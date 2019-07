Fernando Urquizu, candidato a Comunero por la Comuna 14 Barrio de Palermo.

Compartí :-) .







¿Cuándo naciste?

Un rato después de aquella gesta obrera de mayo de 1969. El 18 de septiembre, a los pocos meses del Cordobazo.

¿En que barrio vivís?

Palermo.

¿De qué signo sos?

Virgo.

Llega el domingo… ¿Pizza o Empandas y para tomar?

Pizza, si es de Imperio… y si no, se disfruta igual. Gaseosa o birra.

¿Supongamos qué vas a un restaurante con tu pareja, te pregunto que bebida y que comida bien Argentina le recomendarías a un extranjero y por qué?

Una empanada frita de carne. Asado, vacío y una mixta, con huevo. El vino según presupuesto.

¿Supongamos ahora vas a un bar de Palermo con tus amigos cual recomendarías y por qué?

Cualquiera de los bares con identidad propia. No cadenas, no franquicias.

¿Hincha de que equipo de fútbol de la A… y en la B?

De River. En la A… y también en la B (picando para mis amigues bosteres)

¿Cuáles fueron tus logros educativos? y que es lo que más te gusto de las carreras que hiciste?

Cursé la carrera de Locución en Cosal, siglo pasado. Me quedaron dos materias pendientes, y ahí están. El contacto con el otrx desde diferentes perspectivas.

POLÍTICA

¿Cuándo empezaste a militar en política?

A los doce años en mi Ituzaingó de tierra y parra. Mi vieja y mis tíes eran militantes del Partido Comunista. Imposible no serlo. En primer año del secundario, últimos girones de la dictadura cívico/militar/eclesiástica, fui delegado del centro de estudiantes del Dorrego de Morón. En algún momento me corrí de la militancia orgánica, los noventa, colapso del campo socialista… 2001 me tuvo en las calles porteñas junto a mi familia y amigos y etcéteras. Me sumé a Nuevo Encuentro en 2012 y acá estoy, aprendiendo de mis compañerxs.

¿Sobre tu formación política, cuales son tu influencias políticas históricas y la de esta época?

Marxismo y marxismo y creo que marxismo. Aranqué con El Capital de Marta Harnecker antes de leer Platero y yo. Referencia histórica: El Che. Néstor y Cristina me tomaron de la mano, me invitaron a sumarme a este irreversible movimiento, al peronismo.

Qué influencias crees que tienen los medios nacionales en el juego de la política? ¿y los barriales?

Central. Fue la primera medida que toma Macri al asumir en 2015. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley debatida por la sociedad en su conjunto, reconocida internacionalmente. Se lo debían a la prensa hegemónica. Sabían lo que iban a hacer y necesitaban seguir asegurando el blindaje. Esa ley contemplaba el desarrollo de los medios locales descomprimiendo la concentración. La derogación de la ley también los ha perjudicado.

¿Hasta donde querés llegar? ¿Diputado de la Ciudad? ¿Jefe de Gobierno? ¿Presidente?

No hay punto de llegada. No concibo a la política como una carrera. El hermoso colectivo al que represento decidirá hasta dónde, con quienes y a quien le toca.

PALERMO

¿Cómo ves y analizas la gestión del actual Jefe Comunal Alejandro Perez?

No simplificaría la evaluación de la gestión sobre quien hoy es el Jefe Comunal. El éxito o fracaso reside en la mirada política. Para este gobierno seguramente transformar a este barrio lleno de historia en uno que resulte expulsivo, elitista, marketinero, será un éxito. Para nosotres no.

¿Sobre que temas deberá girar la campaña de los comuneros?

Fundamentalmente sobre la profundización del rol de la figura de Comunere. No hay voluntad del gobierno actual de fomentar la participación genuina de la sociedad. Le tienen miedo.

Podes nombrar organizaciones del Barrio de Palermo con las que queres trabajar?

Trabajamos, independientemente de la articulación con los partidos políticos que militan en el barrio, con las instituciones intermedias, garantes del desarrollo ciudadano, de la perspectiva colectiva, de la solidaridad. Clubes de barrio, espacios para personas mayores, centros Culturales, murgas, la comunidad educativa, les comerciantes…

¿Cuál es la parte de Palermo que más te gusta caminar?

Toda. Viví muchos años al oeste del Arroyo Maldonado, y ahora a este. La militancia te hace conocer rincones de tu propio barrio que en otras circunstancias pasarían de largo.

¿Cuál es el mensaje que le queres dar a los vecinos de Palermo?, ¿Por que te deberían votar los vecinos?

La lista del Frente de Todos representa militancia territorial. Conocemos el barrio, lo caminamos cotidianamente. Damos respuestas concretas a la ciudadanía, aún sin ser gobierno. Experiencias deportivas en las plazas que redundan en la conformación de clubes de barrio; preocupación por la tercera edad que abordamos desde centros de jubilados, todas experiencias gestionadas desde la militancia política, sin recursos estatales. Ollas populares en locales, apoyo escolar, talleres de robótica, eventos culturales, cooperativismo, economía social y solidaria…

¿Cómo vez a la oposición en el Barrio de Palermo? ¿Estás dispuesto a debatir con los otros candidatos?

Veo al macrismo alejado de los problemas reales, enfocado en el maquillaje. Somos la contracara. En el punto anterior charlamos sobre eso, sobre nuestra mirada de gestión desde el conocimiento empírico, incluso sin ser gobierno. Sin debate no hay posibilidad de interpretar subjetividades. Sí al debate.

Tenés a otros colegas en tu lista, quienes son y cual es la ventaja competitiva política de ellos y que le van a aportar al Barrio?

No los llamaría colegas, sí compañeres. Si recorres la lista de candidates, te encontrás con gran parte de la representación de las organizaciones políticas del campo nacional y popular.

Temas problemáticos

Drogas: ¿Porro legal o porro ilegal?

Legal.

Aborto: ¿Que hacemos con este tema?

Acceso al aborto seguro, legal y gratuito. Las compañeras militan la temática hace muchos años. Se organizaron frente a la falta de respuesta del estado. Ofrecemos consejerías de aborto seguro con pastillas en nuestros locales desde hace 5 años.

Modificación de leyes laborales?

Es harto sabido que cada vez que las políticas neoliberales legislan, lo hacen en perjuicio de la clase trabajadora, de toda. Y en consecuencia, en beneficio de los sectores concentrados de la economía. La nefasta flexibilización laboral, vendida como herramienta de futuro en un mundo globalizado, no es otra cosa que el retroceso en materia de derechos que el pueblo consiguiera de la mano del primer gobierno de Perón y en sucesivas luchas. Garantizar mecanismos que protejan y supongan progreso en la clase trabajadora es deber de todo gobierno.

Iva 21%? ¿Como salimos para delante en la economía?

El IVA es indudablemente un impuesto regresivo, que tributan todos los sectores sociales, que habrá que revisar. Salir de esta enorme crisis en la que nos ha depositado este gobierno no será tarea fácil. La idea del mercado regulando la economía con un estado cada vez más pequeño y limitado en las decisiones, ha traído resultados catastróficos a nuestro país y a la región. Con una industria, recuperada por el anterior proceso político, hoy con su 40% de capacidad ociosa, con la apertura indiscriminada de importaciones, con la idea de enfriar la economía para detener la inflación, con la disminución del salario en dólares, con la monumental toma de deuda… Habrá que poner foco en las urgencias, en les argentines que no comen, que duermen en las calles, que sufren minuto a minuto.

En pocas palabras…



Mauricio Macri:

Representante de los intereses de las minorías que concentran el poder económico. Y lo ha demostrado.

Cristina Fernandez:

Mi compañera.