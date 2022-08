Feliz día Pachamama kusilla kusilla

Pachamama kusilla kusilla

Pachamama kusilla kusilla es tiempo espacio es toda la tierra que nos rodea para agradecer su protección podemos hacer nuestros propios rituales y tomar un Té de Ruda. El mes de Agosto en Sudamérica tiene un significado muy especial ya que es una tradición milenaria que los Europeos en la Conquista de las Américas y luego las Independencias, ni los neoliberales de ahora no lo pueden comprender ni lo podrán derrotar.

Agosto nuestro folklore entre zambas chacareras bailecitos y cuecas.

Se cree que cumplir con este ritual mejora la salud y la suerte y aleja la envidia y las malas energías. Si bien los rituales de esta tradición fueron variando con el tiempo, tomando distintas formas, algunos todavía permanecen intactos. Siete sorbos, tres tragos o uno largo, son las distintas maneras en que podes tomar té de ruda, y siempre en ayunas

El consumo del mismo tipo de yuyito medicinal no debe exceder una semana y pueden beberse hasta 3 tazas diarias, así no ponemos en riesgo nuestra salud, y aprovechamos la medicina en su justa medida.

Dejamos todo el pasado atrás y que agosto nos acompañe con todo lo bueno.

Hoy es un día para agradecer y disfrutar un rico té.

La ruda es una planta frecuentemente utilizada en rituales pero además tiene propiedades medicinales tales como:

Mejora el sistema inmunológico

Aumenta la resistencia de los vasos sanguíneos y mejora la absorción de vitamina C

Es bueno para la ansiedad y el nerviosismo

Ayuda en tratamientos de infecciones bacterianas

Mejora la calidad del sueño

Alivia dolores menstruales

Alivia dolores de cabeza

La ruda te protege, da fuerza y te cura ¡Mi pacha querida, algo a tu tierra, volverá.

Pusimos en el sahumador: hojas de ruda: macho y hembra , una cucharadita de canela , y un sahumerio de purificación y sanación. Éste es un invento nuestro para limpiar la casa.

Todo se hizo mientras tomábamos mate , con nuestra yerbita orgánica , que es fruto de esta tierra amada.

Dicen los que saben, amigos, sabios, etc que él que pasa agosto vive un año más.

Deseamos a todos, salud, amor y paz en este nuevo mes y en esta última mitad del año.

A Uds les gustan los rituales.

¿Cómo se escribe Kusilla Kusilla?



¡Kusilla! ¡Kusilla!

«Pachamama, kusilla kusilla» es uno de los pedidos que se le hacen a la Madre Tierra cuando se ora para que sea propicia. El 1 de agosto se celebra el día de la Pachamama (Madre Tierra).

Me traslado hacia un mundo

Donde el aire me da calma

Donde el sol me da energía

Ese verde que me envuelve

Para darme amor, darme calor

Amor de saber que estás ahí

Cuidándome, saber valorar tu creación

Tus caminos, tus ríos, tu naturaleza

Encontrarte tu lo mejor

Aprendí a valorar, a cuidarte

Saber que estás ahí, te siente, te presiento

Y estás ahí para envolverme en tu camino

Que me da la fortaleza para continuar

Kusilla, Kusilla

Más importante que serlo, vivirlo

La ceremonia a la Pachamama constituye un ritual de origen ancestral, que forma parte de un sistema de reciprocidad entre el mundo material y el mundo espiritual. Para los pueblos indígenas, las ofrendas tienen un significado de reconciliación con las fuerzas espirituales, tendientes a avanzar hacia el equilibrio de los sistemas naturales, sociales y religiosos.

La Pachamama no es una leyenda ni una creencia sino un ser vivo, una entidad, es el planeta en el que vivimos.

Aunque en la Argentina se popularizó que el primero de agosto se bebe caña con ruda casi como un amuleto personal, en realidad, el inicio del mes de la Pachamama remite al respeto absoluto a la Madre Tierra en un sentido ambiental y de convivencia.

Ekeko, Iquiqu o Tonupa

Dios de la abundancia y de la Felicidad para los Aymaras y Collas, su culto se extiende desde el centro de Perú hasta el noroeste de la Argentina.

Se lo representa con un muñeco que puede presentarse en varios tamaños y generalmente tiene alrededor de 20 cm de altura. Representa a un hombre con las típicas vestiduras de la región andina. De su cuerpo cuelgan pequeñas bolsitas, que a modo de alforjas contienen cereales, tabaco y billetes enrollados que funcionan como exvotos para propiciar la adquisición de bienes materiales.

El poseedor del Ekeko puede agregar nuevos exvotos en miniatura que se colgarán de la estatuilla o se ubicarán a su lado, representando aquello que se desea obtener.