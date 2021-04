Feria de Palermo de Buenos Aires

Feria de la Plaza Armenia, Ciudad de Buenos Aires

Todos y todas conocemos las ferias de la ciudad, esas que están en la plaza del barrio los fines de semana. Tanto como recuerdo de la infancia, o llevando a la familia para pasear, o simplemente de ir con amistades para pispear, o porqué no, con una cita y fijarse si hay algún regalo oportuno; no hay quien no tenga algún recuerdo especial vinculado a las ferias.

En mi caso, el recuerdo especial se trata de las visitas que hacía a la feria del Parque Saavedra cuando era apenas un infante. Las hacía con mi pare, quien al vivir fuera de la Ciudad de Buenos Aires, no lo veía tan seguido. No solo me encantaba ir a ver los juguetitos, obvio, sino que también me gustó ver como crecía con el pasar del tiempo. Digamos, yo recuerdo cuando contaba con tan solo un pasillo de puestos y no muy largo que digamos. La última vez que la visité, hace unos buenos años ya, ya eran unos tres o cuatro pasillos; un crecimiento drástico.

Feria de la Plaza Armenia.

Reapertura de ferias

Como bien padecimos todas y todos, el año pasado cerró todo y claramente las ferias de artesanos no estuvieron ni cerca de ser excepción alguna. Fue recién el 7 de noviembre el día a partir del cual pudieron regresar las Ferias de Manualistas y Artesanos a la escena pública de la ciudad, alegrando la vida findesemanera en los distintos espacios verdes que ocupan.

Ese momento significó el retorno de aproximadamente 4772 feriantes; esparcidos a lo largo de 22 ferias de manualistas y 9 de artesanos. En general, éstas funcionan los sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 en el caso de los artesanos, y de 10 a 20 los manualistas. Pero recuerden que estas circunstancias pueden cambiar por disposiciones sanitarias estatales.

Plaza Armenia.

Feria Plaza Armenia

La feria de la Plaza Armenia corre a lo largo del borde externo de ésta, aunque no completa el perímetro de la misma. A continuación, van a tener testimonios de estimados vecinos feriantes de la querida plaza que nos fueron enviados. Si usted participa allí y le gustaría aparecer en la presente nota, no dude en enviar un mail a la dirección que se brindará al final, su aporte será gustosamente añadido y bienvenido.

Blanca y Sergio son una pareja de emprendedores que viven en el Barrio 20. Crearon su vivero en su casa para poder generar ingresos genuinos con el fin de costear medicamentos para una patología endocrina que sufre Sergio. Buscaron potenciar su emprendimiento por medio de capacitaciones técnicas y financieras brindadas por el equipo de Economía Popular, que les permitió mejorar exponencialmente sus ventas. Comercializan sus productos mediante su Instagram vivero.la.esperanza y en la esquina de su domicilio los días de semana; así como también en la Feria de Plaza Armenia los días sábados y domingos, donde exhiben y venden sus plantas y macetas fabricadas con cemento y con cerámica.

El puesto de Bianca y Sergio en Plaza Armenia.

Teresita Fernández es una emprendedora joven de 24 años, madre de un hijo, que vive en el barrio histórico de Rodrigo Bueno. Trabajo como camarera en un hotel y tras haber quedado sin trabajo, empezó con su emprendimiento de sillas estilo Acapulco en Junio del 2020. Durante el inicio de su trabajo fabricaba las sillas en su totalidad (que realiza y guarda en su casa) pero luego, por diversos motivos siguió solo con el tejido, y la estructura de las mismas se las realiza un fabricante fijo.

Hermoso juego Acapulco hecho por Teresita.

Puntualmente, se dedica a la venta de sillas Acapulco, mesas, hamacas, espejos, tapiz, mecedora, sillones Acapulco, lámparas y muebles. Comercializa sus productos a través de su Instagram acapulco.chairs, y en la Feria de Plaza Armenia, que por medio del equipo de Economía Popular se logró articular el espacio pueda vender y exhibir sus productos.

