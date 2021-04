Espacio Godoy, Slow Food en Palermo Soho.

Tendencias en Palermo

Espacio Godoy slow food. Una de las hermosas particularidades que pueden encontrar en las esquinas de un barrio como lo es por ejemplo Palermo, es que cada lugar requiere ser único. Únicos en servicio, en imaginación, en decoración, hasta únicos con las ideas. Quienes residen allí tienen su lugar favorito, un huequito donde pueden escaparse del enorme barullo de la ciudad sólo un rato a disfrutar estos pequeños detalles. Cada uno tiene el suyo y el nuestro es Espacio Godoy.

Con una ubicación excepcional en Palermo Soho y entre los mejores resultados del catálogo de AirBnb, Espacio Godoy nos abre las puertas de su maravillosa casa. Aquí es el lugar en donde nuevos conceptos se desarrollan, donde se come una exquisita comida y donde el principal atractivo es compartir una velada inolvidable. Si nunca escuchó o leyó el concepto de slow food no se preocupe, no es nada que no haya podido experimentar antes en un lugar como su casa, una terraza, un balcón, su cocina, etc. La diferencia la ofrecemos nosotros. Englobamos la sensación de la calidez que proporciona la comodidad de un ambiente espacioso y bien decorado, una copa de buen vino en mano, un plato gourmet humeante frente a nosotros y la compañía ideal.

Eso es “slow” y “food” lo ofrecemos de la mano de nuestra cocinera excepcional Paola Salvador quien con sus delicias gourmet nos deleita plato a plato, combinando sabores, ofreciendo texturas sorprendentes y compartiendo la sensación de estar comiendo algo bien casero. Sin dudas un invento ingenioso, pero lejos de querer tirarnos toda la gloria encima, primero pensamos en que el espacio que estamos buscando ofrecer es ideal para un concepto tan a la medida como lo es slow food. Toda la planta baja de este espacio es única, desde la entrada del frente hasta el patio trasero.

Se compone de una arquitectura fina, cómoda.

Los colores te hacen sentir ligero, los ambientes son amplios, ventilados por demás y hasta minimalistas; donde hay vacíos, entran las plantas y las pequeñas decoraciones que lo convierten en un lugar único. La atención se brinda en este espacio tampoco deja qué desear, ya que quienes te dan la bienvenida, te sirven el plato y te preguntan si estás pasando una buena velada no son menos que los dueños de este lugar, llenos de ganas en sus rostros de ver que la gente disfrute tanto como ellos lo hacen a diario. La modalidad de los eventos es muy sencilla, ya que se utiliza la planta baja por completo y cada quince días el espacio se reduce a veinte cubiertos con un menú que incluye entrada, plato principal, bebida y postre.









