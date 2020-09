Flexibilizaciones: Rumbo al desastre sanitario en la Ciudad. Si algo puede salir mal en Argentina saldrá peor.

Compartí :-) .













Rumbo al desastre sanitario en la CIudad. Si algo puede salir mal en Argentina saldrá peor.

«Si algo malo puede pasar, pasará» Ley de Murphy

El Gobierno porteño buscará para la próxima etapa del aislamiento por el coronavirus poner en marcha el plan de regreso a clases en espacios abiertos como plazas, lo que está supeditado a la autorización de la Nación, mientras que prevé la apertura de los patios y terrazas de los locales gastronómicos, habilitar las obras de construcción de más de 5.000 metros cuadrados y las celebraciones religiosas de hasta 20 personas.

Así lo anunció en una conferencia de prensa el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego del mensaje difundido por Presidencia a través de redes sociales en el que se informó sobre la extensión de la cuarentena hasta el 11 de octubre.

«Valoro el diálogo y el consenso. Hace seis meses dije que para enfrentar la pandemia tenemos que trabajar en coordinación con el Gobierno nacional y con el de la provincia y vamos a seguir trabajando de esa forma. Una cosa no tiene que ver con la otra», aseguró Larreta al ser consultado por la relación con el presidente Alberto Fernández tras el decreto que redirigió los fondos de coparticipación que recibía la Ciudad.

El jefe de Gobierno porteño precisó que ayer, durante la reunión que mantuvo en la Quinta de Olivos con el Presidente y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se trataron «los temas relacionados con la pandemia» durante la que cada uno realizó «las propuestas para sumar» en cada distrito.

El Gobierno porteño propone la vuelta a clases de un grupo estudiantes en espacios públicos

En ese marco, destacó como «próximo paso» la posibilidad de aplicar el plan para la «vuelta gradual» a clases en los espacios públicos, el que está enfocado en tres grupos de alumnos: unos 6.500 que perdieron todo tipo de vínculo con la escuela, los de primer grado de la primaria y los del último año del nivel medio, y por último los que cursan capacitación en oficios y que requieren de una instancia de examen.

«Obviamente, somos conscientes que no están dadas las condiciones sanitarias para volver a las clases como eran antes, pero también sabemos que, de una manera muy cuidada, hay que ir retomando el vínculo de los chicos con la escuela con algún grado de presencialidad», dijo Larreta.

Para ello, anticipó que el lunes habrá una reunión entre los ministros nacionales y porteños de Salud y Educación para analizar la propuesta y sostuvo que «seguramente, en base al diálogo y al consenso nos vamos a poner de acuerdo» para lograr la autorización por parte de la Nación.























Otras flexibilizaciones

Por otro lado, la Ciudad avanzará, desde el lunes, en dos nuevas flexibilizaciones en torno a los locales gastronómicos: por un lado se recibirán nuevos pedidos de parte de los comercios que no tenían los permisos para poner mesas y sillas en las veredas, en tanto que se habilitarán los patios y las terrazas que hasta ahora estaban impedidos de utilizar para la atención de los comensales.

Se habilitarán las obras de construcción del sector privado menores a 90 días de finalización y las mayores a 5.000 metros cuadrados, en donde se podrá trabajar en el horario de 10 a 19 de lunes a viernes, garantizando la distancia entre personas de al menos 1,5 metro y con el uso de tapabocas en todo momento.

Respecto de las celebraciones litúrgicas quedarán habilitadas con un máximo de 20 asistentes siempre que se cumpla con una ocupación de una persona cada 15 metros cuadrados en templos y establecimientos destinados a actividades religiosas.

Por último, quedará también aprobada la apertura de centros de rehabilitación para el tratamiento ambulatorio para personas con discapacidad, según protocolo específico, así como la atención médica no urgente en consultorios médicos.

Actividades que vuelven a la Ciudad

Construcción: entra en vigencia el lunes el permiso para obras menores a 90 días como mayores a 5000 metros cuadrados.

Gastronomía al aire libre: se podrá habilitar mesas con servicio en el espacio público (previa autorización) y en patios y terrazas (previa validación de cumplimiento de protocolo).

Culto: se permitirán celebraciones litúrgicas con hasta 20 personas.

Atención médica no urgente: en consultorios.

Centros de rehabilitación: atención según protocolo.

Escuelas privadas y universidades: atención administrativa con turnos.

Construcción

Se habilitarán las obras menores a 90 días de finalización como las mayores a 5000 metros cuadrados.

Entra en vigencia desde el lunes. Se podrá realizar trabajos de 10 a 19 de lunes a viernes.

Garantizar distancia entre personas de al menos 1,5 metro. Uso de tapabocas en todo momento para todos.

La jefatura de obra debe conformar cuadrillas previendo las suficientes separaciones entre los puestos de trabajos activos, con un factor de ocupación máximo de una persona cada 4 a 6 metros cuadrados, manteniendo 1,5 metro de separación.

Se debe priorizar el trabajo autónomo y aislado. Y adecuar las diferentes tareas en turnos rotativos de trabajo.

Los trabajadores deberán contar con reposición de Elementos de Protección Personal (EPP) y kit de desinfección húmeda (consistente en la limpieza con agua y detergente y luego desinfección con una solución de lavandina de uso comercial con agua – 10 ml de lavandina en 1 litro de agua).

Los trabajadores no pueden usar el transporte público.

Medidas de limpieza y desinfección general de instalaciones y vehículos, y tratamiento de residuos, según protocolo.

Gastronomía al aire libre

Podrán pedir una habilitación los locales que no tienen permiso para poner mesas con servicio en las veredas. Esos espacios deberán ser autorizados previamente por el Gobierno de la Ciudad y de manera gradual según la evolución de la situación sanitaria.

El permiso se puede tramitar en este link de la web de la Ciudad. Se van a habilitar gradualmente.

También se podrán habilitar patios y terrazas para el servicio gastronómico. Cada uno de esos espacios deberá contar con una evaluación previa por parte de autoridades de la Ciudad, tanto de los espacios como de los accesos, que deberán contar con un protocolo específico de circulación.

El uso de terrazas y patios se deberá tramitar en el link. El Gobierno de la Ciudad verificará el cumplimiento del “Protocolo para el Funcionamiento de Terrazas y Patios Internos de Locales Gastronómicos”.

No podrá haber servicio alguno en los salones internos.

Se debe inhabilitar el acceso a áreas de juegos.

Distancia entre personas de al menos 1,5 metro. Llevar al mínimo posible la convivencia simultánea en un mismo espacio físico.

Uso de tapabocas permanente para todos.

La circunferencia que delimite cada mesa debe separarse por 1,5 metro respecto de otra, tomado desde sus límites.

Las mesas deberán ser como máximo para cuatro personas.

Se debe colocar un punto de higienización con alcohol en gel o sanitizante en cada uno de los espacios.

Las mesas deberán desinfectarse luego de que se retire cada comensal y previo a que se siente uno nuevo.

Para las mesas en veredas se debe contratar un seguro de responsabilidad civil para esos usos o ampliar el del local.

Se recomienda el uso de medios de pago electrónicos. Y la instalación de mamparas o pantallas en las cajas que aseguren la protección de vendedor/cliente.

Medidas de protección para los trabajadores, de limpieza, desinfección general y prevención en instalaciones, cocinas, salones y sanitarios, y tratamiento de residuos y recepción de mercaderías, según protocolo.

Consultas médicas, no urgentes

Uso de tapabocas obligatorio en los consultorios.

Evitar el uso de la sala de espera mediante la organización de turnos con tiempos amplios entre ellos. El otorgamiento de turnos considerará una frecuencia mínima que permita la atención del paciente y la posterior limpieza y desinfección de los objetos y superficies de uso frecuente.

Distancia de seguridad de al menos 1,5 metro. Esperar afuera a ser atendido.

Se recomienda quitar folletos y revistas en las salas de espera. Y anular el dispenser de agua.

Ventilar los ambientes de trabajo, en forma permanente.

No utilizar el guardapolvo/ambo fuera del consultorio.

Limpieza y desinfección de áreas/superficies de trabajo a fin de evitar posibles contaminaciones cruzadas.

Alentar los trámites en forma remota y acortar al mínimo la interacción persona a persona (por ejemplo, solicitar turnos, autorizar estudios, confirmar datos, etcétera).

Se sugiere usar dispositivos remotos cuando fuera posible (ejemplo, seguimiento de patologías crónicas y estables).

Promover en forma activa el uso de sistemas de prescripción electrónica que limite la circulación de personas.

Culto

Las celebraciones litúrgicas quedarán habilitadas con un máximo de 20 asistentes siempre que se cumpla con una ocupación de una persona cada 15 metros cuadrados en templos y/o establecimientos destinados a actividades religiosas.

Se sugiere mantener abierto el lugar de culto en días y horarios específicos para el rezo individual y la atención espiritual, además de los específicos de la celebración litúrgica.

En el templo solo podrán permanecer el ministro, una persona de limpieza y una persona en la entrada para controlar la cantidad de fieles, tanto en las celebraciones como en el rezo individual.

Sólo podrán habilitarse aquellos templos que cuenten con ventanas que permitan la circulación de aire, que deberán permanecer abiertas durante la celebración.

La asistencia espiritual individual se atenderá solo con turno.

No podrán permanecer dentro del lugar personas en situación de “espera a ser atendido”; en caso de que surgiera la necesidad de espera, deberán permanecer afuera hasta ser atendidos.

Las comunidades establecerán un sistema de turnos para las celebraciones, a fin de controlar mejor el flujo de asistentes y cumplir con el factor de ocupación y el tope máximo de personas presentes en el establecimiento.

Todos los asistentes deberán permanecer con tapabocas.

Al ingresar al templo se proveerá de alcohol en gel o alcohol al 70% para desinfección de manos.

El libro de rezo y cualquier otro elemento litúrgico será de uso individual, llevado por cada asistente.

No podrán tocarse las imágenes ni se pondrá agua bendita en las fuentes del templo.

Evitar el contacto personal con imágenes y con objetos.

Las puertas del templo deberán permanecer abiertas para permitir la ventilación durante las horas de funcionamiento.

Para la atención espiritual individual se deberá utilizar un espacio amplio, con ventanas, que permita la distancia mínima de 1,5 metro entre el ministro y el fiel, evitando salas pequeñas o despachos. El ministro deberá llevar máscara protectora facial además del tapaboca obligatorio y no habrá contacto físico entre las personas en ningún momento. Otra opción es el uso de mampara acrílica que separe al ministro del fiel.

Medidas de prevención en relación al personal y voluntarios, desinfección e higiene del ambiente y en espacios comunes y sanitarios.

Guardias administrativas en escuelas privadas

La atención al público se efectuará mediante turnos, para evitar la aglomeración de personas en las puertas de la institución.

Para asegurar el distanciamiento social previo al ingreso al edificio, se demarcará los sectores de espera cada 2 metros.

Siempre que sea posible se colocarán mamparas o pantallas para separar al/los trabajador/es del público en general. En caso de no contar con mamparas o pantallas, los/las trabajadores/as que brinden atención deberán usar tapaboca y máscara facial.

Entre cada turno el personal que designe la institución realizará la higiene y desinfección de las superficies de mobiliario afectadas a la atención.

El coeficiente de ocupación del espacio destinado a la atención al público debe ser de una persona cada 15 metros cuadrados.

Se deberá lavar las manos luego de la manipulación de documentos.

Uso obligatorio de tapabocas.

Se recomienda el uso de medios de pago electrónicos.

