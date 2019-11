“Golpe a la Democracia” Eduardo Sanguinetti, filósofo, poeta y performer.

Compartí :-) .







Evo Morales renunció en soledad y sin apoyo alguno a la presidencia de Bolivia, por pedido de un grupo militar golpista y sus socios civiles, la oligarquìa fascista siempre presente en hechos de sangre y barro, conforman la “media luna” boliviana, asimilados a la discriminación. El Plan Cóndor II sobrevuela Latinoamérica, la región se encuentra en peligro.

Una siniestra trama articulada en Imperio con cómplices demasiado expuestos, vienen por nuestra Libertad. Se huele traición y entrega. Mucho cuidado en Argentina, demasiada tranquilidad en adoptar posiciones antidemocráticas, al negarse a considerar como un Golpe de Estado el que le asestaron al gobierno de Evo, auspiciado por la OEA, a instancias de su secretario Almagro, ex-canciller de Mujica quién lo instala en esa función.

Con la Biblia en la mano un Inquisidor de nombre Camacho se cuela en la disputa política en Bolivia. Este neofascista fanático manda cazar a Evo Morales… Camacho violento representante del neoliberalismo y el feudalismo arcaico en Latinoamérica, xenófobo y racista, responde a la figura del conquistador genocida, que ha eliminado de la tierra millones de nativos, paisaje degradante de la realidad boliviana hasta la llegada de Evo Morales al gobierno de Bolivia.

Emula este bestial ejemplar de los feudales que abundan en Bolivia y al ridículo Bolsonaro en actos xenofóbicos y genocidas. El comando Sur frente a Chile y Bolivia… Se esta generando un clima de Incertidumbre peligrosísimo en la región.Recordemos que en Bolivia, sobre la explotación minera, los resultados surgieron con nitidez: ricos y pobres agudamente diferenciados, sin coexistencia de estratos intermedios de volumen o valimento computable. Todo ha quedado diseñado en pequeño grupo de habitantes ¿ilustrados? y una enrome masa ignara, de toda ignorancia a medida y forma de la educación en mirada extranjera, sin posibilidad ni ocasión de aproximarse a los más rudimentarios elementos de alfabetización.

Hoy en Bolivia existe una Ley de Proteccón para el adulto mayor y su circunstancia, todo atropello al adulto mayor se lo considera violencia institucional… la situación previsional en Bolivia instalada en estos años de gobierno de Evo Morales, es un logro digno, que en Argentina no existe, donde no se considera el tema de los adultos mayores, se archivan en cajones en el Parlamento… este ejemplo me basta para saber que estos casi tres períodos de administración de Morales, fueron un avance enorme para los que vivían en estado de yanaconazgo.

Están dados todos los elementos para considerar que lo acontecido en el estado boliviano es un Golpe de Estado, perpetuado por grupos fascistas evangélicos xenófobos y de fuerzas armadas, amotinadas, que provoca un vacío de poder instaurando una situación de violencia, prevista, con apoyo de infiltrados que detrás del simulacro que se instala luego del llamado a elecciones por la OEA, a las que Evo Morales se asimila… instancia que provoca el acto fàctico inmediato. Y termino afirmando que los logros alcanzados en los gobiernos de Morales no tienen antecedentes en Bolivia, la denominada “revolución agrícola”… aplaudido por países del primer mundo. Indignante el derrocamiento del presidente Evo Morales, respaldado por el campesinado de esas nación, hoy en estado de riesgo extremo. Latinoamérica y el mundo debe pronunciarse en contra de este golpe de estado, ante el proceso de demolición de los valores democráticos, hoy en jaque.