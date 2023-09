Serigrafía: una manera de ser único

La serigrafía es un oficio artesanal que ha ido creciendo en importancia en la última década, pues su posibilidad de aplicarse a distintos materiales y objetos la hizo una herramienta indispensable para quienes hacen piezas de diseño de autor. Pero, ¿qué es la serigrafía? Es una técnica que permite reproducir imágenes (incluyendo textos) haciendo que la tinta traspase un tejido técnico que es sostenido por un bastidor, generalmente de aluminio o madera. Este es el molde de impresión y para cada trabajo se necesita uno por color.

Esta técnica es tan posibilitadora que se aplica en materia de arte, en decoración, papelería, grabado y mucho más. ¿Dónde la vemos? Todos los amantes de los papeles de carta, esos que se eligen especialmente para escribir misivas o hacer trabajos de scrapbooking con papeles artesanales conocen de qué hablamos. Por eso, la serigrafía es una buena alternativa para lograr que el producto de un microemprendimiento sea distinto al resto. También pueden enaltecer tapas de cuadernos, carpetas y hasta cajas de guardado.

Así, la serigrafía se puede aplicar sobre telas y lograr remeras, camisas, toallas, vestidos y hasta géneros por metro que sean personalizadas y únicas. Esto es ideal para las fashionistas y quienes desean que su outfit sea moderno y original, dos características que pueden catapultar a una marca en crecimiento.

En cuanto a objetos decorativos, la serigrafía se puede estampar sobre madera, cerámica, plástico y más. Así, tazas, bandejas y hasta mesas se pueden volver piezas exclusivas. Cualquier diseñador puede agregarle valor a sus creaciones y aumentar exponencialmente su potencial.

Obviamente, en el arte también se utiliza esta técnica. ¿Para qué? Con ella un artista puede multiplicar su original en papeles de calidad y firmarlos, dejando así muchas piezas que salen de una sola creación.

Por último, claro está, puede ser una manera de agregarle a distintos productos el sello distintivo de una marca. Es una forma ágil de aplicar el logo o firma de una persona a todo tipo de regalos, piezas o souvenirs empresariales.

Por todo esto, la serigrafía se transformó en una salida laboral que permite que cada producción sea única y distinta.

Para estampar una prenda con serigrafía, se necesitan los siguientes materiales:

Una pantalla de serigrafía: La pantalla es una malla de seda o poliéster que se utiliza para transferir la tinta a la prenda.

Tinta de serigrafía: La tinta de serigrafía está diseñada para ser utilizada en telas.

Un bastidor: El bastidor es una estructura que sostiene la pantalla en su lugar.

Una espátula o racleta: La espátula o racleta se utiliza para aplicar la tinta a la pantalla.

Una prenda: La prenda que se desea estampar.

Los primeros pasos para estampar una prenda con serigrafía son los siguientes:

Diseño del estampado: El primer paso es crear el diseño que se desea imprimir. El diseño puede ser creado a mano, utilizando un programa de diseño gráfico o un escáner.

Preparación de la pantalla: La pantalla debe ser preparada para el estampado. Esto se hace aplicando un emulsionante a la malla. El emulsionante es una sustancia que hace que la tinta se adhiera a la malla y no a la tela.

Revelado de la pantalla: Una vez que la pantalla está preparada, se debe revelar el diseño. Esto se hace exponiendo la pantalla a luz ultravioleta. Las áreas de la pantalla que no están cubiertas por el diseño se endurecerán y las áreas que están cubiertas se disolverán.

Aplicación de la tinta: La tinta se aplica a la pantalla utilizando una espátula o racleta. La espátula o racleta se pasa a través de la pantalla, aplicando la tinta a las áreas que no están cubiertas por el emulsionante.

Estampado de la prenda: La prenda se coloca debajo de la pantalla y se aplica presión. La presión hace que la tinta se transfiera a la prenda.

Estos son los pasos básicos para estampar una prenda con serigrafía. Con práctica, se pueden crear estampados personalizados y únicos.

Aquí hay algunos consejos para estampar prendas con serigrafía:

El diseño debe ser simple y de líneas limpias. Los diseños complejos pueden ser difíciles de transferir a la tela.

La tinta debe ser adecuada para el tipo de tela que se desea estampar. Hay tintas especiales para telas oscuras y claras.

La presión debe ser uniforme para garantizar que la tinta se transfiera correctamente a la prenda.

La prenda debe estar limpia y seca antes de estamparla.

Con estos consejos, podrás estampar tus propias prendas con serigrafía y crear diseños únicos.