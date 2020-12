Gimnasios en Palermo. Actividades aeróbicas y de musculación.

Compartí :-) .









Gimnasios en Palermo

En Palermo existen muchos Gimnasios. Cada día que te alejas de la última vez que ejercitaste tu cuerpo, es un día en el que gana la apatía. Allí se puedes realizar todo tipo de actividades aeróbicas y de musculación. Esta es la época en la que más vecinos se anotan en los gimnasios.

El motivo es claro. Se acerca el verano rápidamente y todos quieren lucir un buen lomo, como Magneto, para en las playas o lugares de vacaciones, poder así seducir al sexo opuesto.

Ese es el principal motivo.

Y es una lástima que la preocupación sea solo estética. Pues las actividades físicas son indispensables para mejorar el aparato respiratorio, el cardiovascular, y todo el cuerpo en general.

Practicar deportes nos permite secretar endorfinas, las hormonas del placer. Quemar grasa. Mejorar nuestros músculos y huesos. En fin todos son beneficios. Concurrir a un gimnasio es excelente porque además nos socializa.

Pero, es muy importante seguir estas simples recomendaciones. No hay una contraposición entre el trabajo con pesas y el aeróbico. Son complementarios. Hacerlo un día y un día es lo que recomiendan los especialistas. Hay que alternar los grupos musculares. Porque los músculos crecen cuando descansan. No repetir los ejercicios. El músculo tienen una especie de memoria (no como los argentinos). Imprimirle a las rutinas unos buenos quince minutos de absoluta intensidad. Precalentar unos cinco minutos antes de realizar cualquier actividad.

Partir a partir de un ejercicio que nos guste, realmente, es también una garantía para evitar algo bastante común en todos los principiantes. Se anotan en un gimnasio. Miran un par de ortos o bultos, según sea el caso. Concurren los primeros días con todo entusiasmo pero luego abandonan.

No todos pueden ser tan consecuentes como un conocido vecino que ya ha alcanzado el cinturón naranja de Pa Kuá en menos de un año. En cualquier actividad física, es fundamental la perseverancia y la disciplina. Y la calidad del ejercicio.

Los que saben recomiendan comprarse una libretita en la que deben anotar sus rutinas programadas para la semana que debe seguir rigurosamente, lo que además les permite observar los adelantos en distancias, en tiempos y en peso.

Quienes lo hacen deben también beber abundante agua mineral, digamos un litro cada vez que concurren.

Al igual que en otras actividades de la vida, la calidad supera a la cantidad. Si uno se concentra en sus actividades planificadas, unos 45 minutos diarios alcanza para poder hacer todas las actividades que uno se propone.

Y si un día no podés concurrir, no dejes que al día siguiente te gane la idea “porque ayer no fui, hoy tampoco”. Cada día que te alejas de la última vez que ejercitaste tu cuerpo, es un día en el que gana la apatía.

Perder un día o dos, no es condicionante. No interrumpe ningún proceso. Simplemente con retomar alcanza.

Ir a un gimnasio acompañado por un amigo o quien sea, o varios, también ayuda mucho. El ser humano es sedentario por naturaleza.

Y el compromiso social muchas veces ayuda a vencer esa natural modorra.























