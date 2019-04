El Tango vuelve a Palermo en Plaza Serrano

Todos los martes cada quince días, el tango se viste de fiesta en la Plaza Cortázar en esquina de las calles Honduras y Borges (ex Serrano) con LA SERRANO MILONGA organizada por la agrupación PALERMO VUELVE. Este martes 9 de abril a las 20 horas, luego de la clase magistral del eximio bailarín y maestro Pablo Perrone, hará su presentación performática tanguera la Compañía de Tango Poética Teatral Ménage á trois. Como es habitual en esta Compañía, cada performance deja en el espectador –ya sea a través del humor, la comedia, lo caricatural o la dramática tanguera- un mensaje para cuestionarnos nuestros prejuicios o para repensar tópicos de nuestra sociedad. Este martes será una performance con mucho humor pero con un tema muy serio y a puro tango nos contará la historia de Madame Ivonne en una performance explosiva contra la trata.

La actriz y bailarina Rachel Revart junto al actor de la Lección de Anatomía (segunda obra que duró más de 36 años en cartel en el mundo y se re-estrena este viernes 12 de abril), Omar Ponti que además es un sublime cantante y bailarín de tango, y el excelso pianista y bailarín de tango Ezequiel Amadruda.

Les dejamos la letra Cadícamo / Pereyra del tango Madame Ivonne para que vayan tomando conocimiento de la historia con que arranca esta performance tanguera de nuestra identidad nacional:

Madame Ivonne

Mademoiselle Ivonne era una pebeta

que en el barrio posta del viejo Montmartre

con su pinta brava de alegre griseta,

animo las fiestas de Les Quatre Arts.

Era la papusa del Barrio Latino,

que supo a los puntos del verso inspirar,

pero fue que un día llego un argentino

y a la francesita la hizo suspirar.

Madame Ivonne…

la cruz del sur fue como un sino

Madame Ivonne…

fue como el sino de tu suerte.

Alondra gris,

tu dolor me conmueve;

tu pena es de nieve,

Madame Ivonne…

Han pasao diez años que zarpó de Francia.

Mademoiselle Ivonne… hoy solo es madame,

la que al ver que todo quedo en la distancia,

con ojos muy tristes bebe su champagne.

Ya no es la papusa del Barrio Latino,

ya no es la mistonga florecita de lis…

ya nada le queda… ni aquel argentino

que entre tango y mate la alzo de Paris