Los Premios Globo de Oro (en inglés, Golden Globe Awards), también llamados Globos de Oro, son galardones concedidos por los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA; por sus siglas en inglés) en reconocimiento a la excelencia de profesionales en cine y televisión, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. La ceremonia anual, en la cual los ganadores son premiados, forma parte de la temporada de premios cinematográficos, cuyo inicio tiene lugar entre octubre o noviembre del año anterior, para finalizar entre febrero o marzo con la ceremonia de entrega de los Premios Óscar.

La primera ceremonia de premiación tuvo lugar en enero de 1944 en los estudios de 20th Century-Fox en Los Ángeles. La sede de la ceremonia desde 1961 es en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. La ceremonia anual en la que se entregan los premios normalmente se lleva a cabo cada enero y es una parte importante de la temporada de premios de la industria cinematográfica, que culmina cada año con los Premios de la Academia.

¿Qué significa el Globo de Oro?

Los Globos de Oro son los premios que entrega anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA) para reconocer las mejores producciones de televisión y las películas de cine del año.

¿Quién ganará Mejor Actriz 2022?

Oscars 2022: Jessica Chastain, Mejor Actriz (‘Tammy Faye’)

