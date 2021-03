Embrujamiento. Orquesta de Ricardo Malerba canta Orlando Medina. Fetén, Fetén!!! Que Tangazo!!! Pocas veces se puede escuchar una melodia con tanta cadencia. Excelente orquesta y cantor. Que pena que hayan grabado tan poco, pero tenemos la dicha que están estas grabaciones. Maravillas tangueras, son poesías cantadas, por voces angelicales. Este tango muestra el talento de Dante Smurra.











¡Qué embrujo sin perdón es este amor! ¡Tu amor!, del que no puedo libertarme. ¿Qué fuerza loca y cruel me empuja a vos, sin ver que ya jamás podré salvarme? ¿Qué magia hay en tu boca roja como una maldición, que me embruja y me quema? Aún sabiendo que no es mío tu corazón. ¿Por qué te quiero odiar si sólo sé vivir queriéndote cada vez más? Tu amor es fuego en mis venas y es insomnio en mis noches. Tu amor es una condena que bendice tu nombre. Quiero olvidarte y te llamo, quiero odiarte y te adoro, quiero ahogarte en mis brazos, y al mirarte a los ojos te imploro, te imploro llorando perdón.

Embrujamiento Ricardo Malerba | Dante Smurra Letra: Manuel Ferradás Campos | Oruqesta Ricardo Malerba 12/02/1943 Buenos Aires Odeon 5554 12579

Manuel Enrique Ferradás Campos

Manuel Enrique Ferradás Campos, fue periodista teatral y deportivo, de gran trayectoria radial. Fue letrista de tango y autor de radioteatros, como Rebelión en las Malvinas. Fue miembro de la comisión directiva de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, cuando en 1959 se crea el premio a los mejores programas de radio y televisión. Fue él quién propuso en 1960 que se lo llamará «Martín Fierro», y así se lo llama desde entonces, al premio más importante de esos medios.

Tangos y canciones

Diez años (Música: Pascual De Gregorio / Cayetano Puglisi)

El poema en gris (Música: Eduardo Pereyra)

Embrujamiento (Música: Ricardo Malerba / Dante Smurra)

Nieve (Música: Agustín Magaldi)

Se marchita un clavel (Música: José Tinelli)

Será una noche (Música: José Tinelli)

Ricardo Malerba

Ricardo Malerba, Buenos Aires, 24 de agosto de 1905 – Buenos Aires 29 de junio de 1974, cuyo nombre real era Ricardo Francisco Malerba y que utilizaba también el seudónimo de Luz Demar, fue un bandoneonista, director de orquesta y compositor argentino dedicado al género del tango. Su orquesta se distinguió tanto por la calidad de su sonido, como por la cadencia de su ritmo.

Musicalizó en colaboración con Dante Smurra los tangos Violín, con letra de Horacio Sanguinetti, La piba de los jazmines, con letra de Julio Navarrine y Embrujamiento, con letra de Manuel Ferradás Campos. En colaboración con José Di Pilato musicalizó el tango Taruchito en colaboración con Francisco Caso, la milonga Mariana con letra de Homero Manzi. También puso música al tango Esto es puro compás con letra de Enrique Cadícamo y a los valses Aristocracia, con letra de Juan Manuel Mañueco y Cuando florezcan las rosas, sobre letra de Julio Jorge Nelson.

Ricardo Francisco Malerba, también conocido por el seudónimo Luz Demar, comienza sus andanzas como músico junto a sus dos hermanos, Alfredo (pianista) y Carlos (violinista) con los que consigue varias actuaciones en cines de barrio y algún que otro café hasta que Cátulo Castillo les ofrece unirse a su formación, de la que también formaba parte Miguel Caló, con la que viajarán a Europa.

En el año 1927 empiezan la gira europea que se centrará esencialmente en España, donde recorrerán varias de las principales ciudades, incluyendo una visita a la Exposición de Sevilla de 1929.

Después de la gira, que finaliza en 1930, los hermanos Malerba se reparten entre Argentina, a donde regresa Alfredo; Portugal, nuevo hogar para Carlos; y Francia, donde Ricardo pasará una temporada tocando con la orquesta de Juan Bautista Deambroggio.

Alfredo, poco después de su regreso a Buenos Aires, comienza a acompañar con un trío a la cancionista y actriz Libertad Lamarque, con la que acaba casándose y gracias a la cual Ricardo firma para su orquesta un contrato con Radio Belgrano cuando regresa a casa, con el condicionante de emular en sus actuaciones el estilo del ya consagrado Juan D’Arienzo.

La relación con Radio Belgrano se extenderá más de veinte años, a lo largo de los cuales consigue poco a poco imponer su estilo propio que le valió sin duda la memoria de su orquesta y las alrededor de cuarenta grabaciones que realizó en sellos como Odeón y Music Hall, entre las que brillan obras como “Gitana rusa”, “Remembranza”, “Una copa más”, “Medianoche” o “Magdalena”.

En 1952 viajaron a Porto Alegre y realizaron una gira por todo Brasil.

Dentro de su autoría y en colaboración con su arreglista Dante Smurra podemos destacar temas como “Embrujamiento”, “La piba de los jazmines”, “Violín”, y “Cuando florezcan las rosas”. En solitario, el vals “Aristocracia”.

Lo acompañaron cantores como Orlando Medina, Carlos Bernal, Antonio Maida, Carlos Barrios, Tucho Pavón, Alberto Sánchez, Alberto Tagle, Jorge Rico o Roberto del Solar.

Ricardo Malerba falleció en Buenos Aires el 29 de junio de 1974.

