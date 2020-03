Compartí :-) .







A – Trump declaró la emergencia nacional sanitaria en Estados Unidos por el coronavirus.

B – Coronavirus: Trotta ratificó que no se suspenderán las clases en el país

C – El ministro de Salud confirmó la segunda muerte: «Era un caso grave de una persona mayor»

D – Italia confirmó un récord de 250 víctimas en un día y superó los 1200 muertos

E – «Cada día perdido son más muertos, que se cierre lo antes posible», reclamó el líder de la derechista Liga italiana para contener el avance del coronavirus.

F – Pedro Sánchez anuncia el estado de alarma en toda España para frenar la expansión del coronavirus

MIEDO

El miedo de muchos ciudadanos es el que está llevando a provocar estas escenas en los supermercados, que comenzaron la semana pasada, pero disparándose este jueves y haciendo que en determinados momentos queden vacías las estanterías de algunos productos. La gente no confía en los políticos, ellos se cancelaron sus actividades y se refugiaron, lo mismo que los ricos, dejando a los pobres y clase media a la merced del coronavirus.

Un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente. Los ataques de pánico pueden provocar mucho miedo. Cuando se presenta un ataque de pánico, puedes sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco o, incluso, que vas a morir.

En la lucha contra pandemia del coronavirus la información es vital, pero debe ser en favor de la verdad, no para generar pánico ni miedo. Debe usarse para hacer pedagogía en hábitos de higiene.

Los ataques de pánico o crisis de ansiedad son períodos en los que se padece, de una manera súbita, temporal y aislada; un miedo, temor o malestar intensos, con una duración variable que suele oscilar entre 10 y 30 minutos, si bien en algunos casos se han reportado ataques de una hora. Generalmente aparecen de manera inesperada, y pueden alcanzar su máxima intensidad en unos 10 minutos. No obstante, pueden continuar durante más tiempo, si se desencadenan debido a una situación de la que la persona no es o no se siente capaz de escapar, lo que puede generar desesperación.

En la lucha contra pandemia del coronavirus la información es vital, pero debe ser en favor de la verdad, no para generar pánico ni miedo. Debe usarse para hacer pedagogía en hábitos de higiene. En Colombia somos luchadores y no dejaremos de serlo nunca. #ElMeridiano25Años pic.twitter.com/AU9IqsYyuq — Iván Duque (@IvanDuque) March 13, 2020

Será raro que yo les diga esto, pero no se “sobreinformen”, busquen actualizaciones confiables cada determinado tiempo, tomen las precauciones que hemos repetido hasta el cansancio, no se expongan de más, no entren en pánico, relájense un poco e intenten disfrutar el fin. 😊 — Danielle Dithurbide (@daniellemx_) March 13, 2020

No contribuyáis al pánico, la desinformación y el mal rollo diciendo que los madrileños están saliendo en masa para Andalucia. Es falso. Comparad el tráfico ahora con el típico un viernes a estas horas, cuando la gente termina la jornada pic.twitter.com/ixkn8kZ21d — David Cabo (@dcabo) March 13, 2020

En cuarentena después de haber estado más de un mes en Europa. Estemos atentos, hagamos lo que las autoridades recomiendan y cuidemosnos sin entrar en pánico. #covid_19 🇦🇷 🇮🇹 pic.twitter.com/t7PyQDDSo1 — Nicolas Burdisso (@NicoBurdisso_8) March 13, 2020