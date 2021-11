Escuelas de la Ciudad: Ola de robos y la policía ausente

Larreta habla mucho y la policía de la Ciudad solo «corta boleto» donde hay plata en efectivo. Sin moneda la Policía de CABA no mueve un dedo. Con cámaras por todos lados es imposible que no vean a los ladrones de computadoras escolares.

Acá hay un problemón político, a Larreta lo público conceptualmente lo ve como un negocio, y la acción de seguridad se mueve en ese sentido, si le roban a un colegio privado, mueven las caderas, pero si hay un robo en manada a colegios públicos, la acción sea de la fiscalía y la justicia de CABA adicta al Macro Larretismo no actúa, todo lo público en el color amarillo es «déjalo ser», es raro que los radicales con un partido centenario jueguen a segundo sombra, a segundones, es evidente que los radicales y los socialistas de la Ciudad deberían tener un proyecto nac and pop. Por eso se entiende que roben colegios y que no pase nada. Todo lo que ocurra en materia de seguridad es completamente responsabilidad de Larreta, aunque el no lo quiera.

Robos a colegios públicos

Fue después de que se registre una ola de acontecimientos delictivos en ocho instituciones educativas estatales donde sustrajeron, al menos, 200 computadoras, tablets, parlantes y electrodomésticos. El pedido incluye una comparación con la seguridad en escuelas privadas.

La legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira presentó un pedido de informes dirigido al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por los robos de computadoras y otros dispositivos que ocurrieron en varias escuelas públicas del distrito durante las últimas semanas.

«A lo largo de las últimas semanas se han producido diversos hechos delictivos en instituciones educativas dependientes del Gobierno de la Ciudad, a lo largo de diferentes comunas y barrios», dice en sus fundamentos el pedido de Neira, presentado el pasado lunes por la tarde.

Y agrega que «al menos 200 computadoras fueron sustraídas de un total de ocho establecimientos», a lo que se suma «el robo de parlantes, tablets, equipamiento de educación física, electrodomésticos y elementos personales de trabajadores, así como también la rotura de cerraduras, ventanas y rejas».

En el pedido de informes, la diputada pidió al Ejecutivo local que detalle la «cantidad de denuncias recibidas por hechos delictivos dentro de establecimientos educativos en el período 2019-2021».

También solicitó que se indiquen «los recursos humanos y materiales asignados a la función de seguridad y acciones de prevención en los entornos educativos».

Además, pidió información sobre «obras edilicias y dispositivos asociados a medidas de seguridad» que se realizaron o se «encuentran en estudio para su realización con el objetivo de prevenir hechos delictivos en escuelas».

Neira también consultó qué establecimientos educativos de la Ciudad cuentan con seguridad privada y «cuáles son los criterios para la implementación de este tipo de servicio», así como las instituciones donde se ha discontinuado y los motivos.

«Se consulta por instituciones específicas que sufrieron robos de computadoras en las últimas semanas y que cuentan con edificios de gran tamaño y más vulnerables al ingreso de individuos extraños a la institución» Claudia Neira.

En particular, la diputada preguntó si cuentan con seguridad privada o caseros las siguientes escuelas: Normal Superior en Lenguas Vivas «Sofía E. B. de Spangenberg», Normal Superior N° 6 «Vicente López y Planes», Normal Superior N° 1 «Presidente Roque Sáenz Peña», Normal Superior N° 8 «Julio Argentino Roca», Colegio N° 10 D.E 8 «San Martín», Bachillerato con Orientación Artística N° 1 D.E 8, Escuela N°4 D.E 6 «Salvador María del Carril», Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 «Mariano Acosta».

«Se consulta por instituciones específicas que sufrieron robos de computadoras en las últimas semanas y que cuentan con edificios de gran tamaño y más vulnerables al ingreso de individuos extraños a la institución», explicó.

Y, por último, afirmó que son necesarias «intervenciones tácticas que permitan trabajar en la prevención y disminución de delitos en las Escuelas y sus entornos».

