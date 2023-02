El embajador de Argentina en Brasil Daniel Scioli candidato a Presidente

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, confirmó esta noche su precandidatura presidencial en las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) por el Frente de Todos y aseguró que «el país tiene un porvenir muy positivo».

El embajador de Argentina en Brasil Daniel Scioli candidato a Presidente Prometió «bajar impuestos».

Daniel Scioli es un político y ex deportista argentino que fue nombrado embajador de Argentina en Brasil en enero de 2020. Su nombramiento fue visto como una señal de la importancia que el gobierno argentino otorga a las relaciones con Brasil, uno de sus principales socios comerciales y políticos en la región.

Durante su gestión, Scioli ha trabajado en estrecha colaboración con el gobierno brasileño para fortalecer los lazos entre los dos países en áreas como el comercio, la inversión, la educación y la cultura. Ha promovido iniciativas para aumentar la presencia de las empresas argentinas en Brasil y viceversa, y ha participado en numerosas reuniones y eventos con líderes políticos y empresariales de ambos países.

En medio de la pandemia de COVID-19, Scioli también ha trabajado para coordinar las respuestas de Argentina y Brasil a la crisis sanitaria y ha apoyado los esfuerzos para reabrir las fronteras entre los dos países de manera segura y responsable.

En general, la gestión de Daniel Scioli como embajador argentino en Brasil ha sido vista como positiva, ya que ha contribuido a fortalecer las relaciones entre dos países vecinos e importantes en la región.

‘Cuenten conmigo’

«El ‘cuenten conmigo’ es cuenten con mi experiencia para hacer lo que haya que hacer», expresó en diálogo con el canal televisivo C5N, en referencia a la carta que publicó esta semana en sus redes sociales respecto a sus planes para este año electoral.

Scioli aseguró que será «precandidato, porque no puedo ser indiferente, no puedo encarar algo si no estoy convencido de que lo puedo hacer bien».

En esa línea, señaló que «estoy absolutamente convencido de que con mi experiencia, con mi agenda de desarrollo, tengo una profunda convicción que inexorablemente el país tiene un gran destino y porvenir por delante muy positivo, porque tenemos sectores estratégicos que el mundo demanda y que hay que desarrollarlos».

«Ese gasoducto (Néstor Kirchner) es el gran futuro de Argentina. Brasil me permitió entender la agenda moderna, la inteligencia artificial, la demanda del sector agroalimentario, las preocupaciones de la juventud», indicó.

El embajador aseguró: «Lo que tenemos que buscar ahora es entrar en el círculo virtuoso del crecimiento, de expandir la actividad económica, no restringirla», al referirse al discurso prevalente de la oposición que pide eliminar el déficit fiscal.

«Lo que está en disputa son dos modelos de país muy claros», aseveró.

En ese sentido, cuestionó: «¿Cómo no vamos a tener esperanza y confianza en un país donde hay que poner toda la fuerza y los acuerdos para que lleguen inversiones? Hay que generar la confianza para que inviertan».

Además, recordó que durante el debate electoral en 2015, advirtió que si ganaba Mauricio Macri «volvía el Fondo» Monetario Internacional y aseguró: «Esta vez no quiero tener razón, quiero tener la oportunidad de aplicar el otro camino hacia el futuro del país».

«Las PASO potencian, son importantes. Que haya la mayor participacion posible», completó.