la década del 1970 está interdicto el bañarse o nadar en las costas porteñas del Río de la Plata a causa de la contaminación de los efluvios cloacales e industriales.

Historia de los Cometas

Las cometas nacieron en la antigua China. Se sabe que alrededor del año 1200 a. C. se utilizaban como dispositivo de señalización militar. Los movimientos y los colores de las cometas indican una serie de mensajes mediante los que se comunicaban en la distancia distintos destacamentos militares. En Europa en el siglo XII los niños ya jugaban con cometas a las que añadían cuerdas para hacerlas volar. Es de destacar la labor desempeñada por los cometas como equipos de medición atmosférica. El político e inventor estadounidense Benjamin Franklin utilizó una cometa para investigar los rayos e inventar el pararrayos. Hoy en día, el cometa mantiene su popularidad entre niños de todas las culturas.

La evolución de las cometas parece haber influido directamente en la invención de los planeadores, paracaídas y parapentes. En China se utilizaban en ocasiones grandes cometas con planos curvados que les permitían aprovechar la fuerza sustentadora del efecto Bernoulli; a fines del siglo XIX un australiano inspirándose en tales cometas y en planeadores como los de Otto Lilienthal diseñó alas con este perfil, que combinadas con el uso de un motor de explosión interna suficientemente liviano y potente, habrían resultado en la invención del primer avión operativamente práctico por parte de los hermanos Wright en 1903.

Carrete de cometa.

Durante el siglo xix, este juguete fue objeto de prohibiciones para quien lo hacía ascender por los aires al igual que su pariente el globo aerostático, ejemplo de esto es la disposición contenida en el Bando de agosto de 1862 en el cual se manda que sea puesto en “conocimiento del público, que se halla en todo su vigor y fuerza… (la prohibición de). elevar globos de papel o de otra materia. En los casos de que esto se pretenda en funciones públicas, se pedirá previamente licencia a este gobierno”. En febrero de 1869, justo en la temporada más propicia para hacerlas volar.

Tipos de cometas

Carácter del ala

Monoplano.

Ala rígida.

Biplano.

Multiplano.

Cometa ordinaria.

Pava. Este cometa tiene forma de cruz.

Barril. Cometa en forma de hexágono.

De baja relación de aspecto. Las alas tienen una cuerda estrecha, en comparación con su envergadura.

De alta relación de aspecto. Las alas tienen una cuerda ancha, en comparación con su envergadura.

Inflada por impacto de aire (ram-air).

De vejiga cerrada inflada con gas.

Ala rotatoria. También conocida como cometa de rotor o giro glider

Cometa caja

Es un tipo de cometa de alto rendimiento, caracterizado por desarrollar un poder de sustentación relativamente alto. Es un tipo particular dentro de la familia de los cometas celulares.

El diseño típico de una cometa caja tiene cuatro puntales paralelos, las aristas laterales de un prisma de base cuadrada. La caja se rigidiza mediante otros dos puntales (o tirantes) diagonales cruzados. Incluye dos velas o cintas; el ancho de cada una abarca alrededor de un cuarto de la longitud total de la caja. Las dos velas envuelven por fuera los dos extremos de la caja, dejando las bases y el centro del armazón prismático del cometa abiertos. En vuelo, los dos extremos de uno cualquiera de los cuatro puntales se utilizan para atar la cometa. Los diedros de las velas proporcionan estabilidad al cometa.

La cometa fue inventada en 1893 por Lawrence Hargrave, un británico emigrado a Australia, cuando estaba intentando desarrollar una máquina de vuelo tripulada. Hargrave enlazó muchas de sus cometas caja (células de Hargrave) juntas, creando una fuerza ascensional suficiente como para poder remontarse hasta unos 5 m de altura.

Un desarrollo al lado posterior de este cometa es conocido como Cody kite, ideado por Samuel Franklin Cody.

La imagen de una cometa de Cody es uno de los primeros diseños experimentales de Cody. Cody hizo bastantes

algunas notas sobre los materiales:

Velas: tela de algodón muy fina que se ha vuelto muy rígida con el paso de los años.

Cintas de encuadernación, también tela de algodón muy fina.

Largueros : todos los largueros y tirantes transversales son de bambú.

Cuerdas y bridas: todos estos son de cáñamo, de 2 mm (1/12 pulg.) de diámetro

Sin embargo, en sus cometas más grandes, las velas solían ser de seda

Además, se hizo más uso de nogal americano para los mástiles, ya que este material tiene mayor resistencia que el bambú. Al igual que las primeras cometas de Hargrave, las velas se tensaron para que estuvieran apretadas.

Es fácil ver que los orígenes de la construcción básica de esta cometa se encuentran en la cometa de caja doble de Hargrave. Sin embargo, Cody buscaba aún más poder de elevación y estabilidad. También fue muy influyente el antiguo diseño de cometa meteorológica estadounidense Blue Hill de la época.

Durante la Segunda Guerra Mundial

Durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaron en combinación con un emisor radiofónico como parte del equipo de rescate de los pilotos incluido en los botes de salvamento.

Las cometas de gran tamaño se construyen como cometas celulares. En vez de una sola caja, hay muchas, cada una con su propio conjunto de velas.

La mayoría de los registros de altitud de vuelo de cometas se han conseguido con cometas caja grandes, construidas con velas de Dacron, y volando con cables del tipo Spectra. Antes de que estuviesen disponibles los materiales actuales de alto rendimiento (como el Dacron, los cables de Spectra, y el Kevlar) en las cometas caja se utilizaban velas de seda impregnadas de aceite, de lino o de cáñamo, y se volaban con cables de acero. La seda, el lino y el cáñamo eran utilizados porque con ellos se podían hilar tejidos más finos que con el algodón, y además ceden relativamente poco cuando se mojan. El acero por su parte brinda la máxima resistencia para un mínimo peso a un precio asequible.

Barrilete Cósmico: Diego eterno

El ganador fue el segundo gol marcado para la Argentina por Diego Maradona, en los cuartos de final de México 1986, un partido jugado contra Inglaterra, el 22 de junio del año 1986, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México ante 114 580 aficionados.

Barrilete cósmico, como inmortalizó Víctor Hugo Morales para describir a Diego Maradona, “Maradona en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… cometa ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés?” Ahora se entiende mejor ¿no?

“La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga… ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… Gooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme… Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… Barrilete cósmico… ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? Argentina 2 – Inglaterra 0. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona… Gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2-Inglaterra 0”.

¿Qué es un barrilete?

El barrilete es un juguete

¿Qué es un barrilete en Argentina en Lunfardo?

Barrilete, persona accesible y de sí fácil. Barrilete.

Isn’t that so magical to fly a kite?

Barrilete en el Tango Argentino

Sueño de Barrilete

Desde chico ya tenía en el mirar

Esa loca fantasía de soñar

Fue mi sueño de purrete

Ser igual a un barrilete

Que elevándose entre nubes

Con un viento de esperanza sube, sube y sube

Y crecí en ese mundo de ilusión

Y escuché sólo a mi propio corazón

Mas la vida no es juguete

Y el lirismo en un billete sin valor

Yo quise ser un barrilete

Buscando altura en mi soñar

Tratando de explicarme que la vida es algo más

Que darlo todo por comida

Y he sido igual que un barrillete

Al que un mal viento puso fin

No sé si me falló la fe, la voluntad

O acaso fue que me faltó piolín

En amores sólo tuve decepción

Regalé por no vender mi corazón

Hice versos olvidando

Que la vida es sólo prosa dolorida

Que va ahogando lo mejor

Y abriendo heridas, ¡ay!, la vida

Hoy me aterra este cansancio sin final

Hice trizas mi sonrisa de cristal

Cuando miro un barrilete

Me pregunto: ¿aquel purrete donde está?

Yo quise ser un barrilete

Buscando altura en mi soñar

Tratando de explicarme que la vida es algo más

Que darlo todo por comida

Y he sido igual que un barrillete

Al que un mal viento puso fin

No sé si me falló la fe, la voluntad

O acaso fue que me faltó piolín

Compositores: Eladia Blazquez Mingorance

