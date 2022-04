Asaltaron al comercio del padre de Diego Schwartzman en Palermo Soho

Diego Schwartzman

Asaltaron y mantuvieron como rehén al padre de Diego Schwartzman en su comercio de Palermo.

Otra demostración que Palermo es tierra de nadie.

El ladrón fue detenido por la policía a pocas cuadras del local que el progenitor del tenista tiene en Palermo. Otro comerciante de un negocio lindante dio el alerta al 911.

El padre del tenista argentino Diego ‘Peque’ Schwartzman fue asaltado en su local del barrio porteño de Palermo por un delincuente que tras amenazarlo con una trincheta le robó dinero, mochilas y gorras, aunque fue detenido a unas pocas cuadras, informaron hoy fuentes policiales.

Según indicaron las fuentes, el oficial identificó al delincuente y comenzó a perseguirlo hasta finalmente detenerlo en el cruce de Borges y El Salvador, a unos 200 metros de donde ocurrió el hecho.

En poder del sospechoso se secuestró dinero, un celular Samsung S8, dos mochilas con ocho gorras y un parlante.

El hecho se registró ayer cuando una persona alertó a un efectivo de la Comisaría Vecinal 14 A que un delincuente había ingresado a robar a un local de venta de indumentaria ubicado en la calle Honduras al 4900, del nombrado barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un delincuente lo encerró dentro del local para robarle dinero. El ladrón fue detenido y todo quedó filmado en las cámaras de seguridad.

En diálogo con la prensa, el padre del Peque relató lo que pasó: “A la una del mediodía fui a abrir el local, en el que trabajamos de lunes a lunes. Entró un chico y me dijo que necesitaba plata y le dije que no tenía. Fue ahí cuando se sacó, cerró la puerta, me apretó, dijo que me iba a cortar toda la cara y me lanzó amenazas feas”.

Acto seguido, el delincuente lo amenazó para que le entregara el efectivo y lo colocara dentro de una mochila, mientras recorría la tienda para tomar distintos artículos. “Lo único que le pedía era que no me hiciera nada porque iba a ser peligroso por mi problema físico”, señaló Ricardo.

Afortunadamente, un vecino alertó a la policía y gracias a esto el hombre fue detenido y Schwartzman logró recuperar todo lo robado.

“Nos conformamos con que nos pase nada”, lamentó, resignado, Schwartzman padre, luego del robo.

La secuencia fue captada por la cámara de seguridad que la víctima tiene dentro de su local. Allí se puede ver cómo se mantiene detrás del mostrador hasta que el ladrón lo llama para que tome la mochila.

El robo fue registrado por una cámara de seguridad del local y aportado para la investigación a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 45, a cargo de Cinthia Oberlander, a cargo de la causa.







