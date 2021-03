El edificio de Zaha Hadid en la Ciudad de Buenos Aires

El edificio L Avenue Libertador de Zaha Hadid la primera mujer ganadora del Premio Pritzker, algo así como el premio Nobel de la arquitectura en la Ciudad de Buenos Aires sigue en construcción luego de los problemas que tuvieron con el edificio lindero que casi se viene abajo. Amparos judiciales de por medio, y críticas de los vecinos de Palermo, avanza la construcción del primer edificio del estudio Zaha Hadid en Buenos Aires.











Zaha Hadid en Buenos Aires

Gracias a la pericia y buena voluntad lograr sostener el edificio lindero y por fin comenzar a construir el diseñado edificio L Avenue Libertador seis estrellas. La torre está a cargo del estudio británico Zaha Hadid Architects, ZHA, en conjunto con los estudios locales Lopatin y Bodas Miani Anger. El privilegiado lote de Avenida del Libertador 3858, en la esquina con Bullrich, al lado de las vías elevadas del ferrocarril San Martín avanza muy rápido y quizás para fin de año ¿esté terminado?. Portland está llevando a cabo la obra de Buenos Aires. En su momento.









Problemas vecinales para el recuerdo: los linderos

En su momento en plena crisis con los linderos la ONGs vinculadas al patrimonio, que conduce el Dr. Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, recordó que en septiembre de 2017 la justicia porteña ordenó hacer lugar a una medida cautelar y exigió al gobierno porteño la clausura y paralización inmediata de la obra. Cuenta el portero del edificio, que los vecinos linderos tuvieron ataques de pánico pensando que su edificio quedaría en la ruina y destruido,la empresa a cargo arregló con dichos vecinos viviendas hasta terminar los arreglos, pero no todos quedaron conformes.

La arquitecta Zaha Hadid en el mundo

La arquitecta Zaha Hadid nació en Bagdad, 31 de octubre de 1950 y falleció en Miami, 31 de marzo de 2016) fue una arquitecta anglo-iraquí, procedente de la corriente del deconstructivismo. Pasó la mayor parte de su vida en Londres, donde realizó sus estudios de arquitectura. Recibió los más importantes premios de la profesión como el Mies van der Rohe (2003), el Premio Pritzker (2004)4 —la primera mujer que consiguió este galardón— y el Praemium Imperiale (2009).

L Avenue Libertador. La vanguardia de la arquitectura global llega a Buenos Aires.

El estudio Zaha Hadid diseñó L Avenue Libertador para convertirlo en un nuevo hito de la arquitectura mundial por primera vez en Sudamérica. Arte y Arquitectura se conjugan en esta obra extraordinaria. El barrio de Palermo se transforma con la presencia de la arquitectura imponente del nuevo edificio. Su propuesta moderna y estructural nos invita a disfrutar de las mejoras vistas de Palermo.

TIPS DE LA OBRA L Avenue Libertador. La vanguardia

Comitente: Grupo Portland

Proyecto: Zaha Hadid Architects – BMA – Lopatin

Dirección de Obra y Gerenciamiento: Iannuzzi Colombo Arquitectos

Ubicación: Av Libertador 3858, Buenos Aires

Superficie total construida: 43.000m²

Inicio de obra: 2017

Fin de obra: 2020

Ubicado en terreno de 1.700 m2 con un frente de 26 metros y un fondo de 50 metros.

Edificio de 36 pisos.

Planta baja con acceso imperial de 10 metros de altura.

Del 4º al 36º unidades de dos y tres dormitorios.

Del 4º al 10º unidades de 220 m2, 374 m2 y 291 m2.

Del 11º al 20º unidades de 220 m2, 325 m2 y 291 m2, con altura de 3.10 metros a techo.

Del 28º al 36º semipisos de 446,62 m2 y 389,59 m2.

Cocheras opcionales dos por planta.

Baulera.



Amenities: Piscina in out en planta baja, parrilleros, juegos para chicos, entrepiso chef table, business center, terraza con deck y solarium en piso 37º, salón de fiesta para 150 personas.

Equipamiento: sólo se entregarán cocina y baños completos. No se entregarán interiores de placard. Aire acondicionado central por VRV (no se entrega el equipo). Calefacción por losa.

Las obras más destacada de la arquitecta Zaha Hadid

Edificio central de la fábrica de BMW en Leipzig.

Pabellón Puente sobre el río Ebro en Zaragoza.

Gran parte de su trabajo fue de carácter conceptual, pero entre los proyectos construidos, podemos mencionar:

Estación de Bomberos Vitra (1993), Weil am Rhein, Alemania

Centro de Arte Contemporáneo Rosenthal (1998), Cincinnati, Ohio

Hoenheim-North Terminus & Parqueo (2001), Estrasburgo, Francia

Plataforma de saltos de esquí Bergisel (2002), Innsbruck, Austria

Anexo Ordrupgård (2005), Copenhague, Dinamarca

Centro de Ciencia Phäno (2005), Wolfsburgo, Alemania

(Teleférico) Nordkettenbahn, Innsbruck, Austria

Centro BMW (2005), Leipzig, Alemania

Pabellón Puente de la Exposición Internacional Zaragoza 2008 (2008), Zaragoza, España

Centro acuático de Londres (2012), Inglaterra









