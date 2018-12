Ideas para decorar esta navidad

Por María Martha Pizzi, Con Sabor a Hogar (www.consaborahogar.com.ar).

Esta época del año es maravillosa. Tiempo de encuentro, de disfrute y de balances, muchas veces también se torna una vorágine de eventos y compromisos y los días se achican. En diciembre parecemos no tener tiempo para nada.

Pero a todas las épocas del año podemos encontrarle su costado creativo y es cerca de la navidad cuando más podemos aprovechar esas ideas con las que en poco tiempo, reutilizando materiales y elementos, los amantes del verde podemos prepararnos para recibir y agasajar.

Una idea que transforma un ambiente es tomar un elemento completamente reciclado y darle un lugar privilegiado en la decoración del hogar. En mi caso rescaté de la calle una puerta antigua y la transformé completamente con una pizarra en la que escribí deseos para el año. Para acompañarla ubiqué un pinito limón con luces en una lata pintada de maceta para sumar un plus simple y natural. Para destacarla, la coloqué en la entrada de mi casa así todos mis invitados pueden disfrutarla.

Flores frescas, piñas, frutos secos y velas pueden convertirse en arreglos que realmente transmitan la energía de estas fechas a los amigos o familiares que nos visiten sin tener la necesidad de recurrir a arreglos ostentosos.

Si la idea es mantenerse dentro de la paleta de colores tradicionales, armar un centro de mesa con un elemento antiguo y plantines (pueden ser alegrías del hogar rojas y blancas para resaltar los colores navideños), hojas de muérdago tradicionales y follaje de cipresus es una propuesta perfecta.

Otro planteo original es reutilizar latas de conserva para aplicar en los diversos ambientes. Pintadas con aerosol y transformadas con marcadores para pintura se convierten en un objeto completamente nuevo. Los colores blanco y dorado son una combinación que no falla en el contraste con el color verde un jardín y también para llevar al interior.

Además de servir de decoración, las latas pintadas y recicladas pueden también cumplir la función de souvenir: armadas con suculentas pueden ser para cada invitado o para ser dejadas debajo del arbolito. También colgadas como guirnaldas con luces de los árboles contagian una atmósfera de paz y armonía.

Estas propuestas, pensadas con elementos que tenemos a nuestro alcance para reusarlos y resignificarlos son una buena forma de prepararnos para festejar con quienes amamos.