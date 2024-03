El tío de Javier Milei, está a punto de ser desalojado de su vivienda

El tío del presidente de Argentina, Javier Milei, está a punto de ser desalojado de su vivienda en Buenos Aires tras haber sido estafado por un abogado.

Se trata de Juan José ‘Chicho’ Milei, un hombre de 63 años que reparte diarios en un puesto de periódicos por la mañana y trabaja como repartidor de una aplicación por la tarde y la noche, incluidos los fines de semana.

Se llama Juan José Milei, pero le dicen “#Chicho”. Es el tío de Javier #Milei, hermano del papá del Presidente. Trabaja como repartidor y está a punto de ser desalojado de su departamento. pic.twitter.com/27meGjpzzs — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) March 28, 2024



Según relató en su conversación con el medio, por recomendación de un amigo, hace unos cuatro años contrató al abogado Eduardo Vattuone para hacerle juicio a una compañía de seguridad, pero el fallo fue negativo, y, además, el letrado lo timó. De acuerdo con su versión, Vattuone le prestó dinero, pero como garantía le pidió los documentos de titularidad de su departamento del barrio porteño de San Cristóbal. La escritura luego apareció a nombre del abogado gracias a una firma que él mismo había estampado, aunque sin darse cuenta y creyendo que se trataba de algo relacionado con la demanda.

«Hace cinco días me llegó una nueva carta de desalojo. La Cámara ahora tiene que decidir y voy a ver qué pasa. Contraté abogados y me dijeron que él [Vattuone] tiene todo a su favor», sostuvo.

Sin contacto

En una entrevista con el canal de ‘streaming’ Gelatina, ‘Chicho’ contó que adquirió ese departamento con la herencia que le dejaron sus padres, es decir, los abuelos del mandatario y de su hermana Karina, y que no tiene otro lugar donde vivir, refiere Página 12. «Si me tengo que ir, quedaría en la calle», afirmó. «Si yo pudiera hablar con este abogado, le pediría que me deje vivir acá y cuando me muera, que se lo quede. Si yo me voy me iría a la calle, porque no tengo nada, nada donde ir a vivir», aseveró.

Juan José expresó que si bien no mantiene contacto con el padre de Javier y Karina ni con sus dos sobrinos, espera que alguno de ellos vea las notas de prensa y le ayude.

«Yo pienso que habrá visto la nota, la verá y que me ayude. Tiene a mucha gente abogada, mucha gente importante que me puede dar una mano. No quiero plata, no quiero nada; que me ayude con la casa y que no me desalojen, nada más», dijo.