Grobocopatel: “Hay que permitir que haya sectores que desaparezcan y que aparezcan otros”

“El principal problema que tenemos por delante es hacer que haya muchos sectores nuevos que aparezcan. Tiene que haber más nuevos que viejos que dejen de existir”, afirmó Gustavo Grobocopatel, arriba de una montaña de recursos, arriba del pony y amigo del comisario, del juez. Así cualquiera habla destrucción total de empleo y destrucción total de las Pymes Argentinas. Gustavo habla en un contexto de aplastamiento mega total de la economía. A nosotros nos gustaría ver a Gustavo como ceo de un almacen en Villa Dalmine o en Palermo Soho en este contexto a ver si lo puede manejar.

Gustavo Grobocopatel, presidente del grupo Los Grobo, se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el pasado viernes, y dijo que hay que “permitir que sectores desaparezcan”.

“En la medida que haya más intercambio y más comercio, hay más progreso”, dijo Grobocopatel en el programa Dato sobre dato, que se emite por FM Milenium y, agregó “Hay que permitir que haya sectores que desaparezcan, pero el principal problema que tenemos por delante es hacer que haya muchos sectores nuevos que aparezcan. Tiene que haber más nuevos que viejos que dejen de existir”, “el resultado más interesante de este acuerdo es que pone el barco en una dirección de transformación del sistema productivo de ambos bloques”. “La transformación del sistema productivo que nosotros queríamos hacer, hasta que se hicieran estos acuerdos, era una utopía. Uno no podía producir valor agregado porque no tenía a quién venderle esos productos, porque Europa estaba como blindada a esa posibilidad”, “Lo que va a suceder ahora es que va a haber muchos productos donde se va a poder poner valor agregado, industrializar en la Argentina y poder vender allá. O va a haber empresas europeas invirtiendo en la Argentina para hacer esos productos acá”, “En vez de vender trigo, vamos a poder vender pastas. En vez de aceite crudo, una latita con marca. Eso, obviamente, si somos competitivos”, “Si la industria láctea argentina no produce quesos de calidad y a menor costo que los europeos, sí, va a sufrir, pero también es un gran desafío para el sector mejorar la calidad. Nosotros tenemos que nivelar para tratar de ser cada vez más Europa, no cada vez menos”.

Nos quedamos pensando y la pregunta que nos hacemos es quien votó a Gustavo Grobocopatel para que tome decisiones que van a dejar a miles de Argentinos sin trabajo.