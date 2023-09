Gilda, Corazón Valiente: la Ciudad le rendirá homenaje a la cantante con un

espectáculo a cargo de destacadas figuras

Hilda Lizarazu, Rocío Quiroz, An Espil y Silvina Moreno son algunas de las artistas que serán parte de este tributo a Gilda que se realizará el domingo 1° de octubre en el Anfiteatro del Parque Centenario con entrada gratuita y reserva previa.

(Ciudad de Buenos Aires, 28 de septiembre de 2023) – Bajo la dirección de Lito Vitale y con la presencia de artistas como Hilda Lizarazu, Rocío Quiroz, An Espil y Silvina Moreno, la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura de la Ciudad, celebrará a la inolvidable Gilda con un show gratuito el domingo 1° de octubre en el Anfiteatro del Parque Centenario. La entrada será con reserva previa a través de la web. “Gilda, Corazón Valiente” estará a cargo de las mencionadas cantantes, acompañadas por Juan Pablo Rufino en el bajo, Martín González Puig en la batería, Víctor Carrión en vientos, Mariano Delgado en guitarra, Julián Baglietto en percusión, Cecilia Dottore en saxo, Clara Lodi en trompeta, y Julia Di Paolo en trombón. El show comenzará a las 17:30 h y, durante una hora y media, se recorrerán los grandes éxitos de Gilda: Pasito a pasito, Paisaje y Volverte a ver, a cargo de An Espil; Se me ha perdido un corazón, No te quedes afuera y Te necesito, interpretados por Rocío Quiroz; No es mi despedida, Baila esta cumbia y Amame suavecito, de la mano de Silvina Moreno; y Corazón valiente, Noches vacías y No me arrepiento de este amor con Hilda Lizarazu. Asimismo, habrá un gran cierre en conjunto con el tema Fuiste y una participación especial de Camila Mercado. Sobre el ciclo de tributos Este homenaje forma parte del ciclo de tributos a músicos y bandas icónicas del ámbito nacional e internacional desarrollado a modo de celebración por los 70 años de cultura al aire libre del Anfiteatro del Parque Centenario. Se trata de una iniciativa que comenzó el 3 de junio de este año y tuvo su primera fecha con el tributo a Luis Alberto Spinetta, el cual contó con la participación de Claudio Cardone en dirección y teclados; “Mono” Fontana en teclados; Rubén Goldín en voz; Nana Arguen en guitarra, voz y coros; Gustavo Luciani en bajo; Rodrigo Aberastegui en guitarra, voz y coros, y Agustín Borsini en batería. Tanto Claudio Cardone como “Mono” Fontana participaron en grabaciones de discos, bandas y shows de Luis Alberto Spinetta. Durante el concierto sonaron “Ven vení”, “Vera”, “Perdido en ti” y “Camafeo”, entre otros temas. El ciclo continuó el sábado 10 de junio con el tributo a Los Beatles a cargo de la banda Abbey Road Argentina, la cual se creó en 1995 con el propósito de recrear la música del grupo británico, respetando la totalidad de los arreglos originales, tonalidades y climas musicales, sin imitación escénica. La banda se caracteriza por tocar los temas que Los Beatles no pudieron hacer en vivo e interpretar toda esa música que escucharon primero como fans, para tratar de perpetuarla a través de sus shows. El grupo está integrado por Jorge Capeluto en guitarra, voz y coros; Raúl Fernández en bajo eléctrico y coros; Guillermo Margenat en guitarra, teclado, armónica, voces y coros; Claudio Vinazza en batería y coros, y tuvo como músico invitado a Gerardo Becher en teclados. La entrada fue gratuita y se pidió a los asistentes un alimento no perecedero a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos. En tanto, el sábado 24 de junio, el Anfiteatro del Parque Centenario fue escenario del tributo al grupo más importante de la historia del rock latinoamericano: Soda Stereo. El mismo estuvo a cargo del grupo CeraXti que presentó “Sobredosis de Soda”. Con entrada gratuita y reserva previa a través de la web, se solicitó un alimento no perecedero para la Asociación Civil Acción PSC (Personas en Situación de Calle), que brinda asistencia en CABA y zona oeste. “Sobredosis de Soda” se formó en 2005 en Buenos Aires como un homenaje y una celebración a la música de Soda Stereo. La banda desarrolló, a lo largo de los años, una reproducción visual y sonora idéntica que representa fielmente la imagen que Soda Stereo marcó a lo largo de su trayectoria. Se trató de un show conmemorativo con una puesta en escena moderna: un viaje en el tiempo que recreó las canciones que marcaron a varias generaciones. El mes de julio se inauguró con un tributo a Queen por parte de la banda Queendom, formada en 2005 y con funciones en diferentes países. El grupo tiene como punto fuerte la reproducción al detalle en lo musical, la estética y la dinámica vocal de la prestigiosa banda, sin perder el poder y la frescura del rock sobre el escenario. Asimismo, el 27 de septiembre el Anfi volvió a recibir al público que sigue a la emblemática banda inglesa. Lennons es un grupo que se formó para la película que se estrenará el 5 de octubre y hace todo un recorrido musical por la trayectoria del líder, John Lennon. A principios de octubre, se llevará adelante un homenaje a la música de Pink Floyd, también en el Anfi. La banda Ecos de Pink Floyd interpretará el álbum “The dark side of the moon» (1973) junto con otros éxitos de este mítico grupo. El “Anfi”, 70 años de cultura al aire libre El 25 de marzo de 1953 se inauguró el Anfiteatro Eva Perón con el objeto de realizar en su escenario las temporadas de verano del Teatro Colón, otorgándole a las obras un perfil dirigido a un público masivo, heterogéneo y con la particularidad de que sea a cielo abierto. La propuesta tomó fuerza con el advenimiento de la democracia, dando lugar a numerosas presentaciones artísticas que convocaron amplias multitudes en el espacio público, un fenómeno que se extrañaba desde hacía largo tiempo en la Argentina de esa época.

Hoy el “Anfi” cuenta con una programación organizada en ciclos, con entrada gratuita y dirigida para toda la familia: infantiles, diversidad, música clásica, tango, danza, escenario federal, electrónica, trap. Es un escenario multifacético y versátil que abre la posibilidad a que todo artista pueda vivir la experiencia de un espectáculo a nivel profesional al aire libre.