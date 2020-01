Depilación Masculina, cuidados y precauciones.

Compartí :-) .







Cada vez es mayor el número de hombres que se depilan, ya no es considerado “sexy” el pelo en los hombres como en los años 70, ni es privativo de determinadas disciplinas deportivas como el físico culturismo, la natación, etc.

Por ello es importante conocer algunos puntos: Existen varios métodos de depilación, muchos de ellos llevan largas sesiones y costos muy elevados, son solo para zonas pequeñas, y para determinado color de vellos, por ejemplo el láser.

El más popular y difundido es el que se realiza con cera, en cualquiera de sus presentaciones, existen diferentes tipos y calidades pero casi todas ellas trabajan a temperatura corporal.

Antes de iniciar el trabajo es muy importante que el profesional de la estética o cosmetología, realicen un correcto diagnostico de la piel para elegir cual de los sistemas se usará.

Posteriormente y antes de comenzar a retirar el vello, se debe cubrir la zona a depilar con gel liberador de vello, y al comenzar el trabajo y para minimizar las molestias, las bandas deben ser pequeñas, retiradas siempre contra el nacimiento del pelo, a fin de que este no se corte, y vaya creciendo mas débil y fino cada vez.

Obviamente todos los cuidados deben ser extremados al depilar los genitales y el rostro.

Posteriormente es importante el uso de productos post depilatorios, y para ellos y de acuerdo al diagnostico inicial, será lo que apliquemos en la piel de nuestros clientes, ( ampollas, geles, cremas, etc.)

También hay que indicarle al cliente que debe cumplir las indicaciones post depilatorias a realizar en la casa, que incluye: tipo de jabón, de crema, masajes, etc., todo ello tendiente a evitar el pelo encarnado –

La depilación del rostro requiere además el uso en gabinete de mascaras adecuadas a cada tipo de piel para que esta luzca perfecta,y luego de realizado el trabajo ,evitar zonas enrojecidas-

En Estados Unidos, en muchos de sus Estados, la depilación solamente puede estar hecha por especialistas en estética o cosmetología, fundamentalmente por todo lo antes explicado y para poder prevenir problemas-

Por ultimo hay que tener muy en cuenta que los precios demasiado bajos en este trabajo pueden implicar que la cera no es descartable, o que los productos pre y post depilatorios no son los que cada piel requiere, o que directamente no se usan, ni en variedad ni en calidad.

Los estándares de belleza femenina y masculina están acercándose cada vez mas, Ya no es privativo de la mujer la manicura, pedicuria, limpiezas de cutis, tratamientos corporales, pero siempre deben ser realizados por el profesional correspondiente,. Aprendamos a cuidar nuestra piel, y tendremos resultados espectaculares.