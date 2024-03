Después de comerse el garrón en las elecciones presidenciales, Sergio Massa volvió a aparecer y le tiró unos palitos al rumbo económico bajo la presidencia de Javier Milei. En un discurso reciente, Massa anticipó que la cosa se va a poner fulera.

Tras la derrota en las elecciones presidenciales, Sergio Massa reapareció y se refirió al rumbo de la economía bajo la presidencia de Javier Milei, advirtiendo que habrá un «deterioro en la calidad de vida». El silencio fue roto por el exministro de Economía, quien también emitió opiniones sobre la interna en el peronismo y consideró que «la gente no se equivoca, en todo caso la estafan”.

Las palabras de Massa fueron difundidas este miércoles en Duro de Domar en C5N, donde el conductor Pablo Duggan compartió un audio del discurso que el exministro de Economía pronunció el viernes pasado durante el congreso del Frente Renovador (FR).

En su análisis de los primeros meses de gestión de Milei, el ex candidato presidencial predijo: “Vamos a ver una caída, una degradación muy grande del ingreso en la Argentina, vamos a ver un proceso de destrucción de capacidad instalada industrial y de pequeñas y medianas empresas, vamos a ver un deterioro en la calidad de vida de sectores que no nos votaron”.

En cuanto al resultado electoral y el papel de Unión por la Patria (UP), Massa consideró un «error» señalar con el dedo y decirle a la gente que «se equivocó a la hora de votar». Más bien, indicó que el problema es «el daño» que sufrirá la sociedad debido a «la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de pequeñas y medianas empresas».

«La gente no se equivoca, en todo caso la estafan. El problema es el daño que todos sabemos que va a vivir la sociedad, la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de pequeñas y medianas empresas, la caída de competitividad exportadora de nuestro sector productivo», explicó el ex funcionario.

Massa subrayó además que el país ingresará en un proceso marcado por «una degradación muy grande del ingreso, un proceso de destrucción de capacidad instalada industrial y de pequeña y mediana empresa».

«Vamos a ver un deterioro en la calidad de vida de sectores que no nos votaron», añadió.

Por el momento, el tigrense actúa con cautela, considerando prudente exponerse gradualmente conforme el impacto del ajuste se haga sentir en las capas medias y bajas de la sociedad, y las fisuras comiencen a aparecer en la luna de miel del Presidente con el electorado. Este diagnóstico también es compartido por Cristina Kirchner.

En su análisis de los primeros meses de la gestión de Milei, el ex-candidato presidencial tiró varias postas:

Bajón en la Guita: Massa se la ve venir y pronostica un bajón importante en la guita de la gente en toda la Argentina.

Industria y Pymes en la Lona: Dice que vamos a ver cómo se va al carajo la capacidad industrial y las pymes.

Calidad de Vida en Picada: Los sectores que no le dieron bola a Milei van a sentir que la calidad de vida se va al tacho.

En cuanto a los resultados electorales y el papel de Unión por la Patria (UP), Massa no está para señalar con el dedo y decir que la gente se mandó cagadas. Más bien, le preocupa el quilombo que se viene por la pérdida de laburo y el cierre de las pymes.