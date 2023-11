Horóscopo de la semana del 6 al 12 de noviembre de 2023

Horóscopo del lunes 6 de noviembre 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Atisbos y reminiscencias del pasado en este lunes en el que deberán poder lo mejor de ustedes para levantar el ánimo. Nunca debe caer, apunten siempre alto arianos. Calma en las actividades, capacidad. Momento de color: azulino.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Constitúyanse sin tapujos a las cuestiones del día en las que deban exponer sus puntos de vista. No dejen pasar oportunidades que los beneficiarían bastante en el plano de las actividades. Congregan amistades. Momento de color: pera.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Realizan con mucho tino las cuestiones relacionadas con papeles en este día que los hará sentirse completos. Hay sensación de exquisitez en el amor, fascinación y ansias de llegar a mayores proyectos. Momento de color: mandarina.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Siendo que tienen en mente varias opciones y obligaciones para el día, hagan lo que menos los ofusque o altere. Traten de concebir las cosas con otra mirada y mayor frescura, no puede ser que siempre haya motivos para el mal humor. Momento de color: almendra.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Tengan presente las buenas cosas que han logrado hasta ahora y sigan adelante. Los obstáculos son naturales y habituales en la vida. Pónganse contentos y conectados con los suyos, hay motivos suficientes para un buen día. Momento de color: manzana roja.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Notorio avance en el área de las actividades, con nueva agenda y posibles cambios en puerta. Siempre procuren concebir las cosas como pruebas no como castigos, porque los castigos celestiales no existen. Todo es prueba. Momento de color: añil.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) llegarán a ver con sus propios ojos venir a aquellos que se suponía como imposible. Los caminos que tomamos cuando son equivocados, debemos saber que no sólo afecta a nosotros mismos sino a quienes nos aman. Momento de color: marroc.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Progresan a pasos agigantados en el plano laboral. Lo que deben tener en cuenta es el cansancio físico dado el stress de los compromisos. Hagan lo imposible por dormir bien, desenchufarse hasta el día siguiente. Momento de color: maíz.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Compromisos en este día algo crucial para aquellos que tengan firmas, trámites importantes, decisiones. A las luces se les agrega más luz por la suba de emociones positivas en el plano afectivo. Fascinación. Momento de color: frutilla.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Predicción que se materializará en el plano afectivo. Consolidan y hacen de la promesa hechos. Jornada que los alentará a tener las cosas ya organizadas pensando hacia el futuro no sólo de ustedes. Momento de color: granada.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acepten que es hora de entablar su postura ante esos problemas familiares de larga data. Hacerle ver al otro su error ayuda a ambos a evolucionar. Hay cosas que no pueden pasarse por alto. Aproximación. Momento de color: amatista.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Comezón interna dados algunos acontecimientos poco agradables. Pasen por alto y no se enganchen en esas cosas que nada merecen. Sienten que están siendo algo pasivos y que tienen que agilizar más sus finanzas. Momento de color: amarillo.

Horóscopo del martes 7 de noviembre 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Permitan que el tiempo haga su parte y que es una parte que se debe considerar como parte de la sanación de penas. Siempre hay situaciones y oportunidades nuevas para celebrar la vida. Esperen con esperanza y alegría. Revelación. Momento de color. perla.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día activo con resultados normales. Sin alteraciones y con noticias que alientan a ponerse contentos. Circulan dentro suyo aspiraciones nuevas que los incentivan a querer superarse y preparar sus conocimientos. Evolución. Momento de color: verde claro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Punto de partida en proyectos que evolucionan favorablemente. Mente lúcida y con empuje van a sentir que en este día avanzan. No olviden este tipo de sensaciones tan positivas y procuren mantenerlas para vivir mejor. Momento de color: cerúleo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Re conducen gestos como propuesta de llegar a subsanar ciertos roces existentes en sus lugares de trabajo. Martes con incentivo para poder colorear con mayor frescura las cosas que tienen que hacer. Algarabía y sueños. Momento de color: luna llena.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Hay una intuición acertada respecto a negocios que tienen frente a ustedes. Vayan por partes sin arrebatarse. Hay dolores que quedaron marcados en sus corazones que en este día sentirán que ya terminaron definitivamente. Momento de color: amatista.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Trámites pendientes, papeles para ordenar, firmas que concretar, conversaciones trascendentes. sienten que es un esfuerzo poder comprender o aceptar los reclamos de sus parejas. Se trata de valorar el amor mutuo y entender. Momento de color: rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Zona emocional algo alterada. Abran el hermetismo que guardan respecto a las injusticias que tienen y reclamen. El clima del día es armonioso para todo tipo de negociaciones. Entrevistas laborales, exámenes, pruebas. Momento de color: anaranjado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Mucha determinación y claridad frente a los acontecimientos del día. Recuperan energías y cierran capítulos vividos que les dejaron un sabor amargo. Surge de ustedes mismos un ímpetu claro positivo. Momento de color: rojo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Dejar pasar el tiempo esquivando conectarnos con algunas cosas que hay que resolver, sólo complica y atrasa. Hoy revisen sus trámites y traten de ir sacándose cosas de encima. Cambios internos. Momento de color: verde hoja.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Gran momento, aprovechen para poder ponerse a tono con sus obligaciones desde la creatividad y las ganas de superarse. En el ámbito afectivo se aglutinan o agrupan cosas que les van pasando que los disgusta. Hablen. Momento de color: avellana.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Posibles conflictos en el área de las actividades por cosas que están atrasadas o que no tienen respuestas. Día con altibajos que amerita buscar momento de quietud y de recarga de pilas y ánimo. Sonrisas que llegarían por llamado. Momento de color: rosa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos hoy es un día con mucha lucidez y a la vez espontaneidad que les servirá para entrevistas laborales, reuniones, discusiones importantes o firmas. Recuerden no dejar pasar los compromisos afectivos que esperan sus respuestas. Momento de color: sol.

Horóscopo del miércoles 8 de noviembre 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Verán florecer en realidad antiguas esperanzas que por motivos de tiempo soltaron y olvidaron. Hay nuevas oportunidades de poder concretar sus sueños. Compenetración y objetivos en común en las parejas. Uniones. Momento de color: guinda.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Buscan nuevos horizontes aquellos que están tratando de encarar sus futuros y logran acertar en lo esperado. Aires frescos para las parejas que a veces se sienten exageradamente sin motivaciones o aburrimiento. Primavera y amor. Momento de color: vino.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Procuren no cancelar reuniones o entrevistas. Cuando surgen los miedos o la debilidad hay que contrarrestar con ímpetu y confianza. Cuando afrontamos los miedos, triunfamos y el crecimiento es bellísimo. Momento de color: dorado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se evindeciará el mal humor si hoy no resuelven y toman la decisión de salir con la mejor de las energías. Siempre es mejor levantar el ánimo, sonreír y avanzar en la vida desde el optimismo y a la vez la comprensión y apertura. Momento de color: zafiro.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Verán buenos resultados financieros en este día de buenas noticias. Logran consolidar y poder saldar deudas, adquirir cosas que esperaban poder comprar. Hay emociones nuevas que les despiertan personas que llegan a sus vidas. Momento de color: cian.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Buen momento para reflexionar, cuestionarse, repasar, mirar hacia adentro. También hacia afuera y poder mostrar si están mal a quienes les corresponda. Las actividades con algo de distracción, cuiden no equivocarse. Momento de color: azabache.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Los reivindican y se acercan quienes les deben una disculpa. Saber soltar y aunque pese, dejar que el tiempo les haga ver a los equivocados sus fallas, es vital. Sensación de logro y crecimiento laboral. Incentivo. Momento de color: rosa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sienten más las ansias aquellos que no tienen parejas, de llegar a concretar una unión afectiva. Posibilidades o propuestas. Sepan esperar hasta que el corazón lata fuerte. Día algo cansador en el plano laboral. Momento de color: crema.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Anímense a proponerse en el plano de las actividades. Saber que el no siempre está, por eso hay que buscar el sí. Motivación y capacidad que surgen a la hora de lucir lo que tenemos. Autenticidad y liberación. Momento de color: blanco.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día festivo para ustedes desde varios punto de vista. Concretan operaciones. Firman contratos. Salen airosos de controversias antiguas. Sería más que bueno agradecer al Universo o a Dios las buenas cosas de la vida. Momento de color: plateado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Si son muy meticulosos en este día las cosas podrían tener complicaciones innecesarias. Hagan de la vida un canto feliz y asuman que a veces algo hay que perder. Se aproximan afectivamente a quienes quieren sinceramente. Momento de color: uva.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Anímicamente con mejorías y con sensaciones nuevas para poder tener cambios que los motiven día a día a realizar sus sueños y a cumplir con sus compromisos de una manera más exitosa y notoria. Convencimiento y espiritualidad. Momento de color: maíz.

Horóscopo del jueves 9 de noviembre 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Cuentan con ayuda de persona idónea en temas financieros que les hará manejarse mejor con su dinero y lo que desean hacer. No duden que en la familia son queridos y respetados, dejen de lado esas sensaciones negativas. Momento de color: amarillo puro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Hay posibilidades de hacer uniones o sociedades de negocios en los que primaría la creatividad más que el capital frondoso. Piensen bien. Los afectos y las amistades con buen semblante, apoyo y mucho diálogo. Momento de color: verde puro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se profundizan las ganas en aquellos que todavía no tienen trabajo, de conseguirlo. Lograrían hoy tener entrevistas muy prometedoras. Hora de recuperar los diálogos para poder recuperar esos vínculos importantes. Amistad. M omento de color: rosado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Jornada que arrancaría con buenas noticias. Como un manto de luz que borra malos momentos. Es un buen día para retomar planes o proyectos para poder materializarlos. Empiecen a convencerse de realizar alguna actividad física. Momento de color: celeste.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Pocos días con tantas supuestas casualidades que les traerán oportunidades nuevas y promisorias en el área de las actividades. Piensen realizando qué cosas se sentirían más exitosos o cómodos, lo lograrán. Momento de color: gris acero.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) La desconfianza sobre un tema familiar los llevará en esta oportunidad a descubrir algunas cuestiones. Luz y armonía a la hora de la verdad. Adopten actitudes más relevantes y selectas a la hora de mantener conversaciones laborales. Momento de color: caoba.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos hoy lograrán acuerdos en cuanto a papeles o arreglos. Presten atención sobre las dudas que sientan en el plano de las actividades, revisen. El amor llegando a buenos y entretenidos momentos haciéndolos revivir. Momento de color: agua.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos calma y mirada distinta frente a algunos problemas que pueden tener en el plano de las actividades. Recuerden que amigos no son todos, pero que cada persona tiene sus virtudes. Día justo y ecuánime. Momento de color: eucaliptus.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) No olviden que cada día es una oportunidad para poder rehacer lo roto o conseguir nuevas perspectivas. Afectos encontrados, tiempo que corre. Las advertencias son para el plano financiero, piensen y esperen. Momento de color: añil.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Posibilidad de resolver un problema. Claridad y control de las situaciones. A la espera de respuestas en el plano afectivo, llegarán capricornianos a poder concretar algunas operaciones que aspiraban realizar. Momento de color: cobre.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Se suman posibilidades de realizar algunos viajes de trabajo para algunos. Sepan organizar bien sus planes respecto a las finanzas y prioricen por importancia para resolver. Algún atisbo o vislumbre de mejoría en las parejas. Momento de color: esmeralda.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) No se abrumen por las cosas que ocurren cada día. No pongan la misma carga emocional para todo. Hoy se desempeñan abiertamente y con mucha lucidez en entrevistas, arreglos, firmas, cuestiones legales, exámenes. Momento de color: lavanda.

Horóscopo del viernes 10 de noviembre 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) No se sientan tan molestos por las actitudes de quienes comparten sus días en el área laboral. Concilien y a la vez no hagan caso a lo que no es necesario escuchar. Hechos concretos en el plano financiero. Logros, ganancias. Momento de color: cerceta.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Apertura y más propuestas en el plano afectivo para aquellos que estén en la búsqueda de poder amar y tener un proyecto juntos. Ocasión sin haberse programado de poder conocer nuevas personas en reunión social. Momento de color: amaranto.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Entrega y ansias de superar inconvenientes, contarán con ayuda de quienes los quieren. Actividad física que urge, recuperen esa sensación de sentirse livianos y saludables. Sin buscarlo llega a ustedes algo que los impactará. Momento de color: oro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Eliminan de su haber emocional recuerdos que los hacían sentir que atrasaban sus espíritus. Hoy es un día completo en cuanto a movimientos de dinero o crecimiento monetario. No desperdicien los nuevos contactos sociales. Momento de color: palta.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Estimulan los vínculos laborales, con presentaciones y posibles nuevas alianzas. No detengan sus negociaciones respecto a movimientos de dinero o nuevas posibilidades de tener alguna diferencia económica. Momento de color: plateado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Hoy el amor a flor de piel con ganas de crecer y lograr lo que esperan. De todos modos, sepan darse cuenta con quién. El trabajo con buen semblante aunque en una jornada bastante agotadora. Plenitud. Momento de color: verde bosque.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sienten que entregan todo lo suyo, a veces sintiendo que se quedan vacíos. Es importante poder separar dar con darse entero. Busquen equilibrar sus emociones librianos, dándose posibilidades nuevas en el amor. Momento de color: anaranjado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Les parecerán pequeños, pero son triunfos y hay que aprender a valorar cada paso positivo que uno da en su crecimiento. No sean tan exigentes y disfruten de cada buena cosa que les pasa. Salud. Momento de color: Calipso.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Agilidad en este día con varios movimientos de cosas entre trámites y actividades siendo que el tiempo les jugará una carrera. Si dicen palabras de compromiso en el plano afectivo, piensen bien. No se apuren. Momento de color: coral.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Posibles cambios de planes en el ámbito laboral, siendo que pueden aparecer nuevas oportunidades o chances de mejorar. Conexión y deseos entremezclados con algunas trabas que deberán analizar. Momento de color: aceituna.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Se pronuncian abiertamente frente a algunas situaciones que no les parece bien cómo están planteadas. Cultivan y perfeccionan sus conocimientos en pos de lograr un verdadero crecimiento. Esfuerzo. Momento de color: zanahoria.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Datos concretos frente a una nueva posibilidad de hacer ciertos movimientos de dinero que los favorecerán. Entusiasmo y orgullo sobre los suyos, hay un trabajo de unión que los simboliza y rubrica. Momento de color: rosa aterciopelado.

Horóscopo del sábado 11 de noviembre 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sábado con acontecimientos sociales para algunos. Reuniones y festejos que salen bien. Es un buen día para limpiezas profundas en los hogares, movimiento de muebles, cosas que puedan sacar o dar. Reorganización. Momento de color: dorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sienten que caen en ustedes algunas responsabilidades que en realidad no lo son. Hagan lo que les dicte su conciencia, pero sepan separar las cosas. Implicancias emocionales luego de diálogos con personas de su interés. Momento de color: salmón.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Sentirán orgullo por su creatividad que hoy estará a flor de piel. Representan su interioridad en el Arte incluso algunos no estaban animados a realizar. El los afectos no echen culpas, no hace falta. Prosperidad. Momento de color: frutilla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Hagan lo que realmente mejor les parezca respecto a esas invitaciones o compromisos que tienen. Es siempre mejor sentirse cómodo y auténtico antes de tener que fingir lo que no siente o pueden. Llamados. Momento de color: azulino.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Les toca elegir en este día de actividad en el que surgirán nuevas reuniones. Las actividades del día estarán sujetas a pensar bien sobre sus finanzas o inversiones que les propongan. Hoy no dudarán sobre sus sentimientos. Paz. Momento de color: malva.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Controlan muy bien sus emociones ante ofuscamiento de otros. Desentenderse de las malas actitudes de los otros, es sano. Cuentan con elementos como para ir calculando y programando proyectos. Momento de color: amarillo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Tengan en cuenta buscar rodearse de personas que les hagan sentirse bien y acompañados. Hay momentos de la vida que es menester tomar decisiones para que justamente, se viva bien y sin problemas agregados. Momento de color: malva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día para dedicarles tiempo a sus seres queridos. Recuperen diálogos, hagan llamados, valoren lo que tienen. Las tentaciones alimenticias estarán a la orden del día. Es entonces un buen momento para decidir cuidarse. Momento de color: rojo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Las emociones también pueden tratarse o analizar de qué manera se pueden manejar para que no haya sufrimientos prolongados o sin sentido. Renueven su impronta, muevan y remuevan lo que hace mal. Momento de color: púrpura.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Intuición en el plano económico que les hará tomar decisiones interesantes y auspiciosas. Prever para futuro es algo que ustedes saben hacer muy bien. El amor con acompañamiento pero con reclamos. Momento de color: lima.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Varias razones tienen para hoy ponerse el propósito de tratar de cambiar aquellas actitudes que los demás les dicen que no son las adecuadas. Propicio es por el bien de todos poner lo mejor de uno, honestamente. Momento de color: cerceta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) No conciban que están siendo atropellados en sus convicciones, cada uno piensa lo que quiere y eso hay que respetar. Día para organizar visitas o reuniones con amigos que les hará renovar las energías. Momento de color: amaranto.

Horóscopo del domingo 12 de noviembre 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) El paisaje de este domingo aparece con mucho color, con ánimos renovados y ganas de salir al sol. Aunque llueva. Giros y nuevas figuras que aparecen en su haber social concretando nuevas amistades y contactos. Momento de color: fucsia.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sienten que se les pide muchas cosas con las que no pueden cumplir o creen que es demasiado para ustedes. háganlo saber y hagan de sus días algo más confortable y sano para ustedes. Domingo para caminatas o aire libre. Momento de color: verde.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Se manejan con mayor soltura en el ámbito social, algo que es natural en ustedes la comunicación. Salen de cierto ostracismo mirando para adelante con mayor firmeza y convicción. Cosas claras en el plano afectivo. Decisión. Momento de color: blanco.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) No den resoluciones a las cuales quizás no puedan cumplir. Sólo asuman lo que pueden sin sentir que son los responsables de todo. Una buena jornada para poder poner las cosas en claro y avanzar en la vida con entusiasmo. Momento de color: rosado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Los momentos de este día cargado de actividad, tendrán una dosis de optimismo y buena energía que los hará sentirse fantásticos. Si les llama la atención alguien que cruzan, no vacilen en tratar de entablar comunicación. Momento de color: celeste.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Hay cosas que no dependen de uno por lo que ustedes tendrán que soltar esa sensación de responsabilidad o de sentir que les concierne. Hay alternativas de salidas que les harán bien, virginianos jueguen un poco. Momento de color: sol.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Un sinfín de ocurrencias tendrán librianos en este día que les produce ganas de estar contentos. Paso a paso llegarán a tener o a conseguir lo que desean, y es esa la premisa al momento de pensar mucho todo. Tranquilidad. Momento de color: turquesa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Hay prioridades hoy para resolver asuntos domésticos. Cedan y verán la solución. No olviden escorpiones que la razón o el dominio de las cosas no pueden ser siempre desde ustedes o de ustedes. Consideración. Momento de color: cobre.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Mantengan la calma ante posibles discusiones en el ámbito familiar. Decidan y elijan la alegría y comprendan lo que más puedan a quienes se equivocan. La seguridad que les dan las personas que los quieren es la llave de la calma. Momento de color: oliva.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Acontecimientos sociales en este día de invitaciones o encuentros. Llegan a conocer personas que los dejarán pensando. Las cosas siempre tienen un sentido y una razón de ser. Si algunas terminan otras empiezan. Momento de color: anaranjado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Lo primero que querrán hacer hoy es hacer algún plan para distenderse, aún estando en sus casas. Relajar o producirse buenos pensamientos y limpiar las energías tóxicas, siempre se puede. Innovación. Momento de color: violeta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Día con introspección y reluciendo el afán de lograr crecimiento interno y reavivar proyectos propios en cuanto a espiritualidad. Los cambios para mejor siempre son buenos. Alguna invitación que debieran aceptar. Momento de color: blanco.