La Auditoría de la Ciudad: Escuelas deterioradas y comida podrida. Conflicto sin solución.

La Auditoría de la Ciudad: Escuelas deterioradas y comida podrida

Soledad Acuña blindada mediáticamente por Clarín y Radio Mitre. Avanza con su plan NeoNazi en las Escuelas Porteñas.

Varias escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires seguían tomadas esta mañana en reclamo de viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas, mientras que alumnos y alumnas del Colegio Nacional Buenos Aires y la Escuela Carlos Pellegrini se plegaron “en solidaridad” a la protesta.



Luego de que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidiera enviar a efectivos policiales a las casas de algunos de los estudiantes que participan de las tomas, las familias comenzaron a organizarse a través de diferentes organismos y abogados para responder a las advertencias de denuncias penales y contravencionales.

Auditoría porteña advirtió sobre el deterioro de las escuelas y el mal estado de las viandas

Dos informes de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, divulgados en 2022, analizaron la gestión de los últimos tres años de la cartera educativa porteña

Carabobo al 200, Flores CABA

La policía de Larreta y Macri amedrentando adolescentes, familias y docentes en vez de cuidar a los ciudadanos. pic.twitter.com/CUgxH0PheU — Clona ☀️🇦🇷🕶️ (@clonazepunkk) September 29, 2022



Dos informes de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires advirtieron al Ministerio de Educación porteño sobre «un deterioro de los edificios educativos» y «un aumento exponencial de casos de intoxicaciones y viandas en mal estado».

Ambos documentos, divulgados en 2022, analizaron la gestión de los últimos tres años de la cartera educativa respecto del Sistema Global de Mantenimiento Escolar y del Servicio Alimentario en las Escuelas.

El primer informe sostiene que «por tercer año consecutivo, la Auditoría detectó serias irregularidades en el Plan Integral de Mantenimiento a las escuelas» a partir del incumplimiento «con la totalidad de los controles de plagas, ni con las rutinas de control de instalaciones eléctricas, desagües pluviales ni tampoco el control de los cerramientos».

«La falta de control a las empresas que deriva en el mal estado de los establecimientos educativos afecta directamente a los y las estudiantes de la educación pública de la ciudad pero no tiene ninguna consecuencia sobre las empresas contratadas que brindan un mal servicio», remarca.

Según precisa, el Ministerio de Educación destina $4.599 millones a empresas de mantenimiento escolar, mientras que para la urbanización de tres barrios populares juntos (Villa 20, Rodrigo Bueno y Fraga) destina $4.000 millones.

En el segundo documento, la Auditoría porteña consigna que observó «la falta de control en el servicio alimentario de los comedores en las escuelas», así como «irregularidades en las modalidades de contratación de las empresas, insuficiencia en los mecanismos de aplicación de penalidades y sanciones para los proveedores del servicio».

«Todo ello en detrimento de un entorno alimentario apto para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes» y reitera «sobre la falta de control, desde hace años, a la privatización del servicio alimentario en las escuelas de la Ciudad».

Menciona que «los casos por intoxicaciones y el mal estado de las viandas escolares aumentaron exponencialmente los últimos años».

El método nazi de la señorita Ministra Soledad Acuña, «destruir al otro», hablar solo por Radio Mitre y esconderse detrás del escritorio

Las tomas en las escuelas de la Ciudad en reclamo de viandas, infraestructura edilicia y por prácticas en empresas, se multiplicaron mientras diversos organismos de defensa de los derechos de los niños y adolescentes pidieron el inicio de un canal de diálogo y el cese del hostigamiento a los estudiantes y sus familias.

De acuerdo al Ministerio Público de la Defensa (MPD), llegaban a 21 los colegios tomados, mientras que las familias comenzaron a organizarse a través de diferentes organismos y abogados para responder a las advertencias de denuncias penales y contravencionales que les llegan a sus domicilios a través de la Policía de la Ciudad.

«Esta no es la primera vez que hay tomas en escuelas porteñas, pero no hay antecedentes de una respuesta tan hostil de parte de las autoridades; no tiene sentido que se haya hablado de denuncias penales cuando no hay ninguna posibilidad de darles un encuadramiento penal a las tomas», dijo Marcela Millán.

La funcionaria destacó que los padres se han ido acercando al MPD a la medida que recibían las notificaciones; aunque «no tenemos todavía una aproximación de la cantidad de familias notificadas entendemos que vamos a estar hablando de una cantidad muy importante de acuerdo a las dimensiones del operativo montado por el Gobierno de la Ciudad a través de la Policía de la Ciudad».

Soledad Acuña la Ministra Nazi con el libro Mii Lucha avanza sobre los Porteños. La justificación fascista de Acuña

La ministra Nazi de Educación porteña Soledad Acuña, justificó las medidas y la decisión de demandar a las familias con 1,5 millones de pesos por cada día de toma.

«El costo de las tomas lo pagan los chicos con días perdidos de clase y los ciudadanos que sostienen la educación pública con sus impuestos. impulsamos las denuncias penales y las demandas civiles a los adultos responsables de los estudiantes que participan», detalló la ministra en su cuenta de Twitter.

Y añadió: «Son ellos quienes tendrán que asumir con su patrimonio el costo de los salarios por cada jornada escolar pérdida».

«Esta persecución a los alumnos y padres se está viviendo como una normalidad y eso me parece una locura. No es normal perseguir al que piensa distinto», dijo, Marcelo, padre de una alumna que asiste a la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 «Mariano Acosta», la primera que inició una toma el pasado viernes.

El Gobierno de Larreta contra papás de escuelas secundarias

La voz de los padres

Madres y padres de estudiantes que participan de tomas en escuelas secundarias recibieron notificaciones en las que se les informó que esa acción infringe el artículo 60 del Código Contravencional porteño, lo que consideraron un acto de «criminalización de la protestas» que «persigue al que piensa distinto», según dijeron.

Lejos de convocar al diálogo, el Ejecutivo porteño eligió escalar el conflicto de la toma de escuelas. Desde la noche de este martes y durante la madrugada, móviles policiales empezaron un “timbreo” muy particular.

Las patrullas de la policía porteña llegaron hasta los domicilios particulares entre de padres del Mariano Acosta y el Lenguas Vivas (el “Lengüitas”), en algunos casos pidiendo información sobre horarios y datos personales. En otros, exigiendo la firma de una notificación extraña.

Uno de estos episodios fue grabado y quedó documentado mediante el audio adjunto a esta información, donde el oficial lee una confusa acusación a un padre del Lengüitas.

La policía porteña, que no puede con la delincuencia y el vive pidiendo coimas les lee la imputación a los padres de un estudiante.

Referentes políticos, sociales y de derechos humanos manifestaron su rechazo y preocupación por el accionar del gobierno porteño que este martes por la noche envió efectivos de la Policía de la Ciudad a las casas de las familias de los estudiantes que realizan tomas en escuelas públicas, para notificarlos que deberán pagar de $1,5 millón por cada día de toma.

Larreta y su Ministra Nazi

La noche del jueves, los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA), votaron pernoctar en el establecimiento como medida de “solidaridad”, luego de que desde el martes los del Carlos Pellegrini, el otro colegio universitario tradicional del distrito, decidieron la toma por el mismo motivo.

«Luego de multitudinarias asambleas, el Colegio Nacional de Buenos Aires se encuentra tomado por esta noche en apoyo y solidaridad de los colegios de la CABA, que sufren desidia y persecución política luego de las medidas votadas por los estudiantes», manifestó Victoria Liascovich, presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires (CENBA).

Durante la jornada del jueves, la comunidad educativa de las escuelas Mariano Acosta y Federico García Lorca realizaron abrazos simbólicos a sus respectivos establecimientos.