Festival Buenos Aires Rojo Sangre

Llega una nueva edición del festival de cine fantástico más longevo de Latinoamérica: Buenos Aires Rojo Sangre, en su 23° edición.

Se llevará a cabo del 17 al 27 de noviembre en el cine Multiplex Belgrano (Vuelta de Obligado 2238, CABA) y en el Centro Cultural General San Martín (Sarmiento 1551), siempre con el objetivo de ver el cine que no vas a ver en otro lado en pantalla gigante.

El valor de la entrada será de $400 por función.

Además, se mantiene abierta la pantalla digital, con una selección de películas que serán exhibidas a través de la plataforma Vivamos Cultura, para que las disfruten en todo el país.

Además de lanzar el póster y el tráiler de esta edición, el festival acaba de informar cuál será la película de clausura: Hasta los huesos, dirigida por Luca Guadagnino (el director de Call me by your name y Suspiria, entre otras). El film recientemente recibió el León de Plata al Mejor Director en el Festival de Venecia.

Más información en festivalrojosangre

Destacados de la programación

Este año el BARS ofrecerá lo más vibrante del panorama internacional de cine de género. La selección incluye cientos de cortometrajes y más de 60 largometrajes programados en diferentes competencias y categorías, con películas que dieron que hablar por todos los lugares donde han pasado, como Mad Heidi (Johannes Hartmann, Sandro Klopfstein), Megalomaniac (Karim Ouelhaj), Jeepers Creepers (Timo Vuorensola), Shark Side of the Moon (Glenn Campbell, Tammy Klein), Holy Spider (Ali Abbasi), Les 5 diables (Léa Mysius), Terrifier 2 (Damien Leone) y Hasta los huesos (Luca Guadagnino). También ofrecerá lo más destacado de la producción latinoamericana y local, con títulos como Satanic Hispanics (que incluye un segmento dirigido por Demian Rugna), Huesera (Michelle Garza Cervera), Legiones (Fabián Forte) Los Olvidados 2 (Nico Onetti) Algo que pasó en año nuevo (Jorge Luis Pinarello) o El Último Hereje (Daniel de la Vega).

La película perdida de Zé do Caixão

El mítico cineasta brasilero José Mojica Marins (con su icónico alter ego Zé do Caixão) dejó un misterio, una película fantasma filmada en 1980 en Súper 8, de la que poco se sabía más allá del título: A Praga (La maldición). Milagrosamente recuperada, restaurada y completada se exhibe por primera vez en nuestro país en esta edición del BARS.

Regreso al Centro Cultural San Martín

Luego de 20 años el BARS vuelve al espacio donde dió algunos de sus primeros pasos. En el CCSM el festival mostrará una selección de documentales, programas especiales con los cortometrajes de las escuelas de cine más prestigiosas del país y los clásicos en fílmico (16 y 35mm) del Cineclub La Cripta. Y falta lo mejor: ¡todas las funciones en el Centro Cultural son con entrada gratuita!

Desfile Zombie

Con motivo del 25° aniversario de la película de muertos vivos seminal argentina: Plaga Zombie, se realizará una caminata de terror. El 19 de noviembre a las 19 horas. El punto de encuntro será el Centro Cultural General San Martín (Sarmiento 1551). Allí habrá una estación de maquillaje zombie para que quienes quieran caracterizarse y participar del recorrido de muertos vivientes, a lo largo de la avenida Corrientes. Luego se realizará una proyección especial de Plaga Zombie (1997, Pablo Parés y Hernán Sáez) con la participación de sus responsables.

Función de apertura

El 23º BARS abrirá sus actividades este miércoles 16 de noviembre a las 20,30, en el Cine Multiplex de Belgrano. La película elegida será Jeepers Creepers: la reencarnación del diablo, la cuarta parte de la franquicia de uno de los nuevos monstruos del cine. Dirigida por Timo Vuorensola (el mismo que dirigió las dos de Iron Sky), será el pre-estreno ideal para comenzar a preparar el terreno de los 11 días que seguirán.

Función de gala

El sábado 26 de noviembre se podrá ver una de las películas más polémicas de 2022: Terrifier 2, secuela del slasher de culto estrenado en 2016. Surgida del más bajo presupuesto, ya ha tenido un éxito total de taquilla en EEUU, donde los espectadores han sufrido vómitos y desmayos durante la proyección. En esta segunda parte, el payaso Art resucita en la morgue. Un año después, en la noche de Halloween, el siniestro psicópata vuelve al condado de Miles para atacar a unos hermanos adolescentes cuyo difunto padre les legó un libro con bocetos premonitorios.

Fin de semana sangriento

Luego de dos años en pausa por la pandemia, vuelve el concurso definitivo del cine fantástico local. La propuesta es simple: el rodaje completo de un cortometraje en apenas un fin de semana, bajo consignas temáticas específicas y con plazos acotados para la entrega del montaje final. Este año la propuesta nuevamente resultó un enorme éxito, con récord de inscriptos. Todos los trabajos de los participantes serán proyectados y el jurado decidirá a quién entregar los suculentos premios.

Actividades especiales

Las clásicas actividades paralelas del festival se llevarán a cabo en el Auditorio Larreta del Museo de Arte Español (Mendoza 2250). Este año contaremos con las siguientes:

Viernes 25 de noviembre a las 18.30 hs se presentará La zona oscura, escrito por Hernán Moyano y Rodrigo Garcia Ferreyra.

Sábado 26 de noviembre a las 18.30 hs se hará la presentación de: Libros de oro «Sci Fi TV» y «Shock TV» – 3a. Edición, de Cinefania con la presencia de Darío Lavia.

Domingo 27 de noviembre a las 17.30 hs charla sobre el libro El reino del miedo – Stephen King en el cine de Editorial Cuarto Menguante. Participan: Mariano González Achi, Sebastián Tabany, Mariano Morita, Mariano Castaño, Leandro D Ambrosio, Enrique D Fernández y José María Marcos.

Experiencia MUBI

Este año MUBI acompaña como partner al festival y brinda la oportunidad de tener un mes gratis para probar su plataforma. ¿Cómo? Entrando a mubi.com/bars. Allí se podrá obtener el beneficio exclusivo.

RIDU: Terror sonoro

La primera app dedicada exclusivamente al terror sonoro, con más de 500.000 fans distribuidos en 75 países es también partner del Festival. Clásicos reversionados con tecnología inmersiva 8D. Mitos, leyendas y crímenes reales con pulso cinematográfico. Maratones de Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft, Orson Wells. Todo el material de Dross Rotzank, censura de YouTube y mucho más.

RIDU entregará un premio al Mejor diseño sonoro en película argentina.

Mas información en readingu.

Edición Digital

Para no desconectarse de la experiencia online que inauguramos el año pasado y más que nada pensando en quienes están lejos de Buenos Aires, una gran selección de películas del festival podrá verse, en forma gratuita, por la plataforma digital Vivamos Cultura (vivamoscultura) en todo el territorio argentino. No vas a poder creer la experiencia.

Función de clausura

Para finalizar el Festival habrá un súper cierre con el estreno de Hasta los huesos, dirigida por Luca Guadagnino (el director de Call me by your name y Suspiria, entre otras), que recientemente recibió el León de Plata al Mejor Director en el Festival de Venecia de 2022.

«Hasta los huesos» (Bones and all) cuenta la historia del primer amor entre Maren (Taylor Russell), una joven que está aprendiendo a sobrevivir al margen de la sociedad, y Lee (Timothée Chalamet), un vagabundo con ideas muy intensas que vive marginado. La adaptación cinematográfica, basada en la novela homónima de Camille DeAngelis, nos sitúa en una historia que pasea entre el género romántico y el terror… donde el amor y el canibalismo se encuentran para el aprendizaje del autocontrol.

La película clausura del BARS 23 se podrá disfrutar en el Multiplex Belgrano el 27 de noviembre a las 22 horas.

SOBRE EL FESTIVAL

En sus más de 20 años de historia, el festival Buenos Aires Rojo Sangre acompañó y vio crecer a una generación de cineastas que, como nunca antes en la historia del cine argentino, impulsaron con fuerza una producción nacional de cine de terror, ciencia ficción y fantasía. En el festival se pudieron ver –muchas veces como estreno– obras de los referentes actuales de nuestro cine de género como Daniel de la Vega, Demian Rugna, Pablo Pares, Fabián Forte, Gabriel Grieco, Nicolás y Luciano Onetti, Gonzalo Calzada, Nicanor Loreti y muchísimos más.

El festival no dejó de lado la historia del fantástico nacional, recuperando films olvidados como El Inquisidor (Bernardo Arias) y Seis pasajes al infierno (Fernando Siro), estrenando en Buenos Aires films históricos como El hombre bestia (Camilo Zacaría Soprani), haciendo proyecciones en fílmico de clásicos como Lo que vendrá (Gustavo Mosquera R.), Nazareno Cruz y el lobo (Leonardo Favio) o La venganza del sexo (Emilio Vieyra) y hasta reestrenando clásicas obras de la TV argentina como Mañana puede ser verdad, de Narciso Ibáñez Menta.

Iniciado como una pequeña muestra en 2000 para 50 personas en el microcine de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA posteriormente fue pasando por el Centro Cultural General San Martín, el Complejo Tita Merello, el Multiplex Lavalle hasta su última sede, el Multiplex Belgrano donde más de 10.000 espectadores se acercaron a las diversas actividades, que incluyen proyecciones, charlas y talleres.

Además de ser un espacio para difusión del cine local, también es un sitio para conocer el cine de género todo el mundo y a sus realizadores, convocando a figuras como Fede Álvarez (Evil Dead, Don’t breathe), Mick Garris (Masters of Horror, Sleepwalkers) o Ruggero Deodato (Cannibal Holocaust, The House on the Edge of the Park).

Más informción en festivalrojosangre.