¿Qué tipo de cortes de vacas hay en Argentina?

Existen en el mundo aproximadamente unos 900 tipos de razas de bovinos distribuidos en los 5 continentes. El Agrario presenta las más populares para la producción de carne y leche, criadas en Argentina. Shorthorn es la primera raza con pedigree en llegar al país.

Ojo con las que pesan más ¿Qué significa la vaca en Argentina?

Las únicas excepciones en este pequeño compendio del profuso lenguaje carnívoro de los argentinos son las palabras “vaca” y “vaquillona” –usadas frecuentemente como adjetivos- que inequívocamente designan a una persona que está excedida de peso

Porque el público siempre se renueva les presento a todos los cortes de la vaca.

Los cortes de carne son las diferentes porciones que se obtienen tras el despiece de un animal destinado al consumo.

Junta Nacional de Carnes según la Ley 11747

Les presento a todos los cortes de la vaca y que se come!!! No caigamos siempre en lo mismo, lomo, peceto, bifes, entraña, milanesas, tira de asado, tapa de asado, etc. Si se cocina muy bien el osobuco, la tortuguita, el roast bref y muchos son riquísimos y súper económicos.

Bifes

El bife de chorizo es la costeleta sin hueso ubicada en la cara externa del lomo del animal. Al ser separado del hueso, antes de cortarse en bifes, tiene forma triangular y cilíndrica.

El bife angosto lleva adherido el hueso y proviene de la parte trasera, en cambio el bife ancho se saca de la parte delantera de la vaca. El bife de chorizo pertenece a la costilla sin hueso que se encuentra en la cara externa del lomo del animal.

Como antes de cortar los bifes, la carne se separa del hueso, su forma característica es triangular y cilíndrica. El corte equivalente en España del bife de chorizo es la chuleta o lomo alto, del bife angosto es el lomo bajo y del bife angosto deshuesado es el entrecot. El bife angosto proviene de la parte trasera del animal y lleva adherido el hueso.

Tira de asado

Costillar vacuno cortado con sierra eléctrica en tiras de 3 a 5 cm. de espesor en sentido perpendicular a los huesos. Corte de la parte externa de la vaca. Las primeras costillas son más sabrosas porque tienen menos grasa. De la cuarta costilla en adelante son más gruesas y grasosas.

El asado americano es uno de los mejores amigos, es ni más ni menos que el bife de chorizo cortado de tal forma que se pueda ver como una tira de asado pero cocinar más rápido y tener ese sabor tan característico del bife de chorizo

Vacío

Es el corte ubicado en la región lateral del cuarto trasero de la res, entre las costillas falsas y los huecos de las caderas. De carne fibrosa y jugosa, cuando se asa a la parrilla se le deja un cuerito o membrana que lo recubre.

Lomo

Músculo alargado y cónico ubicado junto al espinazo y bajo las costillas. El corte debe ser perpendicular a las hebras de la carne para que sea tierna y jugosa. Muy apreciada por su suave sabor. El corte equivalente en España del lomo es el solomillo.

Es el músculo alargado y cónico que se encuentra junto al espinazo y debajo las costillas. Para que el corte resulte tierno, debe realizarse de forma perpendicular a las hebras de la carne. Es un corte apreciado por su ternura y suave sabor.

Matambre

Corte típicamente argentino, es la capa de carne magra que se saca de entre el cuero y el costillar de la vaca. Se limpia la grasa gruesa y sobrante y está listo para ser incluido dentro de la parrillada.

Tapa de asado

Cubre la parte alta y delantera del costillar. Carne algo dura.

Entraña

La entraña ó parte del diafragma pegado a las costillas. Es un corte muy popular en el exterior por su rápida cocción pero se debe hacer bien jugosa. Los argentinos prefieren otros cortes como la tira de asado o el vacío.

Colita de cuadril

El cuadril es una pieza de carne sin hueso de la parte baja, externa y transversalmente del cuarto trasero de la res. La colita de cuadril es el músculo alargado que se recorta del cuadril entero.

Cuando su tamaño es pequeño resulta más tierna y es muy apreciada para el horno y la parrilla. Es un corte de carne sin hueso que se encuentra en la parte baja, externa y transversal al cuarto trasero del animal. Es un músculo alargado que se recorta del cuadril entero. También se conoce como colita de cuadril.

Costillar

Pieza entera que abarca todas las costillas de la vaca con poca carne, se lleva entero a la parrilla o al asador. Como el vacío, suele estar recubierto por una membrana o cuerito que una vez cocido resulta crocante y muy sabroso.

El corte equivalente en España del costillar es la parte central de la falda. Es una pieza entera, que abarca todas las costillas de la vaca con poca carne. Se lleva entera a la parrilla o a la asadera. Al igual que el vacío, por lo general se encuentra recubierto por una membrana o cuerito que, después de cocido, adquiere una textura crocante y deliciosa.

Pechito de ternera deshuesada

La parte más delgada y deshuesada de la falda. Manjar exquisito a la parrilla.

En los platos de “carnes rojas” se utilizan algunos de los cortes anteriores, entre los que se podrían destacar el cuadril, el bife de lomo y el lomo, como también otros cortes tiernos y de fácil manipulación, entre ellos:

Paleta

Pieza que se obtiene de desechar huesos, omoplato y húmero y cortando el garrón delantero (cubito y radio. De la parte central salen bifes para asa a la plancha. También se la utiliza para la carne picada magra. El corte equivalente en España de la paleta es la espaldilla.

Se consigue al desechar huesos, omoplato y húmero y al cortar el garrón delantero. De su parte central, se obtienen los bifes que asamos a la plancha. También se utiliza para preparar carne picada magra.

Palomita de paleta

Ubicada al costado interior y delantero de la paleta entera, es la parte más gruesa pegada al húmero y la punta al omoplato. Sirve para preparar en guisos, estofada o hervida en pucheros. El corte equivalente en España de la palomita es la llana.

Falda con hueso

Se obtiene del recorte del pecho del costillar. Usualmente se utiliza en el puchero. El corte equivalente en España de la falda con hueso es el costillar central a lo largo.

Aguja

Costillas que corresponden al cuarto delantero del animal. Excelente como carne picada, en sabrosos bifes a la plancha o sartén. El corte equivalente en España se lo conoce con el mismo nombre.

Marucha

Tapa que cubre la parte de los bifes anchos. La marucha está ubicada en el medio de la paleta. Los americanos le dicen Flag Iron (bandera de hierro) porque es finita y tiene un sabor un tanto metálico. Al estar muy cerca del hígado tiene como sabor a hierro

Bola de lomo

Pieza que recubre el fémur del lado de la panza, pegado al vacío. Carne tierna especial para las milanesas.

Nalga

La nalga es la primera pieza que se desposta del cuarto trasero. Es la pieza más voluminosa y magra, y no tiene hueso. Por su tamaño, resulta posible cortar grandes rebanadas de carne para luego pasarlas por huevo y empanarlas (rebozado), y preparar milanesas. La tapita de nalga, que se extrae de la parte superior interna, resulta perfecta para cocinarla al horno.

Osobuco

El ossobuco ​ es un plato tradicional de la cocina italiana que se puede encontrar en Milán, ciudad de Italia, de donde es originario.​ Desde la segunda mitad del siglo XX se ha convertido en un plato también muy frecuente en diversas partes del mundo.

El ossobuco o “hueso hueco” es un guiso de carne italiano, originario de la zona de Lombardía, cuyo ingrediente principal es el corte de una parte de la pata de la vaca o ternera, concretamente la zona que va desde la pantorrilla hasta la corva del animal. En sopa es rico en vitamina 12

