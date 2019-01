Tema serio: ¿Qué es ser “Cheto”?

Luego que saliera a la luz el audio de la “Cheta de Nordelta”, Palermonline Noticias ha encarado una investigación a fondo para determinar los conceptos.

Cheto es una palabra que tiene siempre un calificativo despectivo, y que es usada en algunos países de habla hispana, sobre todo en Argentina. Dicho de una cosa: Que es distinguida o selecta. En el lenguaje juvenil, esnob.

Con el término “cheto” se designa a una persona de posición económica elevada que hace ostentación de ello. Aunque antiguamente la palabra se aplicaba sólo a personas de clase social alta, hoy puede alcanzar a cualquiera, y se aplica también a aquél que, aunque no tenga dinero, simula tenerlo y vive como si lo tuviera, presumiendo de ello. Si bien cheto califica una actitud de superioridad que tienen ciertos jóvenes que no quieren tener contacto con las clases bajas de la sociedad, no puede ponerse a todos en la misma bolsa.

Hace algunos años cheto se llamaba a la gente de la aristocracia con escasa relación con el pueblo, pero el significado fue cambiando hasta ser usado actualmente para nombrar a todo aquel que no pertenece a la subcultura marginal.

Los jóvenes llamados chetos son aquellos generalmente pertenecientes a clases adineradas que usan peinados modernos, ropa de primeras marcas, celulares de alta tecnología, que frecuentan lugares “top” presumiendo de su apariencia y de sus posesiones materiales. Los chetos son considerados hipócritas protegidos por sus padres, que no viven conforme a su realidad ni conocen el sacrificio del trabajo y el esfuerzo. Sin embargo no todos los jóvenes que lucen una fachada ostentosa tienen dinero, por lo que el término es aplicado también a aquellos que simulan y aparentan una posición social que no tienen. Los chetos reciben dinero de su familia para satisfacer necesidades vanas y caprichos aunque no estudian ni trabajan, y lo destinan para la compra de éxtasis, alcohol y otras sustancias. Son seguidores de la moda y de la música electrónica, el reggeton y la música en inglés. Usan tweeter y anteojos de sol aunque sea de noche, toman vodkas caros y champagne, juegan rugby, polo o golf, se van de vacaciones y frecuentan Mc Donals como si fueran a comprar pan. Los chetos no sólo son re tops sino que usan billetera, van seguido al gym a fortalecer sus glúteos, tienen perros coquetos y de bolsillo, cuanto más pequeños mejor. Su aspiración máxima es ser DJ del boliche, son superficiales y egoístas puesto que sólo están interesados en su fachada sin pensar en las necesidades de los demás. El lenguaje coloquial también es diferente ya que inventaron sus propios códigos haciendo abuso del spanglish (mezcla del inglés con el español) para mostrar su dominio sobre el idioma inglés, aunque algunos muchas veces apenas conozcan los términos que usan.

En resumen, un cheto viene a ser uno de los muchos pijos que encontramos aquí en España.

Que dicen lasredessociales

“algunos dicen que por usar ropa de bensimon, levis sos cheto, otros pporque vas a pacha, otros por que vivis en recoleta… me ayudan porque la verdad se que ninguina de esas opciones es pero no lo tengo bien definido, besos a todos ”

Para Juan ser “cheto” es “querer aparentar ser más de lo que uno es, aparaentar un nivel de vida que no es el real”

¿Para vos que es?

LA CHETA DE NORDELTA

La “Cheta de Nordelta” que se viralizó por quejarse de sus vecinos

La mujer cuestiona a sus vecinos por “tomar mate” y no tener los mismos “valores estéticos visuales y morales”.

El audio de una mujer furiosa por el “nivel” de sus vecinos en Nordelta se hizo viral,al punto de generar memes y una mateada contra la vecina por sus dichos discriminatorios.

En la insólita publicación, la mujer se queja de haber gastado miles de dólares en un lujoso departamento en aquella zona exclusiva de Tigre y manifiesta que “la vista” no le agrada. En un momento, llama “bestias” a los vecinos que toman mate “como en la Bristol de Mar del Plata”.

“Yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral”, comienza diciendo el audio que se viralizó esta semana a través de las redes sociales, y sigue: “La gente no se ve mala, se ve buena, pero se ve que es gente que viene de barrios visualmente no muy buenos”.

En las últimas horas, la mujer fue identificada como Cinthia Solange Dhers, una cirujana de 53 años que además, tendría un prontuario complejo, cuentas off shore y denuncias por supuesta mala praxis.