Palermo: Barcelona Asturias Pizzería. Córdoba 5899 y Ravignani. Mucho más que un clásico Porteño.

El Bar re top para ir con toda la Familia y amigos

Barcelona Asturias



Avenida Córdoba 5899 Ciudad de Buenos Aires

011 4776-2882

Barcelona está en Av. Córdoba 5899 y Ravignani. no llega pero sería en el límite entre Chacarita, Colegiales y Palermo. Es café bar y restaurante y pizzería. Es un clásico que solo lo entienden los vecinos a la hora de tener hambre. Si estas por ejemplo en los Silos, enel Monoblock Azul sos gordo te llaman Big Gorge y vivis en uno de los últimos pisos, y tenes hambre vas corriendo a Barce, como lo llaman los hambrientos. Lo lógico es que si vas llamas a alguien del barrio que te acopañe, amiges, novies, amigos, los llames por watsup y se arme un Barcelona.

Barcelona Asturias una pasión solo para vecinos de Palermo. Mañanas 8 AM, TV prendida lees diario Clarín, es raro casi todos son K y hay Clarín, podes pasar tardes de Café haciendo negocios por celular y de noche todo es inolvidable, esotérico, y pasional. En síntesis está bueno arrancar con un café con leche y medialunas. Al mediodía, milanesa napolitana con papas fritas y vino.

Para los que no tienen mucha plata o lloran por gastar recomendamos el sándwich de milanesa, y un vaso de agua, y salís feliz a caminar.

Tiene precios accesibles, por lo cual comienza a llegar bastante gente para el almuerzo. NO se puede reservar, hay que ir y esperar.

Hay un señor mayor, que espera su almuerzo con un vaso de vino y por momentos cabecea y se duerme nadie se lo banca pero todos hablan de él.

Si te atiende la mesa cagaste. Pero finalmente te atiende y se hace el milagro de la felicidad.

La moza, una chica joven , saluda a algunos clientes con un beso y se queda a conversar cuando les lleva la comida.

La mesa central está ocupada por los mismos vecinos de siempre, no se si son personas o muñecos de cera, que esperan el futuro a puro show, con un presente porteño de un Bar de Palermo que no le pasa el tiempor, que no pasa de moda por que es la moda.

Artistas, putes empresarios, mecánicos, algunos caminan 10 cuadras para comer al mediodía, es visitado por actores, músicos. El único problema es el olor de comida que se te impregna y no sale.

Es ideal en invierno no perderse el locro del 9 de julio. Es un resto de minutas, hay dos mosos por la noche un flaco y , es clave que te atienda el gordito “Charly”, al otro lo queres matar, hasta te podes enojar, nadie dice nada, todo sigue como si nada. Cuando te vas de Barcelona sabes que vas a volver. Volveremos. Hasta los capos del Pro van a Barcelona.

El dueño es como un actor de cine de Casablanca de 1946 enigmático. Como su mesa.