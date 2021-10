Día de la Madre.

En la República Argentina, se conmemora el tercer domingo de octubre, en referencia a la conmemoración de la maternidad de Santa María.

La madre desde una perspectiva cultural constituye un elemento en la crianza de los individuos. El desarrollo fisiológico en el ser humano se complementa con la crianza familiar que posibilita el crecimiento integral ante la desventaja biológica con respecto a otras especies animales que no necesitan de cuidados extra para lograr sobrevivir por sí mismos durante los primeros momentos de vida, y por el contrario necesitan años de cuidados por parte de los padres, lo que establece de manera importante la prolongación del vínculo de apego que las madres humanas tienen sobre sus hijos.

Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Posteriormente los romanos llamaron a esta celebración Hilaria cuando la adquirieron de los griegos. Se celebraba el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante tres días se realizaban ofrendas.

Con la llegada del cristianismo se transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la madre de Jesús.

Día de la Madre. Siglo XVII

En Inglaterra hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba domingo de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras.

Además, como muchas personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían la oportunidad de estar en sus hogares, ese domingo se le daba el día libre para visitar a sus familias.

Sin embargo el origen contemporáneo de esta celebración se remonta a 1865, cuando la poeta y activista Julia Ward Howe, organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en Boston, en donde participaron madres de familia que fueron víctimas de la Guerra de Secesión.

Ella propuso establecer un día especial como una forma de reconciliar a las partes en conflicto.

Por esa misma época, Ann Jarvis, activista de Virginia, viendo el éxito de las convocatorias de Howe, organiza también reuniones, en donde las madres se reunían para intercambiar opiniones sobre distintos temas de actualidad.

Las reuniones por el Día de la Madre continuaron de manera regular durante los siguientes años. Howe continuó trabajando por otras vías por los derechos de las mujeres y por la paz.

El 12 de mayo de 1905 Ann Jarvis falleció, su hija Anna Jarvis para conmemorar su fallecimiento cada año organizaba un Día de la Madre cada segundo domingo de mayo.

En 1907 Jarvis comenzó una activa campaña para que la fecha tenga reconocimiento oficial que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos tomando como base la demanda de Howe. Jarvis empezó a escribir a personalidades influyentes de la época para que apoyaran su petición. Finalmente el reconocimiento oficial llegó en 1914, con la firma del presidente Woodrow Wilson reconociendo oficialmente el Día de la Madre.

Las ventas por el Día de la Madre

Las ventas por el Día de la Madre, el próximo domingo 17, generan expectativa en los comercios por lograr una recuperación de las operaciones respecto del año anterior, cuando cayeron más de 25%, ahora que se admitió una mayor circulación en los centros comerciales y se redujeron las restricciones sanitarias.

Bancos ofrecen descuentos de hasta el 40% y cuotas sin interés para compras del Día de la Madre, pero ojo no son descuentos, antes remarcaron.

Descuentos de hasta el 40% y posibilidades para compras en 3, 6, 9, 12 y hasta 24 cuotas sin interés son algunas de las opciones que ofrecerán los bancos para la compra de regalos en electrónica, gastronomía, indumentaria y perfumería, entre otros rubros, para el Día de la Madre, el próximo domingo 17 de octubre.

Los clientes de los bancos adheridos a MODO tendrán un 20% de ahorro en la primera compra con tope de $1.000 en locales y shoppings adheridos, si pagan con la aplicación o desde las apps de los bancos del 10 al 17 de octubre, acumulable con otras promociones bancarias.

En el caso del Banco Provincia, sus clientes tendrán hasta 20% de ahorro y hasta 24 cuotas sin interés en electro, informática, aire libre y cuidado personal para compras online o telefónicas con tarjetas de crédito, y sin tope de reintegro en productos seleccionados de empresas adheridas hasta el 31 de este mes.

Por otro lado, el viernes 15 y el sábado 16 habrá un 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito en indumentaria, casas de deportes, perfumerías y librerías de texto para ventas presenciales, online y telefónicas, con un tope de $2.500 por transacción.

El Banco Nación ofrecerá del 12 al 16 un 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en indumentaria, marroquinería, calzado, ópticas, joyerías, etc., pagando con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y de débito Mastercard, aunque el descuento será del 40% si el pago se hace por medio de la billetera digital del banco, BNA+.

El Banco Santander ofrecerá pasado mañana el «Especial Súper Miércoles», con un 25% de ahorro para cartera general y un 30% para clientes Select, sin tope de reintegro y 3 cuotas sin interés en los principales shoppings y marcas del país.

Los clientes del Banco BBVA tendrán hasta 10 cuotas sin interés en Frávega del 11 al 17 de octubre en artículos de electrónica, tecnología, audio, electrodomésticos y cuidado personal, entre otros, y el 11 y 12 un 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés en Unicenter, El Solar, Galerías Pacífico, Nordelta, Portal Rosario, Paseo Aldrey, Patio Olmos, Nuevocentro, Palmas y Recoleta Mall.

Por su parte, el Banco Itaú ofrece hasta 35% de ahorro y 3 cuotas sin interés de acuerdo al segmento que pertenezcan, en las principales marcas de moda, marroquinería y calzados y, para el domingo 17, un 35% de descuento con tarjetas de débito (tope de $1.500) en pedidos con la aplicación Rappi.

Los clientes del Galicia podrán acceder a descuentos de hasta el 30% y 3 cuotas para en 100 marcas de indumentaria de todo el país, y entre 10 y 30% de ahorro en perfumerías, indumentaria y joyerías de shoppings de todo el país el 14 y 15 de octubre.

El ICBC ofrecerá hasta 40% de ahorro en Gift Cards seleccionadas y 3 cuotas sin interés el 12 y 13 de octubre, y el 15 y 16 hasta 25% de descuento con un tope de $ 3.500 para toda la cartera de clientes en una treintena de shoppings de todo el país.

En perfumería, shoppings y comercios de indumentaria adheridos, del 14 al 16 de octubre podrán pagar en hasta 6 cuotas sin interés y con 20% de ahorro con tarjetas de crédito Macro y con un 30% con Macro Selecta, sin tope de devolución, mientras que del 11 al 17 de octubre, en Frávega, Musimundo, Naldo y Megatone y en productos seleccionados de Mercado Libre podrán abonar en hasta 12 y 18 cuotas sin interés con Macro Selecta. Ojo las cadenas de electrodomésticos están completamente fundidas y si compra algo retire en el momento. Evite estafas

El Banco Comafi dispondrá de una selección de experiencias (restaurantes, alojamiento, cursos, actividades) con 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard de la entidad del 11 al 17 de octubre, además de 15% de ahorro y 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard con tope de $ 1.500 en Galerías Pacífico, Recoleta Mall, Solar de la Abadía y Devoto Shopping, del 14 al 16 de octubre.

El Banco Ciudad lanzó una promoción del 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito y débito en locales de indumentaria deportiva y moda para hoy, mañana y pasado.

Del 14 y 15 de octubre habrá beneficios para los clientes de Banco Credicoop con 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés -sin tope de reintegro- para quienes cobren el sueldo a través del banco en los rubros de indumentaria, casas de deporte, librerías, ópticas, vinotecas, regalerías y otros en más de 2.800 comercios adheridos en todo el país, con un 5% adicional pagando con MODO por Credicoop Móvil.

Por último, con tarjetas Carrefour y Carrefour Mastercard emitidas por el Banco de Servicios Financieros (BSF), hasta el 18 de octubre habrá 6 cuotas sin interés o 10% de descuento en un solo pago en «Todo Electro», 6 cuotas sin interés en indumentaria y calzado con la compra superior a $5.000, y 12 cuotas sin interés en todas las bicicletas.

Comerciantes por el Día de la Madre

«Esperamos tener un muy buen Día de la Madre; muchas compras se están adelantando, el público fue volviendo paulatinamente a los shoppings y notamos una franca recuperación que nos hace estar en niveles cercanos a la prepandemia a valores constantes», dijo a el presidente de la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC), Mario Nirenberg.

Agregó que «estamos volviendo a los niveles de ventas de prepandemia y seguramente los vamos a superar, porque además hay un público que antes viajaba al exterior y compraba cosas afuera y ahora compra en los shoppings».

La confederación Pyme señaló que, de cara a octubre, los comercios se mantienen «optimistas» sobre las ventas por el Día de la Madre y la mayor preocupación que tienen es que no haya faltantes de stock ni demoras en las entregas, como viene sucediendo.

El año pasado la entidad relevó una caída de 25,1% interanual en las ventas de esta fecha, en el contexto de una merma originada en faltantes de mercadería y las restricciones de movilización impuestas por la pandemia de coronavirus.

Por su parte, desde la empresa especializada en la creación de tiendas online Avenida+ señalaron que «pequeños electrodomésticos y productos vinculados al bienestar y al cuidado personal serán algunos de los segmentos con mayores beneficios» para el Día de la Madre, con descuentos de hasta 60%.

«Tenemos la expectativa de que este Día de la Madre superará al anterior en ventas», afirmó Daniel Jejcic, CEO de la compañía.

Beneficios para los consumidores

La ampliación del programa de cuotas Ahora 12 con 3 y 6 cuotas sin interés para indumentaria y hasta 30 para electrodomésticos de línea blanca impulsó en las últimas semanas las operaciones con tarjetas de crédito, que crecieron 46,7% interanual en valor en septiembre, de acuerdo con el último relevamiento de la consultora local First Capital Group.

«Sin lugar a dudas, el relanzamiento del programa de cuotas Ahora 12/30 ha sido de gran influencia en el crecimiento de los saldos a cobrar: la posibilidad de acceder a bienes de mayor valor, gracias a la extensión de los plazos tradicionales, así como también la determinación de tasas de interés menores a la inflación esperada, son un fuerte incentivo para que nuevos consumidores se acerquen al mundo de la financiación, sobre todo aquellos que poseen límites de compra en cuotas sin utilizar», detalló el socio de First Capital, Guillermo Barbero.

Según la consultora Abeceb, en tanto, el «mayor flujo de ingresos y las mayores oportunidades de financiamiento podrán volcarse al mercado de electrodomésticos», para aprovechar «dos ocasiones de compra (el Día de la Madre y la próxima Navidad)».

«El consumo, con foco más en pequeños electrodomésticos y en soluciones tecnológicas, verá una mejora en un mercado que todavía tiene niveles de ventas muy inferiores a los registros de 2015/2017», concluyó el análisis.

Madres de personajes históricos famosos

Betsabé, madre de Salomón.

Sisigambis (s. IV a. C.), madre de Darío III.

Olimpia de Epiro (375-315 a. C.), madre de Alejandro Magno.

Acia (85-43 a. C.), madre de César Augusto.

Livia Drusila (59 o 58 a. C.-29 d. C.), madre del emperador Tiberio.

Virgen María, madre de Jesús de Nazaret

Agripina la Menor (15-59 d. C.), madre del emperador Nerón.

Santa Helena (250-329), madre del emperador Constantino I el Grande.

Santa Mónica (332-387), madre de San Agustín.

Gala Placidia (m. 450 d. C.), madre del emperador de occidente, Valentiniano III.

Fátima az-Zahra (606-632), madre de Hasán y Husayn ibn Ali.

Bertrada de Laon (720-783), madre del emperador Carlomagno.

Leonor de Aquitania (1122-1204), madre de Ricardo Corazón de León.

Ana de Habsburgo (1601-1666), madre de Luis XIV.

María Leticia Ramolino (1750-1836), madre de Napoleón Bonaparte.

María de la Concepción Palacios y Blanco (1783-1830), madre de Simón Bolívar.

Madres legendarias y mitológicas

Madre, de Joaquín Sorolla.

Monumento a la madre, en Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina.

Cristianismo

Agar, madre de Ismael.

Ana, madre de Samuel.

Eva, madre de todos los hombres, según la tradición judía y cristiana y de Caín, Abel y Set.

María, madre de Jesús.

Lía, madre de Rubén, Simeón, Judá y Leví.

Raquel, madre de José y Benjamín.

Rebeca, madre de Esaú y Jacob.

Sara, madre de Isaac.

Tamar, madre de Farés y Zara.

Mitología clásica Madres clásicas de clásicas

Afrodita o Venus, madre de Eros o Cupido, de Hermafrodito, de Príapo, del héroe troyano Eneas y de los Julianos en la tradición Romana.

Alcmena, madre de Hércules.

Andrómaca, madre de Astianacte.

Anticlea, madre de Ulises u Odiseo.

Antíope o Hipólita, madre de Hipólito.

Calíope, madre de Orfeo.

Calisto, madre de Arcas.

Casiopea, madre de Andrómeda.

Cencreide, madre de Mirra.

Clímene, madre de Faetón y de las Helíades.

Clitemnestra, madre de Orestes, Electra, Ifigenia y Crisótemis.

Dánae, madre de Perseo.

Deméter o Ceres, madre de Perséfone o Proserpina.

Dione, madre de Afrodita o Venus en algunas leyendas.

Etra, madre de Teseo.

Europa, madre de Minos, Radamanto y Sarpedón.

Hécuba, madre de Héctor, Deífobo, Casandra, Creúsa, Héleno, Troilo y Paris.

Hera o Juno, madre de Ares o Marte, Hefesto o Vulcano, Iris e Ilitía.

Ío, madre de Épafo.

Leda, madre de los dioscuros (Cástor y Pólux), de Helena y de Clitemnestra.

Leto o Latona, madre de Artemis o Diana y Apolo o Febo.

Liriope, madre de Narciso.

Manto, madre de Mopso.

Maya, madre de Hermes o Mercurio.

Mirra o Esmirne, madre de Adonis.

Mnemósine, madre de las musas (Calíope, Clío, Erató, Euterpe, Melpómene, Talía, Terpsícore, Polimnia y Urania).

Pasífae, madre de Androgeo, Ariadna, Fedra y el Minotauro.

Penélope, madre de Telémaco y en algunas leyendas del dios Pan.

Progne, madre de Itis.

Rea, madre de Zeus, Poseidón y Hades en la mitología griega.

Sémele, madre de Dioniso o Baco.

Tetis, madre de Aquiles.

Terpsícore, madre de Lino.

Yocasta, madre de Edipo de Tebas.

