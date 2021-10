Fito Páez Vamos a lograrlo su último álbum.

Fito Páez presentó «Vamos a lograrlo», adelanto de su próximo álbum «Los años salvajes». Vuelve a sus ritmos y rítmicas antiguas de sus inicios de sus grandes éxitos. Nada nuevo de Fito. Es como si se hubiera copiado a si mismo.

«Esta canción nace en medio de la pandemia; las palabras casi que surgieron solas como un ‘vamos a salir de esta situación’, y también un ‘dónde está lo importante'», dijo Páez en un comunicado de prensa.

«Los años salvajes», el nuevo disco de Fito Páez, saldrá en noviembre como parte de una obra de tres álbumes.

«Vamos a lograrlo», el primer adelanto de «Los años salvajes», el nuevo álbum de Fito Páez que saldrá en noviembre como parte de una obra compuesta por tres álbumes, ya se encuentra disponible en plataformas.

«Esta canción nace en medio de la pandemia; las palabras casi que surgieron solas, ‘vamos a lograrlo’ como un ‘vamos a salir de esta situación’, y también un ‘dónde está lo importante'», contó Fito Páez en un comunicado de prensa.

«En el medio de todo eso -agregó- ‘Yo solo quiero tu sonrisa, una cerveza, un cigarro, una pizza y que salgamos a besarnos al sol’ hace foco sobre las cosas que considero importantes, que son siempre más chiquitas y no tan fatuas».

Producido por Fito Páez, Diego Olivero y Gustavo Borner «Los años salvajes» será el álbum inicial de esta trilogía que incluye canciones inéditas grabadas en los estudios Igloo Music (Burbank, California), EastWest Studios (Hollywood, California) y El Mostro de la Laguna (Lobos, Provincia de Buenos Aires).

El segundo álbum, totalmente instrumental y grabado por Páez junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, será presentado a principios de 2022, mientras que el tercero, aún sin fecha de salida, también incluye canciones inéditas grabadas por Fito solo con su piano.

«Es la canción que abre el disco -explica Páez- y es también una invitación pagana para bailar y recuperar la onda. La música nombra lo que necesitamos ahora, es una canción coyuntural y, a la vez, no».

Escuché por primera vez a Fito Paez a los 11 años en Lincoln

Escuché por primera vez a Fito Paez a los 11 años en Lincoln, en la casa de mis primas que ya eran adolescentes y se mataban todo el día con Ey! Es el primer artista que me atrapó, de ahí empezó un fanatismo que me duró muchos muchos años. Compraba todos sus discos, me sabía todas las canciones, lo escuchaba todo el día. Mi primer show de Fito fue en el Club 77 de Morón, antes de que explote «El amor después del amor», hacia muy poquito que había salido y todavía no se había convertido en el fenómeno que fue unos meses después. De ahí vinieron los Velez, y una maravillosa recorrida de shows, libros de su biografía y una habitación adolescentes llena de pósters. Con los años empecé a escuchar otras cosas, y mi fanatismo pasó pero obviamente me sigue gustando y cada vez que lo escucho me invade ese sentimiento de juventud donde está todo por hacerse. Para mí Fito es adolescencia, ilusión, volver a casa toda embarrada después de un show bajo la lluvia y muchas muchas anécdotas, pero básicamente es amistad, esa amistad fraternal de la adolescencia donde compartís absolutamente todo con esa amiga-hermana, que en mi caso sigue siendo una de las personas más lindas y más importante de mi vida. Pintar esta maceta me hizo acordar a esos tiempos tan hermosos donde sus canciones eran esenciales en mi vida. Espero que les guste tanto como a mi me gustó hacerla.

Ciudad de Pobre Corazones – @fitopaezmusica

Lanzamiento original : 1987

Edición : Venezuela 1987

•Uno de los discos más personales (?) de Fito Páez (sin contar el RRR de 2014). El tercer álbum solista del rosarino venía cargado de mucho dolor, luego de que le comunicaran que habían asesinado cruelmente a su abuela y a su tía abuela (la única familia que le quedaba). Se dice que Fito, estando en Brasil, se encerró en un cuarto de hotel a desfogar toda la rabia y el único que lo logró contener fue Charly García. De hecho, se sabe que Fito se durmió aquella noche mientras García le acariciaba el pelo tratando de consolarlo. Esa experiencia tan dura se transformó en este disco, en donde Rodolfo, lejos de “ofrecer su corazón”, quería ver el mundo arder (con él mismo incluído). Sobre los temas, los mejores del disco para mí son: “Ciudad de pobres corazones”, “A las piedras de Belen”, “Gente sin swing”, “Bailando hasta que se vaya la noche” y lógico, uno de los temas más celebrados de Fito “Ambar Violeta”. El disco tiene mucha influencia de la música de Prince (al igual que en el siguiente disco, Ey!). Es un muy buen disco de Fito. Con respecto a la edición, suena excelente. Tengo varios discos de época prensados en Venezuela y siempre suenan bastante bien. Lo mejor, es que la tapa es la original que solo tienen las ediciones en vinilo de época (diferente a las tapas negras que salieron en los CDs y en la re-edición de Universal). Es un buen disco para escuchar completo, aunque me parece superior el Lado B del LP.

Música : 8/10

Edición : 9/10

