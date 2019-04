El avance de la tecnología en los eventos corporativos

Compartí :-) .







Por Eduardo Wassi, especialista en nuevas tecnologías, https://eduardowassi.wordpress.com/

Así como la tecnología va cambiando la vida cotidiana de las personas, del mismo modo va modificando la estructura de los eventos corporativos. Esto se ve tanto en detalles esenciales, como en la utilizacion de sistemas de audio mas avanzados , como así también en cuestiones más estéticas, como el uso de de todo tipo de nueva tecnologia que puntualice en la prolijidad y el buen gusto del montaje del evento.

Los clientes hoy están al tanto de cuáles son las nuevas tecnologías y muchas veces las exigen, por eso hay que charlar profundamente con ellos para determinar cuáles son estrictamente necesarias. Esto es importante, ya que muchas veces tener lo último no es sinónimo de beneficios, pues hay que saber operar los equipos y tener un conocimiento profundo para poder solucionar cualquier inconveniente. Este es un error muy frecuente, ya sea porque no saben utilizar los aparatos o porque no explotan al máximo su potencial, malgastando la inversión que tiene costos mayores.

En todos los casos, para los temas de tecnología, lo ideal es que la empresa de servicios audiovisuales cuente con operadores especializados para que la iluminación, el sonido y la proyección irradien ese plus de calidad que se busca mostrar. Todo proveedor serio acompaña a cada equipo con un técnico que se hace responsable del funcionamiento correcto de todos los sistemas audiovisuales, y es también el encargado de dirigir el montaje y desmontaje del mismo.

En las charlas previas, el cliente debe tener en claro qué equipamiento brindará el organizador (incluyendo el back up, esencial por si surgiera algún inconveniente), cuánto personal se ocupará del tema y más. También hay que conocer, con anterioridad, el lugar del evento para saber qué tipo de iluminación será necesaria y con qué estructura cuenta para brindar energía o posibiidades de colgado de estructuras. Esto es útil para evitar sobresaltos de última hora y evitar modificaciones de ultimo momento en la agenda de montaje del evento.

Lo último

En materia de iluminación, la aparición del LED permitió ahorrar energía y sumar detalles visuales tanto en color como en posibilidades de combinar colores . Además, al ser una luz fría bajó el riesgo de accidentes como incendios por recalentamiento.

Por supuesto, hoy se utilizan pantallas de alta definición y también algunas 3D o panorámicas para casos puntuales, pues todavía son más una atracción en sí misma que una herramienta. En este sentido, para sorprender, ya se han probado figuras holográficas que fueron expuestas en stands o como parte de la recepción de un evento.

Correctamente aprovechada, la tecnología es una gran aliada en todo evento.